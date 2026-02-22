Археологи обнаружили глиняные сосуды и ожерелья в гробницах Египта

Tекст: Дарья Григоренко

В сообщении отмечается: «Египетская археологическая миссия Высшего совета по делам древностей обнаружила ряд скальных гробниц эпохи Древнего царства с колодцами и погребальными камерами в ходе нынешнего сезона раскопок», передает РИА «Новости».

По информации министерства, найденные гробницы датируются Древним царством, однако использовались повторно во время Первого переходного периода и Среднего царства. Помимо самих захоронений, археологи нашли две погребальные камеры, в которых находилось около 160 глиняных сосудов разных размеров и форм.

Сосуды, по данным министерства, используются для хранения жидкостей и зерна и хорошо сохранились. Кроме того, в гробницах были обнаружены бронзовые зеркала, алебастровые сосуды, ожерелья из бусин и разнообразные амулеты. Специалисты считают, что новые находки помогут лучше понять похоронные обряды и быт древних египтян.

Ранее в центральной части Египта археологи обнаружили жилые постройки монахов Византийского периода, среди найденного – кельи, резервуары и амфоры с коптскими надписями.

Между тем археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона.