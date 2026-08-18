Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.7 комментариев
Лавров поздравил главу МИД КНДР Цой Сон Хи с Днем освобождения
Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил руководителю северокорейского внешнеполитического ведомства Цой Сон Хи поздравление по случаю Дня освобождения Родины от колониального японского правления, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
«По случаю Дня освобождения Родины министру иностранных дел КНДР Цой Сон Хи 14 августа прислал поздравительную телеграмму министр иностранных дел РФ Сергей Лавров», – сообщает ЦТАК.
Лавров в телеграмме главе МИД КНДР Цой Сон Хи подчеркнул, что Москва и Пхеньян выступают единым фронтом за создание нового справедливого миропорядка, передает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по случаю Дня Освобождения КНДР направил поздравительную телеграмму лидеру страны Ким Чен Ыну.
МИД России в заявлении ко Дню освобождения Кореи подчеркнул союзнический характер отношений Москвы и Пхеньяна, скрепленных узами боевого братства.
Глава МИД КНДР Цой Сон Хи на переговорах в Москве с российским руководством заявила о стратегическом курсе на всеобъемлющее расширение двустороннего партнерства.