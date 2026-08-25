Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.8 комментариев
Американский военный самолет Boeing C-17A приземлился в Москве
Военно-транспортный самолет США прибыл в Москву с базы под Вашингтоном
Военно-транспортный самолет ВВС США Boeing C-17A Globemaster III совершил посадку в московском аэропорту, прибыв транзитным рейсом из Латвии.
Военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III приземлился в Москве около 10:00 мск, передает ТАСС.
Согласно данным онлайн-систем мониторинга авиатрафика, воздушное судно вылетело с американской военной базы Эндрюс, расположенной под Вашингтоном.
Маршрут борта пролегал транзитом через Латвию. Источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза подтвердил, что самолет вылетел из Риги в направлении российской территории.
«Борт проследовал в сторону государственной границы с Россией», – сказал собеседник агентства. Также отмечается, что перед прибытием в Латвию самолет совершил посадку в аэропорту Чарльстона.
Напомним, СМИ анонсировали скорый визит Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Москву.
Глава МИД Сергей Лавров заявил о готовности президента России выслушать предложения американских посланников.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал своевременно назвать точную дату приезда делегации.