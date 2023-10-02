  • Британия разместила в Польше истребители Typhoon из-за «российской угрозы»
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    Экс-советник Кучмы: Россия нанесла мощные удары по предприятиям Украины
    Захарова отреагировала на присвоение имени Коновальца батальону ВСУ
    ВСУ начали добивать потенциальных пленных из украинских военных
    На Западе призвали США использовать «тактику Путина» на Украине
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    Максим Соколов Максим Соколов Где истоки ереванской самоуверенности

    В Ереване уверились, что Россия и ныне, и присно будет стоять за армянское дело. В любом его варианте. После чего явление народу Никола Воваевича стало лишь делом времени.

    32 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева В этот день случилась Справедливость

    Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.

    7 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    23 комментария
    2 октября 2023, 01:50

    Археологи обнаружили в Египте сотни сосудов с вином возрастом около 5 тыс. лет

    Власти Египта: Археологи обнаружили к югу от Каира сотни запечатанных сосудов с вином возрастом около 5 тыс. лет

    Tекст: Антон Никитин

    Археологическая экспедиция обнаружила в расположенном к югу от Каира городе Абидос египетской провинции Сохаг сотни запечатанных сосудов с вином выдержкой около 5 тыс. лет, сообщило Министерство туризма и по делам древностей Египта.

    Открытие было сделано археологами из Египта, Германии и Австрии в гробнице царицы Мернейт из Первой династии Раннего царства. Министерство туризма и по делам древностей Египта сообщило, что археологической миссии удалось обнаружить сотни никогда не открывавшихся сосудов, внутри которых находились остатки вина. Генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири отметил, что «обнаруженные кувшины хорошо сохранились, а возраст остатков вина составляет около 5 тыс. лет», передает ТАСС.

    В ведомстве также сообщили, что раскопки в гробнице позволили выявить новые исторические сведения о жизни царицы и пролить свет на период ее правления. В частности, изучение надписей на одной из табличек, обнаруженных в погребении, указывает на то, что Мернейт «занимала высокое положение, поскольку отвечала за центральные правительственные учреждения». Кроме того, ученые обнаружили рядом с гробницей группу из 41 захоронения, которые, судя по всему, принадлежали придворным и слугам царицы.

    Напомним, в июне 2018 года во время раскопок на территории проектируемой в то время автотрассы «Таврида» в районе Севастополя археологи обнаружили нетронутый позднескифский некрополь со множеством артефактов.

    1 октября 2023, 14:47
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    ВСУ впервые потеряли станцию РЭР «Пластун»
    @ Militaryukr/Wikipedia

    Tекст: Ольга Иванова

    На Донецком направлении российские войска уничтожили украинскую станцию радиоэлектронной разведки «Пластун», сообщили на брифинге в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что подразделения Южной группировки отразили десять атак штурмовых групп 110-й механизированной, 3-й штурмовой бригад ВСУ и 118-й бригады теробороны около Андреевки, Клещеевки, Красногоровки и Курдюмовки ДНР.

    На этом направлении ВСУ потеряли  более 150 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две бронемашины, пусковую установку ЗРК «Стрела-10».

    Кроме того, поражены польская самоходная артиллерийская установка Krab и гаубица Д-20.

    Ранее сообщалось, что подразделениями Южной группировки отражены десять атак ВСУ на трех направлениях.


    Коментарии (9)
    1 октября 2023, 10:43
    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard

    Полковник армии Австрии Райснер: ВСУ потеряли не менее трети танков Leopard

    В Австрии назвали количество оставшихся у ВСУ танков Leopard
    @ David Smith/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до трети поставленных западными странами танков Leopard, заявил DPA полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

    Как указал полковник, эффективность танков типа Leopard 2 оказалась ниже, чем ожидалось. По его словам, из примерно 90 поставленных танков Leopard не менее трети были уничтожены или повреждены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    Райснер добавил, что союзники Украины частично выполнили свои обещания по поставкам военной техники.

    Во вторник министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские военные за сентябрь уничтожили в ходе СВО более 17 тыс. боевиков ВСУ, а также два вражеских танка Leopard, один Challenger и семь БМП Bradley.

