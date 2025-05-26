Могут ли вообще художественные произведения повлиять на выбор жизненной стратегии человеком или целым поколением? Можно ли исправить демографические проблемы, внедряя в сознание людей идеи семейственности и чадолюбия посредством сериалов, кинофильмов, книг, музыки?9 комментариев
Путин поблагодарил Лукашенко за помощь при обмене пленными
Путин выразил благодарность Лукашенко за содействие в обмене пленными с Украиной
В ходе телефонного разговора президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за помощь в организации обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» с Украиной.
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».
В ходе беседы Путин поблагодарил Лукашенко за оказанную помощь и содействие в организации обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».
Кроме того, президенты обсудили основные вопросы двусторонней повестки между Белоруссией и Россией. Также в ходе разговора внимание уделили текущей международной обстановке.
Ранее в Кремле заявили, что вечером в понедельник ожидается возможный международный телефонный разговор президента России Владимира Путина.