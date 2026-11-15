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    Россия заработала на газовых ошибках Европы
    СМИ: Китай исключил несколько тем из переговоров с Россией и США
    Захарова раскрыла правду о «пытках» Джонсона водкой у Лаврова
    Названа причина авиационного коллапса в США
    Самолет-разведчик США заметили у границ России
    Операция «Медвежий угол» привела к исчезновению военных ВСУ
    Макрон призвал ЕС заявить России о послевоенных приоритетах
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    Эстония предупредила о закрытии границы с Россией
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Договориться мировым державам будет сложнее, чем в Ялте

    Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.

    2 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Итоги дипломатической недели вокруг Украины

    В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.

    7 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Русофобия оставила Европу в одиночестве

    Уход США из Европы больше похож на организованный вывоз активов, созданных еще по плану Маршалла, чем на бегство. Цель Вашингтона в том, чтобы после завершения трансатлантического сотрудничества только Америка говорила от имени всего Запада.

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    15 ноября 2026, 17:56 • Новости дня

    Уровень агрессии в отношении украинцев в Польше достиг рекордных значений

    В Польше количество нападений на украинцев достигло исторического максимума

    Tекст: Ольга Иванова

    В 2026 году число случаев физической агрессии по отношению к гражданам Украины в Польше достигло небывалого уровня из-за действий правых политических сил, заявила соавтор регулярного доклада об актах нетерпимости «Коричневая книга» Анна Татар.

    В 2026 году в стране было зафиксировано рекордное количество нападений на украинских беженцев, передает РИА «Новости».

    «В 2026 году мы зафиксировали больше актов физической агрессии по отношению к лицам с Украины, чем когда-либо ранее. Это не случайность – ухудшение польско-украинских настроений является процессом, который длится уже четыре года», – заявила Татар.

    По ее словам, радикальное изменение отношения к гражданам соседней страны напрямую связано с целенаправленными политическими нарративами. Она подчеркнула, что правые политические силы устроили соревнование в том, какая из группировок оказала наименьшую помощь выходцам с Украины.

    Свежее издание «Коричневой книги», подготовленное ассоциацией «Никогда больше», насчитывает 221 страницу и описывает около 450 проявлений нетерпимости. В документе детально задокументированы инциденты на национальной и ксенофобской почве, включая случаи дискриминации, вандализма на кладбищах, агрессии на спортивных стадионах и деятельность ультраправых группировок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье вандалы в Польше осквернили памятники надписями с героизацией боевиков Украинской повстанческой армии*.

    Польские власти резко раскритиковали решение Львовского областного совета объявить 2027 год годом УПА* (признана экстремистской и запрещена в России).

    Летом решение Владимира Зеленского присвоить воинской части имя националистов вызвало резкое недовольство польского руководства.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    15 ноября 2026, 01:58 • Новости дня
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    Военные ВСУ после российской операции «Медвежий угол» объявлены пропавшими
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    После операции российских войск «Медвежий угол» в Харьковской области начали появляться некрологи и объявления о поиске пропавших украинских военнослужащих, сообщили в российских силовых структурах.

    «Начинают всплывать некрологи и посты о поиске пропавших без вести украинских военнослужащих, уничтоженных в районе проведения операции «Медвежий угол»», – говорится в сообщении.

    Особенно серьезные потери понес первый пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины, передает РИА «Новости».

    Украинские подразделения располагались в населенных пунктах Варваровка, Николаевка, Рубленое, Нестерное, Крейдянка, Красный Яр, Потихоново, Лошаково, Комиссарово, Широкое, Черняков и Березники в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в выведенной на доукомплектование в Чугуев 151-й бригаде Вооруженных сил Украины началось массовое дезертирство после операции российских войск «Медвежий угол».

    Министерство обороны России сообщило об освобождении 28 населенных пунктов и уничтожении 1810 бойцов ВСУ российскими военными в ходе операции «Медвежий угол».

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    15 ноября 2026, 11:07 • Новости дня
    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США

    Reuters: КНР выступила против обсуждения Украины на встрече лидеров России и США

    Reuters: Китай не хочет обсуждать Украину с Россией и США
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Китая выступили против обсуждения украинского конфликта на предстоящей встрече президента России Владимира Путина, главы США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

    Пекин также не хочет обсуждать соглашение о контроле над ядерным оружием, которое намерен предложить Вашингтон, пишет РБК со ссылкой на Reuters.

    Китайские ученые отмечают, что Китай считает себя слабой стороной в ядерном противостоянии, поэтому предложение США для него неприемлемо.

