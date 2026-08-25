Я нарочно не называю имён и не обсуждаю, кто высказался «за» приезд американского рэпера в Россию, а кто «против». Тут важно именно то, что немалое число людей почувствовало жгучую потребность занять позицию по этому вопросу. Хотя, казалось бы, ничто такого интереса не предвещало.0 комментариев
В России зафиксировали сбой в работе игровой платформы Roblox
Игроки массово столкнулись с недоступностью популярной игровой платформы Roblox, большинство проблем связано с общим отказом системы, сообщили пользователи.
Проблемы с доступом к популярной игровой платформе Roblox зафиксированы в ряде российских регионов, передает ТАСС. Согласно данным сервиса Downdetector, за последний час поступило 662 жалобы на нестабильную работу ресурса.
Подавляющее большинство обращений, а именно 86%, связано с общим сбоем системы. Еще 7% игроков указали на неполадки в мобильном приложении, 5 % столкнулись с ошибками на сайте, а менее 1% сообщили о проблемах самого сервиса.
Наибольшее количество сообщений о технических трудностях поступает из Ленинградской и Челябинской областей. Аналогичная ситуация наблюдается в Петербурге и Республике Башкортостан, где на каждый из этих субъектов пришлось по 4% от общего числа жалоб.
В июне 2026 года игровой сервис Roblox возобновил работу на территории России.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о функционировании платформы без ограничений.