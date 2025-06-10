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Рыженков заявил о неоднократном предложении Минска для переговоров по Украине
Рыженков сообщил о предложении площадки для урегулирования конфликта
Минск предлагал использовать белорусскую территорию в качестве площадки для переговоров по прекращению конфликта на Украине, заявил каналу «Россия-24» министр иностранных дел республики Максим Рыженков.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков сообщил о предложении белорусской площадки для переговоров по завершению российско-украинского конфликта, передает ТАСС.
В эфире «России-24» он пояснил, что Белоруссия всегда выступала за мирное урегулирование ситуации и предоставляла свою территорию для поиска путей разрешения противостояния.
Глава МИД отметил, что в Минске считают белорусскую территорию благоприятной для решения вопросов между государствами, имеющими долгие и многочисленные связи. Он также выразил мнение, что многие страны устали от наставнической позиции и «менторского тона» коллективного Запада, что приводит их к готовности строить более прагматичные отношения между собой.
По словам Рыженкова, все больше государств стремятся самостоятельно искать решения и не рассматривают страны Запада в качестве универсального средства для преодоления своих проблем.
Ранее сообщалось, что глава МИД Белоруссии Максим Рыженков намерен посетить Россию для переговоров с Сергеем Лавровым.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» с Украиной.