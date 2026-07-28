СК начал проверку после гибели тренера баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток»

  • Новость часаВС России поразили килекторное судно в порту «Николаев»
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    Китай разозлился на Европу
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    Склад Wildberries в Коледине продолжил работу после атаки БПЛА
    Российские реактивные дроны атаковали ТЭЦ-5 в Киеве
    Путин призвал Пашиняна провести референдум о курсе Армении в ЕС
    Иран предоставил России особый режим прохода судов через Ормузский пролив
    Пентагон начал масштабный пересмотр размещения войск США в Европе
    Мнения
    Андрей Манчук Андрей Манчук Россия повернулась к культуре Глобального Юга

    В Москве проходит сразу три выставки, свидетельствующие о том, что Россия старается укрепить связь с Глобальным Югом не только через экономику и политику, но и через культуру. Это помогает нам, в том числе, преодолеть зависимость от Голливуда и «Нетфликса».

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    4 комментария
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

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    28 июля 2026, 08:41 • Новости дня

    СК начал проверку после гибели тренера баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток»

    Tекст: Мария Иванова

    Во Владивостоке трагически погиб наставник баскетбольного клуба Эдуард Сандлер, потерявший контроль над гидроциклом и врезавшийся в каменную насыпь, СК начал проверку по факту его гибели.

    Следственные органы Приморского края организовали доследственную проверку по факту смертельного происшествия на воде, сообщает Следственный комитет.

    Трагедия произошла 28 июля в районе улицы Набережная во Владивостоке.

    По предварительным данным, управляя гидроциклом, мужчина не справился с управлением и наехал на каменную насыпь. После удара транспортное средство опрокинулось на грунтовую дорогу. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

    Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, которые устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведомство призвало граждан строго соблюдать правила безопасности на водных объектах, отметив, что управление гидроциклом требует специальной подготовки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, руководитель баскетбольного клуба «Динамо-Владивосток» Эдуард Сандлер разбился насмерть на гидроцикле в районе мыса Бурного.

    В августе прошлого года суд в Приморье арестовал другого водителя гидроцикла за наезд на двух подростков.

    27 июля 2026, 17:59 • Новости дня
    ВС России поразили украинские портовые объекты

    ВС России поразили украинские портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве

    ВС России поразили украинские портовые объекты
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по стратегическим морским объектам противника, сообщило Минобороны.

    Под прицел попали порты Одессы, Черноморска и Николаева, где находились важные ресурсы для снабжения украинской армии, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», – заявили в Министерстве обороны.

    Представители ведомства уточнили, что атаки осуществлялись с применением высокоточного оружия и беспилотников. В результате были уничтожены перевалочные комплексы и резервуары с горюче-смазочными материалами в Одессе и Черноморске. Кроме того, в Николаеве удалось поразить сухогруз, доставивший партию военного назначения.

    Ранее в порту Николаева российские военные поразили сухогруз с военными грузами. До этого в порту Одессы армия России уничтожила резервуары с горюче-смазочными материалами.

    Кроме того, в Одесском морском торговом порту ударные дроны атаковали два сухогруза с военным снаряжением.

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    27 июля 2026, 09:45 • Новости дня
    Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского

    Премьер Британии Бернем обратился к России накануне визита Зеленского

    Премьер Британии обратился к России перед визитом Зеленского
    @ Toby Melville/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем выступил с обращением к России, в котором пообещал продолжить поддержку Киева и анонсировал передачу технологий для радиоэлектронной борьбы незадолго до приезда украинского лидера, сообщает канал Sky News.

    В понедельник Энди Бернем встретит Владимира Зеленского на военно-морской базе в Британии, передает «Газета.Ru». Там политики планируют пообщаться с участниками учений «Морской бриз», которые проходили последние три недели.

    «Британия плечом к плечу с Украиной, и наша поддержка остается непоколебимой. У России не должно быть никаких сомнений в нашей решимости, и мы не отступим, пока не добьемся прочного и справедливого мира для Украины», – заявил Бернем.

