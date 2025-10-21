Археологи предупредили о риске обрушения гробницы Тутанхамона

Daily Mail: Гробница Тутанхамона находится под угрозой обрушения

Tекст: Мария Иванова

Гробница фараона Тутанхамона, которой более 3,3 тыс. лет, может оказаться под угрозой разрушения из-за риска наводнения, передает ТАСС со ссылкой на газету Daily Mail.

Археологи отмечают, что в древнем сооружении начали появляться разломы на фоне повышения влажности. Это приводит к развитию грибков, которые постепенно разрушают уникальные фрески на стенах усыпальницы.

Профессор кафедры сохранения архитектурного наследия Каирского университета Саид Хемада заявил: «Существуют текущие и будущие риски, которые повлияют на структурную целостность [гробницы Тутанхамона] в долгосрочной перспективе, и гробница может не простоять еще тысячи лет в том виде, в котором она была построена».

Захоронение входит в состав знаменитой Долины царей неподалеку от Луксора. Здесь расположены десятки древних гробниц фараонов, многие из которых уже пострадали от наводнения в 1994 году. Тогда большинство усыпальниц оказалось под водой, что привело к серьезным повреждениям настенных фресок и появлению трещин в погребальных камерах.

