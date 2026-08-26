Названа возможная причина смертельного ДТП в Новой Москве

Дептранс: Одному из участников ДТП в Новой Москве стало плохо за рулем

Tекст: Антон Антонов

«Если вы почувствовали себя плохо, не рискуйте – откажитесь от поездки и обратитесь за медицинской помощью. Берегите себя и других участников дорожного движения», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в столкновении двух машин в Новой Москве погибли два человека.

Днем ранее водитель BMW почувствовал себя плохо, въехал в дерево на Ленинском проспекте и погиб.

Месяцем ранее два человека скончались при столкновении легкового автомобиля и фуры в Новой Москве.