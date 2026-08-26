Я нарочно не называю имен и не обсуждаю, кто высказался за приезд американского рэпера в Россию, а кто – против. Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.13 комментариев
Власти Пенсильвании сообщили о первых смертях от кори за 35 лет
Департамент здравоохранения Пенсильвании сообщил о первых жертвах кори за 35 лет
В Пенсильвании в США зафиксировали смертельные случаи заболевания корью, оба погибших не были привиты, сообщил местный департамент здравоохранения.
«Департамент здравоохранения Пенсильвании сегодня подтвердил две смерти, связанные с корью, в штате», – приводит РИА «Новости» текст сообщения ведомства.
В департаменте уточнили, что оба погибших не были вакцинированы от этого заболевания.
Эти смерти стали первыми случаями летального исхода от кори в США в 2026 году. Для Пенсильвании это первая подобная трагедия за последние 35 лет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, число заболевших корью в США еще в мае 2025 года превысило тысячу человек.
Вспышка заболевания достигла рекордных показателей с 2000 года, когда корь считалась уничтоженной в стране.
Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший еще весной призывал граждан вакцинироваться на фоне роста числа заболевших