Минск анонсировал визит главы МИД Белоруссии Рыженкова в Россию

Tекст: Антон Антонов

Рыженков посетит Россию с официальным визитом 9 и 10 июня. В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства сообщили, что у Рыженкова запланированы переговоры с Лавровым и участие в других мероприятиях, передает ТАСС.

Также представитель ведомства подчеркнул, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко сохраняется регулярный контакт. Они часто созваниваются и встречаются не только во время официальных визитов, но и в рамках международных площадок.

«То есть это такая настоящая братская ежедневная плотная работа. То же самое касается визитов и контактов на других уровнях – премьер-министров, руководителей государственных органов», – сказал Варанков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в ходе телефонного разговора Путин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» с Украиной.