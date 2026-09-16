Житель Алтайского края избил плачущего сына до комы

Tекст: Алексей Дегтярёв

Дело завели по статье о покушении на убийство малолетнего, мужчина, по версии следствия, избил двухлетнего сына до коматозного состояния, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

Инцидент произошел 13 сентября в городе Рубцовск.

Следствие установило, что недовольный плачем ребенка мужчина с силой бросил его на пол, а затем нанес несколько ударов ногами по голове.

«С тяжелыми травмами мальчик был госпитализирован в медицинское учреждение, где впал в кому», – добавили в СК.

В отношении 28-летнего жителя Рубцовска возбуждено дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Подозреваемый задержан, в настоящее время следователи готовят ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В июле следователи на Алтае возбудили уголовное дело из-за незаконного лишения свободы ребенка в гараже.

В мае суд в Казани арестовал уроженца Барнаула за попытку удушения подростка на улице.

В феврале нетрезвый житель Хакасии забил насмерть четырехмесячного сына из-за плача.