    Ранее стало известно, что трехсторонняя встреча может пройти на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 18–19 ноября. Сообщалось, что участники могут обсудить использование искусственного интеллекта в управлении ядерным оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о договоренности провести встречу Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа 19 ноября в китайском Шэньчжэне.

     В пятницу лидеры трех стран решили сосредоточиться на ограничении использования искусственного интеллекта в системах ядерного командования.

    В четверг помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил о продолжении диалога по украинскому урегулированию на планируемой двусторонней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

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    14 ноября 2026, 13:05 • Видео
    Странная просьба США к России

    Как утверждает председатель парламента Ирана Мухаммад Галибаф, Вашингтон попросил Москву выступить посредником на переговорах с Тегераном. Но зачем это американцам?

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    15 ноября 2026, 01:31 • Новости дня
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    Макрон призвал ЕС заявить России о приоритетах послевоенного периода
    @ Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европе необходимо четко обозначить, в том числе для России, свое видение послевоенного устройства, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Нам необходимо пойти дальше и четко заявить – в том числе и россиянам, – чего мы хотим для послевоенного периода. Нам также следует определить, чего мы ожидаем от Соединенных Штатов в плане обеспечения долгосрочной безопасности Европы», – написал Макрон в Х.

    По его словам, цель Франции и ее партнеров – добиться справедливого и прочного мира для Украины, а затем продолжить совместную работу над укреплением общей системы безопасности для Европы. Он считает, что Украина «играет ключевую роль в НАТО, в составе которой должна иметь полноправное место».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон потребовал продолжить финансирование Украины.

    Макрон заявил о необходимости выработать единое видение целей Европы перед назначением специального посланника для переговоров с Россией и выразил готовность сам заняться этим вопросом.

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    15 ноября 2026, 09:10 • Новости дня
    Глава парламента Крыма объяснил загранпоездки Зеленского страхом

    Константинов: Зеленский боится возвращаться на Украину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Владимир Зеленский проводит большую часть времени за рубежом из-за страха перед гражданами Украины и опасений за свою власть, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

    Владимир Зеленский боится возвращаться на Украину, поэтому находится большую часть времени за границей под предлогом командировок, передает РИА «Новости» заявление главы крымского парламента Владимира Константинова.

    «Но подлинная причина в том, что он боится возвращаться на Украину, боится встречи с простыми украинцами, чьих родных отправил на смерть, заставив воевать за чужие интересы. У Зеленского руки по локоть в крови, и ему вовек не отмыться от этого», – сказал Константинов.

    Кроме того, глава парламента Крыма считает, что Зеленский не доверяет своему окружению и опасается политических и националистических группировок, которые хотят отстранить его от власти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу военный эксперт Виталий Киселев заявил о бегстве Владимира Зеленского с Украины из-за страха государственного переворота.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил о наличии на Украине сил для смены власти.

    Владимир Константинов заявил о баснословном состоянии Владимира Зеленского от украинского конфликта.

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    15 ноября 2026, 11:08 • Новости дня
    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    WSJ: Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым

    Байден в мемуарах назвал Зеленского капризным и упрямым
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Бывший президент США Джо Байден в своих новых мемуарах назвал Владимира Зеленского капризным и недостаточно благодарным, сообщили СМИ.

    «В наших личных беседах Зеленский мог быть капризным и упрямым и не таким благодарным, как я ожидал», – написал он. Выдержки из книги Байдена «Обещай мне, Америка», которая появится в продаже 17 ноября, приводит The Wall Street Journal, передает «Российская газета».

    Байден отметил, что актерское прошлое помогло Зеленскому, но в личном общении он производил неоднозначное впечатление. Раздражение вызывали постоянные требования дополнительного оружия и финансирования.

    Кроме того, Байден рассказал, что после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году он отказался подписать письмо, позволяющее новой администрации начать прямые переговоры с Россией до инаугурации, чтобы не давать карт-бланш на «капитуляцию за счет Украины».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу бывший депутат Верховной рады Вадим Новинский назвал отставку Зеленского условием для дипломатического урегулирования конфликта.

    В пятницу спецпосланник президента США Джаред Кушнер сообщил о существенном прогрессе на трехдневных переговорах с участием российской и украинской делегаций.

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    15 ноября 2026, 09:57 • Новости дня
    Буйнов попал в базу данных украинской разведки

    Украинская военная разведка внесла певца Буйнова в санкционную базу

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Главное управление разведки Минобороны Украины внесло народного артиста России, певца Александра Буйнова в базу данных антироссийского портала War&Sanctions.

