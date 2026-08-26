В России решили расширить список органов для трансплантации

Минздрав и РАН решили расширить список органов для трансплантации

Tекст: Антон Антонов

С 1 сентября в России расширят перечень объектов, разрешенных для трансплантации, передает РИА «Новости».

В обновленный список включат пересадку кожи и ее слоев – эпидермиса и дермы. Помимо этого, в список включили кости и их фрагменты, нервы, а также спинной мозг и его фрагменты.

Обновленные нормативные документы будут действовать до 1 сентября 2031 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной Минздрав расширил список объектов для бесплатной трансплантации, добавив кости, нервы и спинной мозг.

Позднее ведомство дополнило перечень пересадкой кожи и ее слоев.

Российские хирурги выполнили уникальные операции по пересадке верхних конечностей пятерым пациентам, которые уже полностью реабилитированы.