Чтобы давить на судей и защитить чудовище Клэнси, убившую троих своих детей, американские феминистки начали записывать видосики, где пытают собственных детей. Вы все правильно прочитали. Они. Пытают. Собственных. Детей.8 комментариев
Песков заявил о готовности России к мирному урегулированию
Москва по-прежнему готова к переговорам, однако вынуждена продолжать боевые действия из-за нежелания противоположной стороны искать дипломатические пути решения конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что Россия продолжает оставаться открытой для мирных способов урегулирования, но в условиях отсутствия таких способов мы продолжаем специальную военную операцию, передает РИА «Новости».
Ранее Песков объяснил продолжение спецоперации отказом украинского руководства от дипломатического диалога.
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что россияне ждут победы в СВО, молятся об этом, страна ожидает этого события «в ближайшей перспективе».