    Ожидается, что Лондон объявит о передаче Киеву интеллектуальной собственности на британские средства радиоэлектронной борьбы. Эти технологии предназначены для создания помех российским системам противовоздушной обороны.

    Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернем пообещал Владимиру Зеленскому продолжить давление на Россию.

    Бернем заверил общественность в сохранении прежнего курса Лондона по украинскому кризису.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления главы правительства о безоговорочной поддержке Киева.

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    27 июля 2026, 19:20 • Видео
    Зачем Украина бьет по Ирану

    Власти Ирана пообещали ответить Украине за атаку на иранский сухогруз в Каспийском море, напомнив, что Тегеран располагает ракетами, которые могут достать до любой точки Украины. Зачем Владимиру Зеленскому это нужно? С какой целью он втягивает Иран в наш конфликт?

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    27 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    Mysl Polska: Украину настигло возмездие за удары по российским портам
    @ REUTERS/Mosab Omar

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Иностранные торговые суда полностью прекратили заходить в гавани Одессы, Черноморска и Южного после действий Вооруженных сил России, пишут польские СМИ. Происходящее оценивается как возмездие Украине со стороны России.

    Вооруженные силы России заблокировали функционирование украинских морских гаваней, передает РИА «Новости» со ссылкой на польское издание Mysl Polska.

    Отмечается, что иностранные корабли больше не заходят в Одессу, Черноморск и Южный.

    «Планируя массовую атаку дронами по российским портам, судам и препятствуя свободному судоходству в направлении российских портов в Черном и Азовском морях, украинская сторона должна была считаться с тем, что последует возмездие. И оно последовало», – подчеркивается в публикации.

    Авторы материала добавили, что в настоящее время зарубежных торговых судов в указанных гаванях нет. Остановка судоходства стала прямым следствием попыток Киева нарушить морское сообщение в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы России поразили портовые объекты в Одессе, Черноморске и Николаеве.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом.

    Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил об отсутствии заходящих судов в гавани Одесской и Николаевской областей.

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    27 июля 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин отметил роль «Единой России» в законодательной работе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время встречи с депутатами Государственной думы восьмого созыва президент Владимир Путин отметил значительный вклад партии «Единая Россия» в законотворческую деятельность.

    Российский лидер заявил, что народные избранники продемонстрировали преданность стране и твердость при разработке сложных инициатив, сообщается на сайте «Единой России».

    «Единая Россия – партия парламентского большинства, на который лежит особая в этой связи ответственность за организацию законодательного процесса, его ритмичный и конструктивный, консолидирующий характер», – подчеркнул президент.

    Он также обратил внимание на высокую сплоченность различных политических сил. По словам главы государства, из почти трех тысяч утвержденных за эти годы документов две трети были поддержаны всеми фракциями.

    Ранее Путин высоко оценил профессионализм парламентариев восьмого созыва.

    Глава государства назвал период их депутатства крайне ответственным временем для страны.

    Руководитель фракции «Единой России» Владимир Васильев сообщил о принятии 975 партийных законов.

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    27 июля 2026, 10:16 • Новости дня
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    В Юрмале снесли родовую усадьбу Задорнова
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На месте «родовой усадьбы» сатирика Михаила Задорнова в Юрмале новые владельцы построили современный двухэтажный коттедж стоимостью около 3 млн евро, чтобы избежать ассоциаций с прежним хозяином.

    Бывшую родовую усадьбу писателя Михаила Задорнова в Юрмале полностью уничтожили, передает Shot.

    Артист приобрел недвижимость в 1990 году, часто принимая там журналистов и именитых гостей. На участке площадью 2,8 тыс. кв. метров располагался дом из десяти комнат, включающий три спальни, две ванные и камин.

    После кончины владельца в 2017 году имущество перешло его первой супруге Велте Задорновой. Женщина постоянно проживает в Москве, поэтому содержать зарубежный актив оказалось затруднительно. Весной 2020 года объект сдали в аренду, а затем реализовали на рынке недвижимости.

