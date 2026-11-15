Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений
В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума
В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.
В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».
«В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.
По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.
Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии*.
Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА* (признана экстремистской и запрещена в России).
Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