    Ранее сообщалось, что украинская сторона отказалась от переданных Берлином 10 старых танков Leopard 1A5, заявив о том, что они нуждаются в ремонте.

    Коментарии (12)
    1 октября 2023, 10:49
    ВСУ начали добивать потенциальных пленных из украинских военных

    Офицер ВС России: ВСУ пытаются добивать своих солдат, попадающих в плен

    ВСУ начали добивать потенциальных пленных из украинских военных
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Попадающих в плен к российской армии украинских военнослужащих киевская армия старается уничтожать еще у линии фронта, чтобы не допустить утечки информации, рассказал офицер-инструктор группировки «Юг» с позывным «Аид».

    По его словам, ВСУ максимально добивают собственных пленных, чтобы никто из них ничего не рассказал, передает РИА «Новости».

    Российский военный отметил, что в последнее время украинская армия повсеместно применяет тактику действий британского спецназа SAS.

    Ранее командир батальона «Восток», замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил, что противник начал активно применять психотропные средства для подавления инстинкта самосохранения и использовать заградотряды.

    Коментарии (23)
    1 октября 2023, 11:06
    Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков

    Российский офицер: Украинские штурмовики используют тактику британского спецназа

    Российский офицер рассказал о тактике украинских штурмовиков
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Группы украинских военных на линии боевого соприкосновения используют тактику британского спецназа SAS (Special Air Service, Специальная авиадесантная служба), заявил офицер инструктор группировки войск «Юг» ВС РФ с позывным «Аид».

    Как указал офицер, логика действий ВСУ заключается в том, что они малыми группами «прощупывают» в разных местах оборону. По его словам, украинская армия использует тактику спецназа Британии SAS. Он добавил, что Украина работает боевыми четверками или тройками, передает РИА «Новости».

    Офицер подчеркнул, что ВСУ «на всех рубежах «выхватывают» очень отличненько так», поэтому им приходится отступать.

    Он рассказал, что ему приходилось сталкиваться с польскими наемниками. По его мнению, тактика, выбранная Киевом, используется потому что украинские военные обучались специалистами из SAS.

    Ранее британский министр обороны Грант Шэппс завил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.

    Коментарии (13)
    1 октября 2023, 15:33
    Россиянка завоевала титул «Супермодель Вселенной – 2023»
    Россиянка завоевала титул «Супермодель Вселенной – 2023»
    @ Mrs.World.Russia/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Россиянка Ирина Кирсанова победила в международном конкурсе красоты «Супермодель Вселенной – 2023» («Supermodel of the Universe 2023»), сообщили организаторы конкурса с российской стороны.

    Кирсановой 36 лет, она мама двоих детей. Конкурс проходил в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает ТАСС.

    Как рассказала победительница, по политическим причинам на ее ленте было написано «Москва», а не «Россия». При этом она подчеркнула, что на конкурсе чувствовала себя комфортно, а все, кто с ней общались, отнеслись к Кирсановой с теплотой.

    Кирсанова выступает организатором национального этапа «Миссис Вселенная» в России («Миссис Россия Вселенная»).

    Ранее российская спортсменка Александра Горячкина победила на тай-брейке болгарскую шахматистку Нургюл Салимову и выиграла Кубок мира по шахматам в Баку.

    Коментарии (10)
    1 октября 2023, 15:15
    На Западе призвали США использовать «тактику Путина» на Украине

    WP: США должны играть вдолгую на Украине, как это делает Путин

    На Западе призвали США использовать «тактику Путина» на Украине
    @ Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США и их союзники должны «играть вдолгую» на Украине, как это делает президент России Владимир Путин, такого мнения придерживается обозреватель Ричард Нельсон.

    По его словам, конфликт на Украине напомнил о важности долгосрочных конкурентных стратегий времен холодной войны, где ключевым моментом является сопоставление своих сильных сторон со слабостями противника.

    Как написал Нельсон в статье для The Washington Post, президент России Владимир Путин имеет представление о таком долгосрочном мышлении, передает РИА «Новости».

