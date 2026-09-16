Французскую полицию утешат за счет стариков

Tекст: Валерия Вербинина

Начало недели выдалось во Франции неспокойным. Рыбаки протестовали против роста цен на топливо, работники электроэнергетики и газовой промышленности протестовали против планов отмены льготного тарифа потребления, который прежде был им гарантирован, но самой неприятной для властей оказалась забастовка полицейских. Это первое за несколько лет столь масштабное протестное выступление представителей сил правопорядка.

Полицейские профсоюзы взялись за дело энергично: так, «Un1té Police» среди прочего устроил манифестацию в аэропорту Шарля де Голля, а «Alliance Police Nationale» прошелся маршем по центральным парижским улицам, включая Елисейские Поля. Всего в марше участвовало около десяти тысяч человек. Момент профсоюзы выбрали более чем удачно: именно в эти дни в парламенте готовятся дебаты по бюджету на будущий год.

В отличие от других протестующих, даже на уровне речей полицейские не стесняются показывать свое недовольство. Заместитель генерального секретаря Alliance Police Nationale Лоик Траверс, не выбирая слов, публично заклеймил «бордель в Национальном собрании» и подытожил: «Именно из-за этого мы вышли на улицы, для того, чтобы они (т. е. парламентарии, которые принимают законы) почувствовали наш гнев».

В целом выступления полицейских во Франции вполне укладываются в общеевропейский тренд. Так, в прошлом году бастовали стражи порядка в Германии, в этом – полицейские Португалии.

Основные причины недовольства – рост преступности и, соответственно, числа угроз, которые она представляет. Выросло и количество нападений на полицейских, и применение против них огнестрельного оружия. банды даже устраивают порой против них засады. Растут требования со стороны начальства и переработки.

А вместе с этим полицейские жалуются на хроническое недофинансирование. Это отражается на всем, от уровня зарплаты до технических средств, хотя его все же ощущают на себе не все сотрудники. Есть, как выяснилось, и счастливчики, у которых нет оснований для недовольства политикой властей.

«Нам все время твердят, что денег нет. При этом в приоритете остается повышение зарплат полицейских комиссаров. Мы видим, как разрыв между рядовыми полицейскими и их начальством становится все больше»,

– заметил Жан-Кристоф Куви, национальный секретарь профсоюза «Un1té».

Теперь забастовщики среди прочего требуют уменьшения этого разрыва. «Мы просим увеличить нашу основную зарплату. Когда происходит повышение, его считают от уровня вашей зарплаты, но также она имеет значение для подсчета вашей пенсии», – пояснил Фабьен Ванемельрик, генеральный секретарь профсоюза «Альянс». Слова про «основную зарплату» важны: дело в том, что в целом уровень дохода полицейских выше среднего по стране, однако достигается это путем премий и надбавок, а оклады очень долго не пересматривались. Это значит, что и пенсии будут ниже.

В начале месяца представители профсоюзов уже встречались с министром внутренних дел Лораном Нуньесом, однако по ее итогам объявили, что их требования «не удовлетворены». Зато к нынешнему шествию «Альянса» на Елисейских Полях присоединился кандидат в президенты Франции, бывший министр внутренних дел Брюно Ретайо.

Он изложил некоторые пункты своей программы, касающиеся работы полиции. В частности, Ретайо предложил «пересмотреть конституцию и включить в нее хартию республиканского порядка, которая будет предусматривать автоматическое минимальное наказание… в случае, если кто-либо позволит себе задеть полицейского».

Сейчас полицейские находятся в весьма уязвимом положении по отношению к тем, кто пожелает им не повиноваться. А если полицейский по каким-то причинам решит открыть огонь по преступнику, то последствия для стрелявшего могут оказаться плачевными.

Можно вспомнить хотя бы громкое происшествие с неким Наэлем Мерзуком, который находился за рулем дорогой машины, не имея водительских прав, и был застрелен полицейским при попытке скрыться. Дело тянется с 2023 года, и кассационный суд в этом году отменил постановление нижестоящей инстанции, постановив, что речь идет именно об убийстве, а не о непредумышленном убийстве, как пытался определить апелляционный суд. Так что, скорее всего, стрелявший полицейский в итоге будет осужден и получит по полной. Само собой, ни о каком снисхождении для него не может быть и речи:

убийство полицейским мелкого дилера алжирского происхождения в свое время обернулось массовыми уличными беспорядками.

Однако сейчас настоящим камнем преткновения, судя по всему, стали именно финансовые вопросы. По итогам сегодняшних переговоров с руководителями полицейских профсоюзов министр внутренних дел запросил отсрочку, чтобы выработать «приемлемый план». Похоже, французское правительство просто рассчитывает потянуть время. Но полицейские – особая часть общества: их нельзя водить за нос безнаказанно, потому что за ними стоит реальная сила, и они вполне способны дать сдачи.

Судя по замечаниям Фабьена Ванемельрика, если министерство внутренних дел не удовлетворит требования стражей порядка, полицейские намерены устроить итальянскую забастовку (которая по-французски именуется «забастовкой усердия») в аэропортах, на вокзалах и на дорогах. Можно лишь представить, к какому коллапсу это способно привести, какие пробки образуются в аэропортах и вокзалах.

Меж тем у правительства свои взгляды на то, каким должен быть нынешний бюджет, и премьер-министр Лекорню уже требует оставить расходы всех министерств в точности на том же уровне, на каком они были в этом году. Одновременно, правда, Лекорню уже объявил о том, что полтора миллиарда евро будет дополнительно направлено в рамках «борьбы с сексистским и сексуальным насилием» и 2,6 миллиарда – «на защиту детства». Откуда же они возьмутся?

В СМИ появляются утечки, как французское правительство собирается свести концы с концами – за счет ограбления пенсионеров: будто бы таким образом в бюджете на 2027 год решено сэкономить не менее 6 млрд евро. Конкретные способы на рассмотрении: либо отменить 10% налоговую льготу, которой пользуются пенсионеры, либо отказаться от индексации пенсий. Так что, если прижать пенсионеров, то у французского государства найдутся средства и на борьбу с насилием, и может быть, даже на полицейских.