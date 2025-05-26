Путин поблагодарил Лукашенко за помощь при обмене пленными

Путин выразил благодарность Лукашенко за содействие в обмене пленными с Украиной

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале «Пул Первого».

В ходе беседы Путин поблагодарил Лукашенко за оказанную помощь и содействие в организации обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу».

Кроме того, президенты обсудили основные вопросы двусторонней повестки между Белоруссией и Россией. Также в ходе разговора внимание уделили текущей международной обстановке.

Ранее в Кремле заявили, что вечером в понедельник ожидается возможный международный телефонный разговор президента России Владимира Путина.