    По мнению обозревателя, Россия понимает, что «нетерпение может быть фатальным недостатком демократий» – они предпочитают «более простые, краткосрочные варианты».

    Нельсон добавил, что Киев сможет продемонстрировать политическую волю только в случае продолжения помощи со стороны Запада.

    По его словам, поддержка Украины в Соединенных Штатах уже дает трещины.

    «Путин играет вдолгую. Мы тоже должны», – подытожил Нельсон.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов призвал украинцев «проснуться» и восстать против властей Киева и его западных партнеров.

    Коментарии (21)
    1 октября 2023, 12:54
    В США резко подорожали бензин и дизель

    В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива

    В США резко подорожали бензин и дизель
    @ Michael Nagle/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В США резко выросли цены на бензин и дизель из-за масштабного сокращения добычи Россией и Саудовской Аравией, сообщили СМИ.

    Отмечается, что после масштабного сокращения добычи Москвой и Эр-Риядом котировки нефти устремились к 100 долларов за баррель, передает РИА «Новости».

    Россия также запретила экспорт топлива, и в результате бензин в США резко подорожал.

    Уточняется, что в Вашингтоне не знают, что делать: половина собственных запасов уже продана на мировых рынках, чтобы попытаться сбить внутренние цены. В сообщении говорится, что сейчас резерв исчерпан, и это может окончательно угробить рейтинг президента США Джо Байдена перед выборами.

    Напомним, что стоимость дизеля в США в сентябре выросла до рекордного уровня за всю историю. Цены на дизель в США подскочили до 140 долларов за баррель.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как нефтяной союз России с саудитами заставил страдать США и ЕС.

    Коментарии (29)
    1 октября 2023, 11:21
    Медведев гневно высказался в адрес западных чиновников
    Медведев гневно высказался в адрес западных чиновников
    @ Ekaterina Shtukina/AP/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Министр обороны Британии Грант Шэппс, который высказался о планах разместить военных на Украине, и глава комитета по обороне ФРГ Мари-Агнес Штрак-Циммерман, требующая немедленно поставить Киеву ракеты Taurus, толкают Россию к третьей мировой войне, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

    Как указал Медведев в своем Telegram-канале, решение министра обороны Британии перенести английские курсы подготовки украинских солдат на территорию самой Украины превращает инструкторов в легальную цель для ВС России. По его словам, Британия понимает, что все инструкторы будут «безжалостно уничтожаться, причем уже не как наемники, а именно как британские натовские специалисты».

    Медведев также прокомментировал призыв главы комитета по обороне ФРГ о немедленных поставках ракеты Тaurus, чтобы киевский режим мог наносить удары по территории России для ослабления снабжения российской армии. По ее словам, это соответствует международному праву. Он уточнил, что тогда и удары по заводам Германии, где эти ракеты производят, будут полностью соответствовать международному праву. «Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», – резюмировал зампред Совбеза.

    В воскресенье британский министр обороны Грант Шэппс заявил о планах разместить военных на Украине, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО.

    Накануне председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман (Свободная демократическая партия) выступила за скорые поставки Киеву крылатых ракет Taurus, подчеркнув, что их использование с стороны ВСУ является обоснованным.

    Коментарии (61)
    1 октября 2023, 07:58
    Партия Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах в Словакии

    Партия Smer экс-премьера Словакии Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах

    Партия Фицо сохранила лидерство на парламентских выборах в Словакии
    @ Christoph Thanei/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После обработки данных с 98,13% участков на парламентских выборах в Словакии лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщило статистическое управление страны.

    Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.

    Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек, передает ТАСС.

    Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.

    Коментарии (11)
    1 октября 2023, 16:36
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    The Times: На Украине отказались от идеи по захвату Крыма
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    В Киеве отказались от идеи по захвату Крыма, в украинской столице считают, что не будут совершать сделок относительно этой территории, пишет газета The Times.

    В статье подчеркивается, что в Киеве есть люди, которые задаются вопросом относительно того, насколько мудро и практично возвращать Крым. Также добавляется, что фактически любые изменения украинских границ потребовали бы изменений в конституции, передает Ura.ru.

    Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно. В годовщину воссоединения Крыма с Россией глава государства назвал это событие историческим выбором и подчеркнул, что Россия сделает все для пресечения угроз безопасности полуострова.

    Коментарии (14)
    1 октября 2023, 16:04
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    Российский боец в костюме Человека-паука обстрелял ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появилось видео, как российский боец в костюме Человека-паука обстрелял позиции ВСУ.

    Как сообщает «Царьград», кадры с необычным бойцом СВО поразили пользователей Сети.

    В Telegram-каналах пользователи пишут, что такой герой точно лучше оригинала, а также подмечают, что «спустя 10 фильмов и 100 мультиков он понял, что базука лучше паутины».

    Ранее в Сети опубликовали видео свадебного кортежа в Донецке, состоящего из двух бронеавтомобилей «Тигр».


    Коментарии (18)
    1 октября 2023, 13:11
    В Госдуме рассказали, кому не увеличат пенсии с 1 октября

    Депутат Нилов: С 1 октября пенсии не вырастут у ветеранов ВОВ и «блокадников»

    В Госдуме рассказали, кому не увеличат пенсии с 1 октября
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Повышение пенсий с 1 октября не положено ветеранам ВОВ, блокадникам, получателям пенсии по инвалидности и по потере кормильца, сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

    Как указал Нилов, с октября 2023 года вырастут пенсии прежде всего у военных пенсионеров, потому что у них своя процедура индексации, которая зависит от роста денежного довольствия. По его словам, индексация военных пенсий будет не только у тех, кто по линии Минобороны получает, это касается всех силовых структур. Однако, он добавил, что получателей страховых, социальных и государственных пенсий это не коснется, передает Газета.Ru.

    Депутат подчеркнул, что страховые пенсии будут проиндексированы с 1 января следующего года, а пособия, средства материнского капитала – с 1 февраля, и социальные пенсии – с 1 апреля.

    Ранее профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала, что с 1 октября увеличатся пенсии бывших военных и приравненных к ним экс-сотрудников силовых ведомств.

    Напомним, из одобренного правительством проекта трехлетнего бюджета Социального фонда стал известен средний размер пенсии в 2024 году.

    Коментарии (7)
    1 октября 2023, 17:23
    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии

    Политолог Трухачев: Итоги словацких выборов противоречивы для России

    Политолог счел противоречивыми итоги парламентских выборов в Словакии
    @ M. Popow/Global Look Press

    Tекст: Дарья Волкова

    Победа русофилов на парламентских выборах в Словакии – это неприятный сигнал для ЕС и НАТО. России же необходимо наращивать работу со словацким обществом, треть которого настроена к нам положительно. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в Словакии на парламентских выборах победу одержала русофильская партия.

    «Партия Роберта Фицо очевидно выиграла выборы, и это говорит о том, что в парламент страны прошла действительно русофильская словацкая партия. Для России это хороший итог. С другой стороны, их голосов явно не хватит, чтобы сформировать правительство. Велика вероятность, что правящую коалицию составят представители партий, ориентированных на ЕС и НАТО, а Фицо, несмотря на первое место, останется в оппозиции», – сказал Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.

    «С этой точки зрения можно ожидать, что новое правительство вряд ли существенно сменит политический курс, по крайней мере, его основы, связанные с ориентацией на Запад, поддержку Украины и противостояние с Россией. Вместе с тем может смягчиться тональность их риторики», – отметил он.

    «Прошедшие выборы показали, что треть словацкого общества, если считать проголосовавших за партию Фицо и за две партии националистов-русофилов и евроскептиков, недовольна нынешней политикой страны и выступает за смену курса. Это именно та основа, та часть общества, с которой Россия должна работать», – полагает эксперт.

    «Словакия – это славянская страна, где есть запрос на отношения с Россией. Безусловно, не стоит преувеличивать, что словаки в абсолютном своем большинстве русофилы, но и не русофобы. Страна является родственной нам по языку, там до сих пор помнят русский язык. Кроме того, в Словакии есть православные верующие, причем из числа коренного населения. С этим активом необходимо работать, обращать внимание на эту страну, чтобы в будущем пожинать большие плоды», – убежден Трухачев.