    Музыкант оказался в черном списке за систематическую поддержку действий России в отношении Украины и политики властей, передает ТАСС.

    Авторы базы данных отмечают, что певец регулярно участвует в массовых мероприятиях в поддержку российских военных. Кроме того, в своих интервью артист неоднократно заявлял о полной поддержке специальной военной операции.

    Всего на портале War&Sanctions с начала 2022 года собрана информация о более чем 450 общественных деятелях, спортсменах и артистах. Украинское ведомство связывает их с российской пропагандой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Главное управление разведки Минобороны Украины внесло в свою базу данных российского режиссера Никиту Михалкова.

    Во вторник антироссийский портал включил в списки народного артиста России Сергея Безрукова.

    В понедельник украинское ведомство внесло в санкционную базу лидера группы «Любэ» Николая Расторгуева за поддержку спецоперации.

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    15 ноября 2026, 01:22 • Новости дня
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    Макрон потребовал продолжить финансирование Украины
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Продолжение финансирования Украины отвечает интересам ЕС, заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммитов в Дублине.

    Макрон в X сообщил, что ситуация на Украине стала центральной темой переговоров в Дублине, где лидеры обсуждали две приоритетные задачи – помощь Киеву в прохождении зимы и выработку «справедливого и прочного мира» для Европы.

    «Те, кто хочет ограничить средства Украины, в глубине души желают принудить ее к несправедливому миру, к долговременной уязвимости, а значит, и к уязвимости Европы. Это дух поражения. Это рецепт для следующей войны. Это не может быть позицией Франции», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник источник в российской делегации назвал выработку элементов новой архитектуры европейской безопасности ключевой задачей переговоров в Абу-Даби.

    Макрон заявил о необходимости для Европы выработать единое видение целей перед назначением специального посланника для переговоров с Россией по Украине.

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    15 ноября 2026, 07:39 • Новости дня
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    При атаке ВСУ на Таганрог погиб главный инженер электроподстанции
    @ Министерство здравоохранения Ростовской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Ночная атака украинских беспилотников на Таганрог привела к гибели главного инженера местной электроподстанции, еще четыре человека – трое мужчин и женщина – пострадали, электроподстанция, обслуживающая железную дорогу, получила повреждения, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «В результате вражеской атаки в Таганроге погиб мужчина – главный инженер электроподстанции. Выражаю соболезнования родным и близким погибшего», – сообщил губернатор в «Максе».

    Четыре человека пострадали при падении обломков дронов на их автомобили на трассе и на автозаправочной станции, все они госпитализированы.

    Обломки беспилотников повредили дорожное полотно моста через железнодорожные пути в Неклиновском районе на 64-м километре трассы Р-280. Повреждены четыре автомобиля, возгорания нет, движение через мост перекрыто, объезд организован через Таганрог и село Покровское. Еще один автомобиль поврежден на стоянке АЗС на этой же трассе.

    В городе получила повреждения электроподстанция, обслуживающая железную дорогу: обесточены линии электропередачи от станции Таганрог-Пассажирский до станции Михайловка, движение железнодорожного транспорта приостановлено. Также повреждена электроподстанция в квартале Шубин, там возникло возгорание, последствия ликвидируют специальные службы.

    В ходе отражения воздушной атаки в ночь на воскресенье уничтожено около 50 беспилотников в Таганроге, Ростове-на-Дону и семи районах области – Неклиновском, Верхнедонском, Каменском, Тарасовском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском. Беспилотная опасность по региону сохраняется, в области действует запрет на фото- и видеосъемку атак дронов и размещение таких материалов в сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом.

    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.

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    14 ноября 2026, 19:51 • Новости дня
    Фигурант дела «Карфаген» Буркин раскрыл схему работы кол-центров на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Глава украинского наркосиндиката «Химпром» и фигурант дела «Карфаген» Евгений Буркин заявил, что мошеннические кол-центры ежегодно платили властям и силовикам Украины до 370 млн долларов за прикрытие своей деятельности.

    В интервью украинским журналистам Буркин оценил ежегодный приток средств от 1500 кол-центров в стране примерно в 20 млрд долларов наличными. До закрытия они обеспечивали значительные поступления в экономику Украины, передает РИА «Новости».

    По его словам, офис на 50 сотрудников ежемесячно платил за прикрытие 21 тыс. долларов: по 7 тыс. долларов получали представители СБУ, Нацполиции и прокуратуры. С увеличением штата сумма взятки пропорционально возрастала.

    Буркин рассказал, что сбор денег осуществляли назначенные сотрудниками киберподразделений посредники, а схема работала благодаря участию высшего руководства правоохранительных органов.

