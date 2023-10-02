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Археологи обнаружили в Египте сотни сосудов с вином возрастом около 5 тыс. лет
Власти Египта: Археологи обнаружили к югу от Каира сотни запечатанных сосудов с вином возрастом около 5 тыс. лет
Археологическая экспедиция обнаружила в расположенном к югу от Каира городе Абидос египетской провинции Сохаг сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тыс. лет, сообщило Министерство туризма и по делам древностей Египта.
Открытие было сделано археологами из Египта, Германии и Австрии в гробнице царицы Мернейт из Первой династии Раннего царства. Министерство туризма и по делам древностей Египта сообщило, что археологической миссии удалось обнаружить сотни никогда не открывавшихся сосудов, внутри которых находились остатки вина. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири отметил, что «обнаруженные кувшины хорошо сохранились, а возраст остатков вина составляет около 5 тыс. лет», передает ТАСС.
В ведомстве также сообщили, что раскопки в гробнице позволили выявить новые исторические сведения о жизни царицы и пролить свет на период ее правления. В частности, изучение надписей на одной из табличек, обнаруженных в погребении, указывает на то, что Мернейт «занимала высокое положение, поскольку отвечала за центральные правительственные учреждения». Кроме того, ученые обнаружили рядом с гробницей группу из 41 захоронения, которые, судя по всему, принадлежали придворным и слугам царицы.
Напомним, в июне 2018 года во время раскопок на территории проектируемой в то время автотрассы «Таврида» в районе Севастополя археологи обнаружили нетронутый позднескифский некрополь со множеством артефактов.