Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Названа возможная причина смертельного ДТП в Новой Москве
Дептранс: Одному из участников ДТП в Новой Москве стало плохо за рулем
По предварительным данным, одному из водителей стало плохо за рулем непосредственно перед ДТП в Новой Москве, сообщает столичный дептранс.
«Если вы почувствовали себя плохо, не рискуйте – откажитесь от поездки и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя и других участников дорожного движения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека.
Днем ранее водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево на Ленинском проспекте и погиб.
Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.