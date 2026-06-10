Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.0 комментариев
Минцифры: Roblox снова доступен российским пользователям
Популярный игровой сервис Roblox возобновил работу на территории России после внедрения комплекса мер по защите несовершеннолетних пользователей.
Компания Roblox полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей, передает Минцифры. Игровой онлайн-сервис снова доступен на всей территории страны.
Ранее ведомство провело прямые консультации с владельцами площадки. Стороны обсуждали вопросы защиты несовершеннолетних пользователей игры.
Корпорация реализовала целый комплекс мер для дополнительной защиты детей. В частности, был запущен механизм ограничения доступа к играм по возрастным группам. В Roblox также обязались в дальнейшем бороться с распространением на платформе нежелательного контента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года Роскомнадзор заблокировал эту игровую платформу из-за распространения противоправных материалов.
Накануне Минцифры и РКН предложили снять ограничения на доступ к Roblox.