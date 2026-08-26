Кобяков: Вторжение ВСУ в Россию было запланировано на 8 марта 2022 года

Tекст: Елизавета Шишкова

«Сейчас уже подзабыто, поэтому самое время напомнить: документы, найденные нашими военными еще в начале СВО в брошенном штабе одной из бригад ТРО ВСУ, указывали конкретный срок вторжения в Россию – 8 марта 2022 года», – отметил Кобяков. По его словам, противник хотел преподнести войну как «подарок» на женский праздник, передает ТАСС.

Советник президента добавил, что Запад использовал Минские соглашения для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим решение об учреждении ВЭФ в 2015 году оказалось абсолютно верным, несмотря на отсутствие в тот момент жестких санкций и ощущения неизбежности конфликта.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщало о планах украинских войск напасть на Донбасс в марте 2022 года.

Президент Владимир Путин отмечал использование Западом Минских соглашений для подготовки Киева к боевым действиям.

Советник главы государства Антон Кобяков обещал навсегда пресечь западные военные авантюры.