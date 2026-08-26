Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Полиция Капитолия задержала в Вашингтоне мужчину с гильотиной в пикапе
У здания Конгресса США в Вашингтоне задержали мужчину, который приехал на пикапе с гильотиной в кузове, сообщила полиция Капитолия.
Инцидент произошел во вторник около 15.00 (22.00 мск) в 100-м квартале Ист-Кэпитол-стрит, рядом со зданием американского Конгресса, передает РИА «Новости».
Полицейские заметили незаконно припаркованный пикап, в кузове которого находилась конструкция гильотины, и немедленно изъяли ее.
Подозреваемым оказался 35-летний Филан-Там-Дуй Ле из города Джулиан, штат Калифорния. Он «был арестован по обвинению в ношении опасного оружия за хранение гильотины», говорится в пресс-релизе полиции Капитолия.
По данным ведомства, мужчина проехал на пикапе через всю страну из Калифорнии до Вашингтона. Мотивы его поездки и появления у здания Конгресса сейчас устанавливает следствие.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ФБР предотвратило подготовку теракта в здании Капитолия штата Нью-Йорк, направленного против сенаторов.
В июле у здания американского конгресса правоохранители задержали вооруженного мужчину.