Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
В России решили расширить список органов для трансплантации
Минздрав и РАН решили расширить список органов для трансплантации
Минздрав России и Российская академия наук утвердили новый перечень объектов для трансплантации, дополнив его пересадкой костей, нервов, спинного мозга и кожи, следует из документов ведомств.
С 1 сентября в России расширят перечень объектов, разрешенных для трансплантации, передает РИА «Новости».
В обновленный список включат пересадку кожи и ее слоев – эпидермиса и дермы. Помимо этого, в список включили кости и их фрагменты, нервы, а также спинной мозг и его фрагменты.
Обновленные нормативные документы будут действовать до 1 сентября 2031 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минздрав расширил список объектов для бесплатной трансплантации, добавив кости, нервы и спинной мозг.
Позднее ведомство дополнило перечень пересадкой кожи и ее слоев.
Российские хирурги выполнили уникальные операции по пересадке верхних конечностей пятерым пациентам, которые уже полностью реабилитированы.