    «Результаты парламентских выборов получились не благодаря России, а вопреки. Поскольку мы со словацким обществом практически никак не работали. Сиюминутных преимуществ России это не принесет, но сигнал в ЕС и НАТО послан», – полагает собеседник.

    Ранее Вадим Трухачев в колонке для газеты ВЗГЛЯД отмечал, что Россия может превратить Словакию хотя бы в нейтральную по отношению к себе страну и прорвать единство жесткого антироссийского «фронта» в Европе. «Все основания для этого есть. Просто словаками надо заниматься должным образом, как это делают Чехия, ЕС и НАТО», – отмечал он.

    Накануне в Словакии состоялись парламентские выборы. После обработки данных с 98,13% участков лидирует партия экс-премьера страны Роберта Фицо Smer (Smer – socialna demokracia, «Курс – социальная демократия»), сообщает статистическое управление страны.

    Smer набирает 23,42% голосов избирателей. Второе место занимает Progresivne Slovensko («Прогрессивная Словакия») с 16,75%, третьей идет партия Hlas – socialna demokracia («Голос – социальная демократия») с 15,07%. Эксперты предсказывают создание правительственной коалиции социал-демократами.

    Всего в парламент проходят семь политических сил. В выборах приняли участие 67,9% из 4,3 млн избирателей страны с населением 5,449 млн человек.

    Напомним, экзитпол предсказывал победу Progresivne Slovensko, но Smer вышла в лидеры сразу после начала подсчета голосов избирателей. На Западе Фицо, который критикует поставки оружия Украине, изображают «агентом Кремля», СМИ заявляют об угрозе прихода к власти «дружественных» России партий.

    Коментарии (5)
    1 октября 2023, 03:28
    Британия захотела отправить военных на Украину

    Министр обороны Британии Шэппс сообщил о планах разместить военных на Украине

    Британия захотела отправить военных на Украину
    @ Martyn Wheatley/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Великобритания хочет направить своих военных на Украину, чтобы проводить обучение украинских солдат там, а не на базах стран НАТО, сообщил британский министр обороны Грант Шэппс.

    Шэппс заявил, что обсудил с военным командованием «перенос официальной программы подготовки под руководством Великобритании на Украину». Кроме того, он призвал «больше британских оборонных фирм открывать заводы на Украине», передает РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.

    По словам Шэппса, это особенно относится к Западной Украине, где Великобритания могла бы проявить себя не только в обучении вооруженных сил Украины, но и размещением там военного производства. Шэппс полагает, что «есть возможность, чтобы в конечном итоге приблизить обучение и фактически перенести его на Украину».

    Шэппс добавил, что британцы – «военно-морская нация», и в этой сфере Лондон также мог бы помочь Киеву, «особенно потому, что вода является международной». По его словам, нельзя допустить, чтобы «международные перевозки» оказались запрещены в Черном море. Он заявил, что «есть много сфер, в которых Британия может помочь советом», передает РБК.

    По словам Шэппса, в ходе разговора с Владимиром Зеленским ему стало ясно, насколько Украина благодарна за то, что Великобритания делает в стране. Сообщается, что сейчас Шэппс «ведет переговоры с военными руководителями об отправке британских военнослужащих на Украину для официального проведения учений на их собственной земле».

    Как указывает Telegraph, в НАТО избегали этого шага, опасаясь, что войска попадут под обстрел российской армии, что приведет к серьезной эскалации конфликта.

    Напомним, в четверг Шаппс посетил Киев. До этого он заявил, что Великобритания собирается довести число подготовленных украинских военных до 30 тысяч к концу года.

    Коментарии (23)
    1 октября 2023, 10:52
    Стали известны подробности взрыва у здания МВД в Анкаре

    Террорист подорвал себя у въезда в здание МВД в Анкаре

    Стали известны подробности взрыва у здания МВД в Анкаре
    @ Денис Соловых/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Два террориста совершили теракт возле здания МВД в Анкаре, один из нападавших подорвал себя, заявил глава МВД Турции Али Ерликая.

