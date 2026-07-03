«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.0 комментариев
Путин: Российские войска в ходе СВО в 2026 году освободили 133 населенных пункта
Российские войска с начала 2026 года освободили 133 населенных пункта и установили контроль более чем над тремя тыс. квадратных километров территории Донбасса и Новороссии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании в пункте управления Объединенной группировки войск.
Глава государства посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел рабочее совещание с руководством Генерального штаба и командующими группировками, сообщает официальный сайт Кремля.
По словам главы государства, за последнее время «полностью завершено освобождение Луганской Народной Республики», продолжается уничтожение формирований ВСУ на территории Донецкой Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей. Кроме того, «планово идёт создание полосы безопасности в приграничных районах Харьковской, Сумской, Днепропетровской областей Украины».
Путин также отметил, что украинские подразделения пытаются удерживать занимаемые рубежи, однако «под натиском наших войск [противник] отступает с большими потерями, вынужден отступать с большими потерями».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенту России Владимиру Путину в ходе посещения вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск доложили о полном освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике.