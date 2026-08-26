Русский город Одесса перестает работать на ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

По итогам заседания «Коалиции желающих» в Киеве Владимир Зеленский на пресс-конференции фактически признал эффективность российских ударов по портовой инфраструктуре. По его словам, до начала массированных ракетных и беспилотных атак объемы перевозок через черноморский коридор были в 3–4 раза выше, чем сейчас. Речь идет о портах Большой Одессы – Одессе, Черноморске и Южном.

Последствия для украинской экономики уже становятся ощутимыми. По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, в августе страна смогла экспортировать лишь около 35% необходимого объема сельхозпродукции, а в отдельные недели показатель опускался до 30–31%. Таким образом, экспортные возможности сократились примерно на 65% от потенциального уровня.

Ограничение вывоза зерна ударило и по внутреннему рынку. Цены на продовольственную пшеницу на Украине снизились на 30–35%: перекупщики не могут покрыть возросшие логистические расходы, а фермеры оказываются перед выбором – продавать урожай за бесценок или работать себе в убыток.

Проблемы с портовой логистикой уже заставили Киев пересмотреть собственные прогнозы. Минсельхоз Украины ухудшил оценку экспорта на текущий маркетинговый год более чем наполовину относительно первоначальных долгосрочных прогнозов. Прямые убытки украинского АПК только в этом году ведомство оценивает в 1,5–3 млрд долларов.

Иными словами, российские удары постепенно превращают портовую инфраструктуру из рабочего канала снабжения и экспорта в серьезное ограничение для украинской экономики и военной логистики.

Удары по военной логистике

На протяжении нескольких недель Россия наносит массированные и комбинированные удары по портам Одесской области. Накануне под них попали продовольственные и складские терминалы в Одессе. Как сообщало Минобороны России, помимо пяти резервуаров с топливом были уничтожены логистические хабы, использовавшиеся для разгрузки и хранения военной техники и имущества ВСУ.

Во вторник российское военное ведомство также подтвердило удары беспилотниками «Герань-4» по двум судам. В порту Южный был поражен танкер с горюче-смазочными материалами для ВСУ, в Одессе – сухогруз. На обоих судах возникли масштабные пожары.

Президент России Владимир Путин в недавнем интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину прямо объяснил логику ужесточения российской тактики и обозначил военно-тактическую цель ударов по логистическим объектам, включая порты Одессы.

«Конечно, они эффективные, эти удары, они своевременными являются, и, безусловно, это помогает нашим бойцам, нашим ребятам, героям нашим на фронте решать стоящие перед ними боевые задачи. Почему? Да потому что это нарушает возможности доставки техники, боеприпасов, ротации кадров на линии боевого соприкосновения. Это нарушает возможности оборонно-промышленных предприятий совершенствовать оружие, – а совершенствование это происходит при прямом участии, не только поддержке, а при прямом участии западных спонсоров», – сказал глава государства.

Таким образом, речь идет не только о нанесении ущерба портовой инфраструктуре как таковой. Удары направлены на те элементы системы, через которые на Украину могут поступать военные грузы, топливо, техника и другое имущество, необходимое для ведения боевых действий.

Одновременно Россия последовательно перекрывает и альтернативные маршруты. В последние дни целями стали пограничные переходы на границе Украины с Молдавией, через которые проходят сухопутные пути снабжения и экспорта.

В ночь на вторник беспилотники атаковали международный пропускной пункт «Виноградовка – Вулканешты». Инфраструктура КПП получила повреждения, возник пожар, а движение транспорта и таможенное оформление были полностью остановлены.

Несколькими днями ранее аналогичный удар был нанесен по пропускному пункту «Табаки» в Болградском районе Одесской области. Здания и сооружения объекта получили серьезные повреждения, его работа была парализована. Кроме того, российские удары неоднократно фиксировались в районе КПП «Рени – Джурджулешти», расположенного у трехстороннего стыка границ Украины, Молдавии и Румынии.

Как отмечают эксперты, такая стратегия позволяет одновременно решать несколько задач – снижать возможности снабжения ВСУ, ограничивать поступление военных грузов и наносить ущерб экспортной инфраструктуре Украины. В условиях продолжающейся западной поддержки Киева контроль над каналами доставки становится одним из ключевых факторов на поле боя.

«Стратегия России по блокированию выхода Украины к Черному морю обусловлена в первую очередь военной логистикой. Морской и железнодорожный транспорт – самые дешевые и емкие каналы доставки вооружений, техники и тылового обеспечения, которыми с начала конфликта пользовались страны НАТО для снабжения ВСУ. Основными воротами для этих поставок служили порты Одесской области и Николаева. Поэтому удары по портовой инфраструктуре и транспортным узлам – это системная работа по пресечению каналов снабжения противника», – отметил военный эксперт Ян Гагин.

При этом, по словам эксперта, значение портов не ограничивается перевозкой грузов. Сохранение Украиной выхода к морю создает угрозу и для российского побережья – прежде всего из-за возможности применения безэкипажных катеров.

«Эти аппараты, а также БПЛА нередко запускались с гражданских судов, заходивших в украинские порты. Опыт зерновой сделки показал, что подобные суда использовались не только для перевозки зерна, но и для доставки вооружений на Украину и атак на объекты в Крыму и Севастополе. Поэтому удары по портовой инфраструктуре имеют прямое отношение к обеспечению безопасности российского побережья», – пояснил собеседник.

Военный эксперт Василий Дандыкин также связывает происходящее прежде всего с военной логистикой. По его словам, именно через одесские порты и связанные с ними транспортные узлы Киев долгое время получал значительную часть военной помощи – вооружение, технику и горюче-смазочные материалы. Одновременно порты оставались важным источником экспортных доходов.

«Одновременно эти же порты использовались для вывоза зерна, что обеспечивало финансовые поступления. Поэтому сейчас логично полностью блокировать морское сообщение – так, чтобы либо некуда было причалить, либо суда, нарушающие режим, уничтожались», – рассуждает эксперт.

Таким образом, удары по портовой инфраструктуре дают двойной эффект: ограничивают военное снабжение и одновременно сокращают экономическую базу Украины.

«Если бы не постоянные финансовые вливания Запада, коллапс наступил бы уже давно. Показательно, что Зеленский просит средства на следующий год, хотя в текущем, по его же данным, все уже израсходовано. Это говорит о крайне тяжелом положении. Однако для достижения стратегического результата необходимо сократить доходы Украины еще радикальнее», – считает Дандыкин.

Еще одно следствие – удар по украинскому аграрному сектору. «Для России это означает ослабление экономической базы противника. При этом негативные последствия затронут и Европу: в последние годы европейские правительства отдавали предпочтение дешевой украинской агропродукции в ущерб собственным фермерам, что вызывало протесты в ряде стран. Теперь, когда украинский экспорт резко сокращается, Европа может столкнуться с дефицитом продовольствия и ростом цен – причем по причинам, которые она сама и создала», – прогнозирует Гагин.

Влияние на фронт

В то же время военное значение этой логистики особенно заметно на южном направлении – в Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР. «Именно через одесские порты шло снабжение группировок ВСУ на этих участках. Успехи наших войск, стабильное освобождение населенных пунктов, в том числе в районе Доброполья и под Дружковкой, напрямую связаны с нарушением логистики противника. Удары по складам ГСМ, боеприпасам, путям подвоза неизбежно сказываются на устойчивости обороны. Сам факт того, что украинское руководство публично признало сокращение товарооборота, показателен: раньше о таких проблемах предпочитали молчать или заявляли, что все атаки отражаются», – напомнил Дандыкин.

При этом, считает эксперт, Киев не может полноценно заменить морскую логистику сухопутной. Попытки переориентировать поставки НАТО на маршруты через Восточную Европу уже сталкиваются с проблемами. В частности, по оценке Дандыкина, румынское направление осложнено ударами по мостам в районе Затоки и Маяков.

«Остается польское направление, но и оно не является надежным.

Отношения Киева с Варшавой далеки от безоблачных, а железнодорожные узлы также являются целями. Фактически Украина лишилась одной из двух основных «рук» снабжения. В перспективе необходимо перекрыть и второй канал, чтобы полностью остановить подпитку ВСУ», – добавил эксперт.

Наконец, происходящее имеет и более широкий внешнеполитический контекст. Дандыкин обращает внимание на то, что действия Киева в Черном море все чаще затрагивают интересы его западных партнеров, создавая риски для их морского сообщения. На этом фоне особое значение приобретает Одесса – не только как важнейший порт и логистический узел, но и как исконно русский город.

По мнению эксперта, сегодня Одесса постепенно перестает работать на военную машину противника. «Благодаря этому сокращаются не только бюджетные поступления Украины, но и физические объемы поступающих вооружений, техники, топлива и беспилотников. Это неизбежно будет сказываться на боеспособности ВСУ, и в ближайшее время эффект станет еще более выраженным. Системная работа по блокированию морской логистики противника продолжается», – подытожил спикер.