    По его словам, в 09.30 два террориста приехали на легком коммерческом автомобиле к воротам Главного управления безопасности МВД и организовали взрыв. Ерликая подчеркнул, что один из террористов подорвал себя. Он отметил, что во время перестрелки двое полицейских получили легкие ранения, а второй террорист был нейтрализован, передает ТАСС.

    Телеканал TRT сообщил, что террористы подъехали к въезду в здание ведомства, один из них привел в действие находившуюся на нем взрывчатку. Охрана ведомства открыла огонь по нападавшим.

    Как указал A Haber, специалисты изучают место инцидента в поисках подозрительных предметов, в которых могут находиться бомбы. Взрывотехники изучают машину, на которой к зданию МВД приехали террористы. Отмечается, что у машины выбиты стекла, а в багажном отсеке находятся коробки.

    Полиция глушит все радиосигналы в районе, чтобы исключить риск дистанционного подрыва бомбы, если она находится в машине. Часть вещей из автомобиля уже уничтожена контролируемыми взрывами.

    Ранее сообщалось, что взрыв произошел в центре Анкары.

    Коментарии (8)
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    «Чтобы вы не замерзли»: Почему Украина лжет о транзите газа в Европу

    На Украине объяснили, почему продолжают брать деньги у Газпрома и качать российский газ. Оказывается, это происходит исключительно ради европейских партнеров, чтобы они не замерзли. Однако в украинском «Нафтогазе» лукавят. Какие выгоды получает Украина от транзитного бизнеса и чего лишится, когда его придется закрыть? Подробности

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    У безвизового режима с Китаем есть один недостаток

    Посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что безвизовый режим с Россией окажется полезным для обоих государств. Действительно, мера даст толчок для развития туризма и бизнеса. Однако визиты россиян окажутся фактически незамеченными в Китае, тогда как наплыв большого количества китайцев может вызвать нагрузку на российскую инфраструктуру. Как этого не допустить? Подробности

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    История Новороссии вернула ее в состав России

    30 сентября – День воссоединения России с регионами, вернувшимися в ее состав ровно год назад, в 2022 году, по результатам референдумов. ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области заслужили право на возвращение, потому что сотнями лет являлись территорией исконной России. Это прослеживается с глубокой древности. Подробности

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    Пожертвует ли Байден поддержкой Украины во избежание шатдауна

    За считанные часы до шатдауна Байден все-таки подписал документ, определяющий временное финансирование американского правительства на полтора месяца. Вместе с тем судьба американской помощи Украине остается неясной. Удастся ли Штатам принять бюджет на новый финансовый год и какова судьба поддержки Киева в этих условиях? Подробности

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    Чем опасна новая тактика ВСУ при атаке на Севастополь

    ВСУ вновь попытались атаковать Крым и Севастополь. На этот раз противник использовал комбинированный удар десятью крылатыми ракетами и тремя безэкипажными катерами. В Минобороны сообщили, что семь ракет были перехвачены, а БЭК – ликвидированы. При этом поврежденные ударом противника два корабля будут восстановлены и вернутся на службу. В чем заключаются тактические особенности очередной атаки противника и как России следует на нее ответить? Подробности

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    • Зеленский примеряет погоны диктатора

      Украинские власти хотят в очередной уже раз изменить форму правления, снова сделав Украину президентской республикой и урезав полномочия парламента. Скорее всего, это станет частью сделки между Владимиром Зеленским и американскими властями. А мнение украинцев в данном случае роли не играет.

    • Венгры лишают Зеленского денег

      Венгрия ведет себя в отношении Украины и ее лоббистов на Западе все более агрессивно. Теперь вопрос стоит о блокировании финансовой помощи Украине со стороны ЕС и расширения НАТО за счет Венгрии. Кроме того, венгры по сути признали Александра Лукашенко легитимным президентом, первыми в ЕС. Чего добивается Виктор Орбан?

    • Конец Нагорного Карабаха

      Более 70% населения, почти 85 тыс. человек покинули Нагорный Карабах после армянской капитуляции. Проиграв войну 30 лет назад, Азербайджан сделал ставку на военную силу и навязал Армении свою волю. Остался только один вопрос – о ее разделе надвое.

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