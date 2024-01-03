Ученые установили причину смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Tекст: Ольга Иванова

Гробница Тутанхамона была обнаружена в ноябре 1922 года участниками экспедиции во главе с британским исследователем Говардом Картером и археологом лордом Джорджем Карнарвоном. Спустя несколько лет стали умирать люди, причастные к открытию гробницы, пишет РИА «Новости».

В1923 году лорд Карнарвон умер от заражения крови. Чуть позже умер египетский принц Али Камель Фахми Бей. Еще через год умер рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд. В 1928-м умер археолог Артур Мейс. В 1929 году умер Ричард Бартель, секретарь Картера.

Ученые изучили настенные надписи в гробнице, но никаких предостережений для «расхитителей» они не нашли.

Из числа «жертв проклятия» учеными были исключены принц, его застрелила жена, а также рентгенолог (он получил большую дозу облучения).

Исследователи пришли к выводу, что причиной смерти большинства первооткрывателей стала «пещерная болезнь», которая была вызвана грибками Aspergillus, их обнаружили в гробнице. Ученые сообщают, что в таких условиях грибы живут долго, кроме того, они могут повысить свою вирулентность. Таким образом, миф о проклятии Тутанхамона удалось развеять.

Как писал научный скептик Джеймс Рэнди, средняя продолжительность жизни большинства участников экспедиции после вскрытия гробницы составила 23 года.

Ранее археологическая экспедиция обнаружила в расположенном к югу от Каира городе Абидос египетской провинции Сохаг сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тыс. лет.