Школьники устроили хаос по всей Франции

Tекст: Валерия Вербинина

Вот уже больше недели разгневанные учащиеся блокируют сотни школ по всей территории Франции. Первые акции прошли 21 сентября 2026 года в учебных заведениях департаментов Валь-де-Марн и Сена-Сен-Дени, не самых благополучных местах парижского региона. Однако с тех пор движение успело распространиться на все регионы, а ныне перекинулось и на университеты.

Нельзя сказать, что для протестов французских учащихся нет причин. Дело в том, что местное образование оплачивается из бюджета фактически по остаточному принципу. Быть учителем во Франции давно уже не престижно. Те, кто может, бегут из профессии, классы переполнены, школы обветшали, в отдельных местах налицо антисанитарные условия вплоть до наличия крыс и клопов.

Кроме того, ученики жалуются на большое количество уроков, отсутствие классных руководителей и пренебрежение их интересами: «У нас тяжелый график – с 8 утра до 6 вечера, мы не выдерживаем такого темпа; учителей некем заменить, а в одном классе даже нет классного руководителя, – рассказала Лола, ученица десятого класса. - Нас не хотят услышать, поэтому мы вынуждены выходить на улицы». Еще один ученик, 17-летний Шейк из Лицея Сент-Экзюпери (Кретей) заявил Libération о своих мотивах протеста такими словами: «Мы чувствуем себя брошенными, забытыми, и у нас больше нет равенства шансов».

В настоящее время Национальное собрание как раз обсуждает бюджет на следующий год, и протесты изначально мыслились как попытка заставить власти выделить на образование приличный бюджет. Однако стихийный характер выступлений вскоре возобладал над вполне законными требованиями и приобрел черты прямого противостояния с властями.

Как не без юмора отмечают французские журналисты, «сейчас не слишком удачная идея – быть мусорным баком по соседству с лицеем». Потому что разгоревшиеся протесты приобрели не самый мирный характер: учащиеся строят баррикады, устраивают поджоги, швыряют мусорные баки в служителей порядка. Одним словом, сеют хаос.

На утро 2 октября число задержанных достигло почти двух тысяч.

Протесты и блокировки затронули уже более 400 учебных заведений по всей стране. В результате столкновений число раненых полицейских и жандармов возросло до 305 сотрудников, тогда как число пострадавших учащихся и сотрудников школьного персонала составило 119 человек.

Эксперты видят причины мятежа школьников как нечто более фундаментальное, чем просто недовольство крысами и недостатком финансирования.

«То, что мы видим у стен лицеев, – это не просто гнев из-за переполненных классов. Это глубокое разочарование в самой идее меритократии. – говорит социолог Франсуа Дюбе, – Французская школа долгие годы обещала равенство возможностей, но сегодня превратилась в машину по воспроизводству неравенства. Молодежь чувствует, что их будущее предопределено алгоритмами платформ вроде Parcoursup (французская платформа для поступления на первый курс вузов -- прим. ВЗГЛЯД), а само государство экономит на их базовых правах, урезая бюджеты».

Фронда учеников разразилась на фоне повышения недоверия общества к властям, которое подпитывают растущие цены на топливо и снижение покупательной способности. По последнему опросу популярность президента Эммануэля Макрона пробила дно и упала до 18%, побив все антирекорды.

Макрон попытался призвать протестующих к порядку: он понимает «разочарование и, наверное, гнев, которые могут испытывать молодые», но ничто из этого не делает насилие легитимным. Макрон призвал протестующих успокоиться.

В аналогичном стиле высказался кандидат в президенты Рафаэль Глюксманн: «Я поддерживаю требования учащихся, которые находятся зачастую в невыносимом положении. Я понимаю гнев, разочарование, отчаяние как со стороны учащихся, так и со стороны учителей… Тем не менее я осуждаю любые формы насилия. Необходимо, чтобы движение оставалось ненасильственным». Все это, впрочем, говорилось уже тогда, когда возле лицеев полыхали мусорные баки, разбивались стекла и шли столкновения с полицией.

