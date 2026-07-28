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СК начал проверку после гибели тренера баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток»
Во Владивостоке трагически погиб наставник баскетбольного клуба Эдуард Сандлер, потерявший контроль над гидроциклом и врезавшийся в каменную насыпь, СК начал проверку по факту его гибели.
Следственные органы Приморского края организовали доследственную проверку по факту смертельного происшествия на воде, сообщает Следственный комитет.
Трагедия произошла 28 июля в районе улицы Набережная во Владивостоке.
По предварительным данным, управляя гидроциклом, мужчина не справился с управлением и наехал на каменную насыпь. После удара транспортное средство опрокинулось на грунтовую дорогу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.
Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведомство призвало граждан строго соблюдать правила безопасности на водных объектах, отметив, что управление гидроциклом требует специальной подготовки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился насмерть на гидроцикле в районе мыса Бурного.
В августе прошлого года суд в Приморье арестовал другого водителя гидроцикла за наезд на двух подростков.