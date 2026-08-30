Вооруженные силы России нанесли новые удары по объектам в Киеве

Tекст: Вера Басилая

По данным украинских СМИ, огонь охватил ряд объектов на правом берегу Днепра, над городом виден густой дым, передают «Вести».

Сообщается, что Киев находится под атакой почти 80 часов, горят складские помещения, дома и автомобили. Власти сообщают, что в Подольском районе после удара загорелись склады, также повреждены объекты инфраструктуры.

Кроме того, серия ударов ракет и беспилотников нанесена по Харькову. Прилеты зафиксированы в подконтрольном киевскому режиму Запорожье. Утром продолжается ликвидация пожара в Голосеевском районе столицы.

«Именно оттуда валит столб дыма, который видно на весь Киев», – говорится в публикации.

После атаки ВС России на объекте в Павлограде вспыхнул пожар.

Накануне ВС России нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, поражены центр «Фим сервис» в Чайках со складскими помещениями для комплектующих ракет «Фламинго» и логистический центр в Калиновке, через который распределялись военные грузы из западных стран.

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что в Бучанском районе Киевской области после попадания БПЛА возник пожар с последующей детонацией.