Происходящее вызвало и политические последствия – поскольку впереди важнейшие президентские выборы 2027 года. А опросы предсказывают противостояние крайне правых и крайне левых во втором туре. Поэтому правые и центристы объявили виноватыми в кризисе своих прямых политических противников – партию «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона. Министр образования Эдуар Жеффре обвинил членов партии в том, что они «объезжают затронутые протестами лицеи», и припомнил слова мэра Сен-Дени Балли Багайоко, принадлежащего к «Непокоренной Франции», о том, что «насилие может быть законным».

Бывший премьер, ныне кандидат на президентское место Габриэль Атталь заявил, что «Непокоренная Франция» использует молодежь как «политическое пушечное мясо», и это «совершенно нельзя терпеть».

Центрист Эдуар Филипп также обвинил представителей «Непокоренной Франции» в том, что они используют протест учащихся в своих целях: «Политизированное меньшинство, подстрекаемое данной партией, пытается мешать учебному процессу… Происходит разорение лицеев, и с какой стати французским гражданам платить за все это».

Еще одно заинтересованное лицо, также претендент на президентское место, республиканец Брюно Ретайо уже напрямую призывает к запрету «Непокоренной Франции»: «Мы видим партию, которая зачарована насилием… и которая пытается организовать мятеж... То, что происходит сейчас перед лицеями, это генеральная репетиция того, что может случится в 2027 году; если выиграет мадам Ле Пен, они вполне способны организовать мятеж в стране».

Вице-президент «Национального объединения» Себастьен Шеню оказался едва ли не единственным, кто предложил реалистичные меры противодействия беспорядкам. Он заметил, что если дело доходит до поджогов и порчи имущества, следует незамедлительно вызывать в соответствующие органы родителей вандалов и, если окажется, что те пользуются социальным жильем или получают социальные выплаты, применять к ним санкции. Еще дальше пошел председатель «Национального объединения» Жордан Барделла, который предложил «разделить расходы на возмещение ущерба, исчисляемые миллионами евро, между семьями поджигателей и партией, подстрекающей их к хаосу, — «Непокоренной Францией».

Меж тем к протестующим учащимся школ уже присоединились студенты. По состоянию на 1 октября оказались заблокированы несколько десятков университетов – в Париже, Страсбурге, Лионе и в других городах. В ряде крупных городов остановлено движение общественного транспорта.

Как заявляет профсоюз студентов, происходящее имеет «исторический» характер. Глава Союза учащихся лицеев Риад Рани выступил на совместной пресс-конференции с представителями студенческих союзов, выдвинув ряд общих требований. Они призвали «все профсоюзные, общественные и политические организации присоединиться к мобилизации» и во вторник, 6 октября, выйти на улицы. Студенты протестуют против «массового уменьшения мест в вузах», сокращения расходов бюджета на образование и в целом –

«против антисоциальной и дискриминационной политики, которую проводили Эммануэль Макрон и сменявшие друг друга правительства».

Кроме того, от студентов не укрылось, что, уменьшая траты на образование, правительство всегда находит деньги для военного сектора. «Бюджет 2027 года – это продолжение социальной войны, которую с нами ведет правительство, - возмущается один из студентов. – Субсидии на жилье заморожены, так же, как и пенсии и зарплаты госслужащих… Но зато всегда есть деньги на поддержку крупного бизнеса и на увеличение военного бюджета!»

Развитие событий во многом будет зависеть от реакции властей. Да, образованием слишком долго пренебрегали, но сейчас сменить приоритеты нельзя, потому что принято решение вливать деньги в армию. Дать слишком жесткий ответ на волнения школьников и студентов – значит восстановить против себя общество. Кормить бессодержательными обещаниями – значит разозлить и тех учащихся, которые до сих пор не присоединились к протестам.

Если же просто выжидать – так можно дождаться и нового мая 68-го, который сметет правительство и президента. Таким образом, вариантов немного, и пока ни одного хорошего выхода для французского руководства не просматривается.