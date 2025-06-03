Россия может применить ядерной оружие, если атаки противника могут сорвать ответные действия российских ядерных сил. Налет дронов на места базирования бомбардировщиков, способных нести ядерное оружие, и есть такого рода атака.0 комментариев
Минск анонсировал визит главы МИД Белоруссии Рыженкова в Россию
Глава МИД Белоруссии Максим Рыженков намерен посетить Россию и провести переговоры с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.
Рыженков посетит Россию с официальным визитом 9 и 10 июня. В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства сообщили, что у Рыженкова запланированы переговоры с Лавровым и участие в других мероприятиях, передает ТАСС.
Также представитель ведомства подчеркнул, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко сохраняется регулярный контакт. Они часто созваниваются и встречаются не только во время официальных визитов, но и в рамках международных площадок.
«То есть это такая настоящая братская ежедневная плотная работа. То же самое касается визитов и контактов на других уровнях – премьер-министров, руководителей государственных органов», – сказал Варанков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе в ходе телефонного разговора Путин выразил благодарность президенту Белоруссии Александру Лукашенко за содействие в организации обмена пленными по формуле «тысяча на тысячу» с Украиной.