Россиянина экстрадировали из Таиланда по обвинению в вымогательстве

В Россию депортировали обвиняемого в вымогательстве жителя Приморского края

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин, находившийся в международном розыске, был депортирован из Таиланда в РФ, передает ТАСС. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в аэропорту Бангкока представители компетентных органов Таиланда передали россиянина, обвиняемого в вымогательстве, совершенном организованной группой.

По словам Волк, с 2008 по 2013 годы мужчина состоял в криминальной группе в Арсеньеве и был причастен к нападению на предпринимателя, занятого в сфере лесозаготовок. «В том же году группа вымогала у другого предпринимателя свыше пяти миллионов рублей за общее покровительство и содействие в решении вопросов. Под воздействием угроз и насилия бизнесмену пришлось переоформить на вымогателей недвижимое имущество и право аренды участка», – заявила она.

Уголовное дело было возбуждено по статье 163 УК РФ, все участники преступной группы были идентифицированы и объявлены в международный розыск. Благодаря информации от таиландских партнеров через Интерпол россиянин был задержан и отправлен в Россию для проведения следственных действий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, россиянин Вячеслав Филиппов задержан правоохранительными органами в Таиланде и будет в ближайшее время депортирован из страны, директор ООО «Черногорск отделстрой» Василий Смольников, обвиняемый в присвоении более 17 млн рублей, выделенных на строительство домов в пострадавшем от пожаров в Хакасии населенном пункте, будет депортирован из Таиланда в Россию.