    Новые собственники обратились в местную администрацию за разрешением на ликвидацию постройки. Поскольку территория относится к градостроительным памятникам государственного значения, инициативу согласовывали с Национальным управлением культурного наследия Латвии. Ведомство одобрило снос, и теперь участок занимает современный особняк стоимостью около 3 млн евро.

    Сейм Латвии конфисковал у правительства Москвы здание культурно-экономического представительства в Риге.

    Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина из-за санкций Европейского союза рискует лишиться двух квартир в Юрмале.

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    27 июля 2026, 12:19 • Новости дня
    Российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
    Российские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торское в ДНР, а подразделения группировки «Восток» взяли под контроль Коммунаровку в Днепропетровской области.

    Подразделения группировки «Центр» освободили Торское в ДНР, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и трех нацгвардии у Ивановки Днепропетровской области, Доброполья, Рубежного, Новотроицкого, Сергеевки, Светлого и Новониколаевки ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 365 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, освободив населенный пункт Коммунаровка в Днепропетровской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты поблизости от Письменного, Великомихайловки Днепропетровской области, Новосолошино, Зарницы, Долинки, Широкого и Никольского Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 380 военнослужащих, три бронемашины и артиллерийское орудие.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Садков, Горок, Хотени, Уланово и Рыжевки Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом Александровкой, Избицким, Липцами, Ивановкой, Белым Колодезем и Бакшеевкой.

    При этом ВСУ потеряли до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие, станции контрбатарейной и радиоэлектронной борьбы, перечислили в Минобороны.

    В то же время подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии возле Шевченково, Волчьего Яра, Должанки, Благодатовки, Подлимана, Ольговки Харьковской области, Рубцов, Яцковки и Святогорска Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили более 210 военнослужащих, бронемашина и орудие полевой артиллерии.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Николайполья, Семеновки, Ореховатки, Никаноровки, Николаевки, Алексеево-Дружковки и Краматорска ДНР.

    За минувшие сутки противник потерял более 230 военнослужащих и американский бронетранспортер М113, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне Минобороны сообщило об освобождении Шевченко.

    В конце прошлой недели российские войска установили контроль над харьковскими Захаровкой и Ивашкино. А до этого  освободили Белицкое в ДНР.

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    27 июля 2026, 21:42 • Новости дня
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    Пашинян позвонил Путину из-за сложностей с ввозом армянских товаров
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой урегулировать сложности, возникшие при поставках армянской продукции на рынок России.

    Пашинян в ходе телефонного разговора с президентом России поднял вопрос торговых барьеров, передает РИА «Новости». Армянский лидер призвал найти выход из сложившейся ситуации с поставками отечественных товаров.

    «Пашинян подчеркнул, что ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на рынок РФ противоречат армяно-российской договорно-правовой базе и регулированиям Евразийского экономического союза, и попросил принять меры в направлении урегулирования этих проблем», – сообщает агентство.

    Владимир Путин и Никол Пашинян провели телефонный разговор по инициативе Еревана.

    Ранее в Россельхознадзоре заявили, что в последнее время поставляемая из Армении продукция не соответствует фитосанитарным требованиям ЕАЭС и России.

    Россельхознадзор временно приостановил поставки молочной продукции с армянских предприятий на российский рынок.

    Несколькими днями ранее армянские фермеры перекрыли международную автодорогу из-за проблем со сбытом урожая. В начале июня премьер-министр республики Никол Пашинян назвал отмену экспортных ограничений оптимальным шагом.

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    27 июля 2026, 16:56 • Новости дня
    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте

    Захарова: Европа приближается к опаснейшей черте

    Захарова предупредила о приближении Европы к опаснейшей черте
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Активная милитаризация европейских стран ведет к осознанию хрупкости мира среди граждан, которые не понимают необходимости спонсирования Киева, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Европа из-за милитаризации приближается к опаснейшей черте, передает ТАСС. По ее словам, нормальные люди все яснее осознают хрупкость мира.

