В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».0 комментариев
Президента Федерации самбо Приморья Алексеенкова задержали на Пхукете
В Таиланде задержан предприниматель и спортивный функционер из Приморского края Виктор Алексеенков, находившийся в розыске по запросу России для экстрадиции.
Правоохранительные органы подтвердили факт поимки приморского бизнесмена Виктора Алексеенкова, передает ТАСС.
«Задержан. Данных, когда будет экстрадиция в Россию, пока нет», – сообщил представитель ведомства.
По информации тайских журналистов, мужчина скрывался на острове Пхукет. В ходе проверки выяснилось, что он превысил допустимый срок пребывания в стране. Кроме того, суд выдал ордер на его арест для последующей выдачи российским властям.
Алексеенков является известной фигурой в Приморье, он возглавляет региональную Федерацию самбо.
В июле 2002 года предприниматель пережил покушение, в результате которого получил инвалидность.
Накануне сообщалось, что сотрудники иммиграционной полиции Таиланда арестовали на Пхукете предполагаемого лидера преступной группировки.
В конце прошлого года местные правоохранители задержали в королевстве бывшего депутата Приморского края Дмитрия Назарца.
Весной прошлого года из этой азиатской страны в Россию для следственных действий экстрадировали обвиняемого в вымогательстве приморца.