В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

Tекст: Ольга Иванова

В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

«В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии*.

Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА* (признана экстремистской и запрещена в России).

Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.