    «В правоохранительной системе Украины можно купить практически любое решение – от возбуждения уголовного дела до его закрытия или назначения на должность», – подчеркнул Буркин.

    В качестве одного из участников схемы Буркин назвал бывшего сотрудника офиса генпрокурора Сергея Кропиву, который передавал часть полученных средств генпрокурору Руслану Кравченко. Закрытие мошеннических кол-центров, по словам главы ОПГ, привело к снижению доходов в сферах ресторанного бизнеса, торговли и аренды.

    Буркин также подтвердил факты жестокого обращения внутри преступных группировок: в одной из днепропетровских ОПГ сотрудников держали на цепи и избивали за невыполнение плана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье военный эксперт Андрей Марочко назвал операцию Национального антикоррупционного бюро Украины переделом доходов от кол-центров из-за их подконтрольности офису Владимира Зеленского.

    Расследование НАБУ «Карфаген» открыло 5% от масштабов коррупции на Украине.

    Ранее стало известно, что заместитель начальника отдела офиса генерального прокурора Украины Сергей Крапива занимался крышеванием этих организаций.

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    14 ноября 2026, 21:33 • Новости дня
    В ВСУ назвали огромной проблемой российскую спутниковую систему «Рассвет»

    Командир бригады ВСУ назвал огромной проблемой российские спутники «Рассвет»

    Tекст: Вера Басилая

    Командир бригады Вооруженных сил Украины назвал огромной проблемой перспективу запуска российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет».

    Украинский военный в разговоре с блогером оценил последствия запуска российской низкоорбитальной спутниковой системы. По словам командира бригады ВСУ, появление «Рассвета» обернется огромной проблемой для украинской армии, сообщает «Звезда».

    Военный эксперт Андрей Союстов пояснил, что подобная спутниковая система потенциально позволит управлять беспилотниками на значительном расстоянии от зоны боевых действий.

    По его оценке, оператор на Дальнем Востоке сможет контролировать дрон, действующий в западных районах Украины, в том числе при поражении движущихся целей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу депутат Верховной рады Дмитрий Разумков заявил о частичном покрытии территории Украины российской спутниковой системой «Рассвет».

    В прошлом месяце Владимир Зеленский подписал указы о санкциях против связанных с созданием спутников граждан и компаний.

    В середине октября советник Зеленского Сергей Бескрестнов назвал развертывание группировки значительным преимуществом для российских войск.

    Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полной защищенности системы «Рассвет» от физического, политического и экономического воздействия.

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    14 ноября 2026, 19:27 • Новости дня
    Сотрудники украинского военкомата избили пенсионерку в поисках ее сына

    На западе Украины сотрудники военкомата избили пенсионерку в поисках ее сына

    Tекст: Вера Басилая

    В селе Топильное Волынской области Украины сотрудники военкомата ворвались в дом местной пенсионерки, избили женщину и устроили обыск с целью найти подлежащего мобилизации ее сына.

    Двое неизвестных в военной форме отключили электричество в частном доме, после чего сбили с ног открывшую дверь женщину, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал «Аверс».

    Один из нападавших был вооружен молотком, второй держал гвоздодер. Пострадавшая получила удар по голове и травму руки, врачи наложили ей швы. После нападения визитеры перевернули вещи в доме, осмотрели шкафы и чердак в поисках сына пенсионерки.

    В Волынском областном военкомате заявили об отсутствии нарушений со стороны сотрудников, которые действовали в рамках служебных полномочий. В ведомстве пояснили, что неизвестный гражданин попытался скрыться от группы оповещения, забежал на территорию частного домовладения и закрылся изнутри.

    Факт применения физической силы, проникновения в жилище и отключения света в военкомате отрицают, однако руководство начало служебное расследование.

    С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация. На фоне острой нехватки людей для нужд армии сотрудники военкоматов усилили рейды по общественным местам, регулярно применяя силу к гражданам при задержании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу украинские военкомы до потери сознания избили сына погибшего бойца ВСУ.

    В среду сотрудники военкомата в Хмельницкой области задержали многодетного священника УПЦ.

    В Волынской области сотрудники военкомата силой забрали продавца магазина прямо с рабочего места.

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    14 ноября 2026, 23:23 • Новости дня
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области
    Сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области
    @ Министерство здравоохранения Запорожской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинских беспилотников ранены четыре человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи, сообщила администрация Каменско-Днепровского округа Запорожской области.

