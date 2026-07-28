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Полиция Торонто упустила обстрелявших консульство США из-за отсутствия вертолета
Полиция Торонто прекратила погоню за подозреваемыми в обстреле консульства США
Канадские правоохранители из соображений безопасности прервали погоню за подозреваемыми в обстреле консульства США, чья машина в центре Торонто разогналась до 140 километров в час.
Стражи порядка прекратили преследование подозреваемых в целенаправленном обстреле американского дипломатического представительства, передает ТАСС. Злоумышленники скрывались на автомобиле Honda Accord без номерных знаков.
Скорость машины нарушителей превысила 140 километров в час. Поскольку инцидент произошел в центре города, дальнейшая погоня угрожала жизням прохожих. Оперативно привлечь авиацию не удалось из-за отсутствия у правоохранителей собственного вертолета.
Сейчас поиски скрывшегося седана продолжаются. Подобные нападения на здание дипмиссии происходили и ранее. В марте двое мужчин открыли огонь по консульству, после чего уехали, однако позже полицейские задержали троих подозреваемых.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Госдепартамент США распорядился провести немедленную проверку мер безопасности во всех американских дипмиссиях.
В прошлом году неизвестные в масках устроили беспорядочную стрельбу по посетителям паба в канадском Торонто.