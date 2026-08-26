Власти Пенсильвании сообщили о первых смертях от кори за 35 лет

Департамент здравоохранения Пенсильвании сообщил о первых жертвах кори за 35 лет

Tекст: Антон Антонов

«Департамент здравоохранения Пенсильвании сегодня подтвердил две смерти, связанные с корью, в штате», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.

В департаменте уточнили, что оба погибших не были вакцинированы от этого заболевания.

Эти смерти стали первыми случаями летального исхода от кори в США в 2026 году. Для Пенсильвании это первая подобная трагедия за последние 35 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших корью в США еще в мае 2025 года превысило тысячу человек.

Вспышка заболевания достигла рекордных показателей с 2000 года, когда корь считалась уничтоженной в стране.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший еще весной призывал граждан вакцинироваться на фоне роста числа заболевших