    «Очередные атаки украинских беспилотников вновь привели к травмированию мирных жителей. В результате ударов пострадали четыре человека, трое из которых – сотрудники скорой медицинской помощи: водитель и два фельдшера. Ещё один пострадавший – житель 1988 года рождения», – сообщила администрация в «Максе».

    Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь. Повреждены два частных домовладения и два автомобиля, в том числе машина скорой помощи.

    В администрации округа удары по мирным жителям и медицинским работникам назвали терроризмом, направленным на запугивание населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу мирный житель Запорожской области получил ранения и был госпитализирован в результате атаки украинского беспилотника.

    На прошлой неделе в Каменско-Днепровском округе мирный житель получил ранения в результате удара украинских военных по гражданскому транспорту.

    В конце октября в Каменско-Днепровском округе мирная жительница получила тяжелые ранения при обстреле со стороны Вооруженных сил Украины.

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    15 ноября 2026, 04:55 • Новости дня
    ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом
    ПВО уничтожила БПЛА над Таганрогом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО Минобороны уничтожили беспилотные летательные аппараты над городом, сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены БПЛА над городом», – сообщила Камбулова в «Максе».

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Камбулова отметила, что беспилотная опасность сохраняется, и призвала горожан не вести фото- и видеосъемку района работы сил ПВО и экстренных служб.

    Она попросила жителей при обнаружении беспилотника обращаться в полицию или в службу экстренного реагирования по номеру 112, проявлять осторожность, не поддаваться панике и сохранять спокойствие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники скорой помощи пострадали при ударе БПЛА в Запорожской области.

    Мирный житель пострадал при атаке украинского БПЛА в Горловке.

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    15 ноября 2026, 15:21 • Новости дня
    В парламенте Эстонии призвали исключить Россию из переговоров по Украине

    Эстонский депутат Михкельсон призвал не пускать Россию на переговоры по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия не должна принимать участия в диалоге по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава комитета по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон.

    «Переговоры о прекращении войны в Европе необходимы. Но они должны быть такими, чтобы действительно способствовать достижению справедливого и прочного мира. Россия <…> не должна иметь места за столом переговоров», – приводит его слова РИА «Новости».

    Михкельсон отметил, что лидеры США и Европы вместе с Украиной должны определять пути укрепления архитектуры евроатлантической безопасности, основой которой является НАТО.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о возможности представления Европы пятью странами на возможных мирных переговорах с Россией.

    В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал условием участия стран ЕС в переговорах их реальную готовность способствовать урегулированию.

    На прошлой неделе глава европейской дипломатии Кая Каллас отказалась обсуждать с Россией архитектуру безопасности Европы.

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    15 ноября 2026, 14:48 • Новости дня
    Захарова иронично ответила Макрону о членстве Украины в НАТО

    Захарова сравнила слова Макрона об Украине в НАТО с «экспертизой» Каллас

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией прокомментировала заявление президента Франции Эммануэля Макрона о необходимости вступления Украины в НАТО.

    «Думаю, это заявление достойно экспертизы [главы евродипломатии Каи] Каллас», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность в необходимости членства Украины в Североатлантическом альянсе для обеспечения европейской безопасности.

    В среду председатель аналитического центра «Европейская инициатива стабильности» Джеральд Кнаус исключил вступление Украины в Европейский союз в ближайшие 10 лет.

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    Для мира на Украине Вашингтону придется перевоспитать Европу

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    МВД меняет логику миграционного контроля

    МВД подводит промежуточные итоги масштабной работы по наведению порядка в миграционной сфере: за год преступность среди мигрантов снизилась на 40%, сотни тысяч нарушителей были выдворены из страны. Теперь ведомство намерено сосредоточиться на следующей задаче – предупреждении формирования национальных анклавов. По мнению экспертов, эти меры позволят не только повысить безопасность, но и создать дополнительные условия для развития экономики страны. Подробности

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    Главные цели либералов в Вашингтоне названы по именам

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    Почему Украина охотится на офицеров ПВО в Петербурге

    Российский военнослужащий погиб в результате подрыва автомобиля в Петербурге. По информации местных СМИ, речь идет о полковнике 6-й армии ВВС и ПВО. ЧП произошло в полукилометре от места августовского взрыва, когда скончался подполковник также из подразделения ВВС и ПВО. Эксперты объяснили, почему враг пытается снизить боеспособность противовоздушной обороны Ленинградского военного округа. Подробности

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    • Жизнь после боя

      Цикл историй ветеранов СВО, прошедших через ранения, реабилитацию и сложный путь адаптации к мирной жизни. Здесь — реальный опыт, поддержка и полезная информация о социальной помощи, возможностях восстановления и новых перспективах.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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