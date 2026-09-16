Археологи нашли в Перу нетронутую гробницу элиты цивилизации Чиму

Tекст: Алексей Дегтярёв

Уникальная находка сделана на территории крупнейшего археологического комплекса Утсх Ан, передает РИА «Новости» со ссылкой на перуанское ведомство. Возраст захоронения превышает 600 лет, при этом гробница полностью избежала разграбления мародерами.

«Это открытие станет одним из самых важных открытий северной археологии за последние годы. Мы имеем огромную привилегию находиться в элитной гробнице Чиму, и теперь мы покажем ее Перу и покажем ее миру», – заявил руководитель археологического проекта Хорхе Менесес.

В главной камере покоился знатный представитель цивилизации Чиму в окружении металлических изделий. Соседние помещения скрывали оружие, эмблемы и останки еще 38 человек. На скелетах сохранились украшения со следами священного пигмента киновари.

Кроме того, ученые извлекли 60 керамических сосудов со следами влияния культуры инков. Подобное смешение стилей указывает на тесное взаимодействие цивилизаций в поздний период. Теперь экспертам предстоит детально изучить статус погребенных и их роль в древнем обществе.

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