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Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,5 у побережья Камчатки
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у побережья Камчатки
В акватории Тихого океана произошли подземные толчки, отголоски которых силой до трех баллов докатились до камчатского села Никольского.
Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,5 в акватории Тихого океана, передает РИА «Новости».
Эпицентр находился в 521 километре от Петропавловска-Камчатского и в 116 километрах от села Никольского.
«Координаты: 56.0227, 164.8813. Расстояние от ПК: 521. Глубина (КМ): 63.7. Магнитуда (Ml): 5.5… 116 километрах от села Никольское», – проинформировали ученые Камчатского филиала ФИЦ единой геофизической службы РАН.
Подземный толчок произошел в 07:42 мск. В Никольском землетрясение ощущалось силой до трех баллов. Данных о разрушениях или пострадавших не поступало, угроза цунами не объявлялась.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июля у восточных берегов полуострова произошли два сильных подземных толчка.
Месяцем ранее камчатские ученые зафиксировали переход сейсмической активности на фоновый повышенный уровень.
В марте сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,8 недалеко от Петропавловска-Камчатского.