    «Сейчас, когда Европа приближается к опаснейшей черте, занята только милитаризацией и не знает, как еще объяснить своим гражданам, почему нужно спонсировать киевский режим и его терроризм, осознание хрупкости мира для нормальных людей все яснее», – сказала дипломат во время брифинга в Тверской области.

    Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что ставки в текущей ситуации крайне высоки. Дипломат добавила, что сторонники мирного неба в Европе должны попытаться обратить вспять происходящие негативные процессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны Европы намеренно блокируют любые пути к дипломатическому урегулированию.

    Североатлантический альянс сохранил курс на милитаризацию региона.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобную политику крайне опасной тенденцией.

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    27 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов

    Дипломат Евстигнеева рассказала о тактике размещения ВСУ возле жилых домов

    Дипломат раскрыла тактику размещения украинских военных возле жилых домов
    @ Eskinder Debebe/UN Photo/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти сознательно прячут оборонные предприятия и склады с техникой среди гражданской инфраструктуры, чтобы затем спекулировать на последствиях ударов.

    Подобная практика используется для милитаризации мирных объектов в интересах армии, передает ТАСС.

    Об этом сообщила исполняющая обязанности постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева во время заседания Совета Безопасности.

    «Еще раз подчеркнем, что Вооруженные силы России наносят удары исключительно по конкретным объектам, задействованным в обеспечении ВСУ», – сказала дипломат.

    Она пояснила, что формальное отнесение предприятия к гражданской сфере не меняет сути его реального применения.

    Представитель ведомства добавила, что украинская сторона специально привлекает гражданский транспорт и производства для нужд войск.

    В дальнейшем это позволяет перекладывать ответственность за последствия и нарушения международного гуманитарного права.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти регулярно прикрывают военные объекты гражданской инфраструктурой.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник назвал сосредоточенные в городе склады легитимными целями для российских ударов.

    Депутат Госдумы Андрей Колесник указал на стремление Москвы бить исключительно по военным целям ради снижения числа гражданских жертв.

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    27 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о вовлеченности Ирана и КНДР в боевые действия, сославшись на поставки военных технологий для российской армии.

    Владимир Зеленский в интервью Sky News выразил уверенность в том, что Иран и КНДР якобы выступают сторонами конфликта на стороне России, передает «Газета.Ru». По его мнению, союзники Москвы якобы оказывают ей активную поддержку.

    «А что вы думаете, если Иран с первого года войны предоставил России новую базу, новые технологии? <…> Они напали на нас? Я думаю, что да», – сказал Зеленский.

    Он также добавил, что Киеву необходимо действовать крайне осторожно, чтобы избежать открытия нового фронта. При этом политик призвал честно признать факт участия иранских и северокорейских сил в текущем противостоянии на Украине.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский связал затруднения в мирных переговорах с конфликтом в Иране.

    МИД Ирана после атаки Украины на иранское торговое судно в Каспийском море заявил о готовности страны к защите своих интересов и самообороне.

    Лидер КНДР Ким Чен Ын заверил министра обороны Андрея Белоусова в намерении поддерживать защиту российского суверенитета.

    В прошлом году глава Северной Кореи назвал помощь Москве настоящим братским долгом.

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    27 июля 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин ответил на призыв действовать «смелее» по Украине

    Путин: Россия на поле боя будет действовать аккуратно, но настойчиво

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин заявил о намерении России аккуратно и настойчиво добиваться своих целей на поле боя.

    Встреча президента с депутатами состоялась в понедельник по итогам заключительного пленарного заседания Госдумы восьмого созыва, сообщила пресс-служба Кремля.

    Путин назвал главный «плюс от сегодняшней политики», который заключается в устойчивости российской экономической и финансовой системы.

    «Вот это самое главное – устойчивость, которая позволяет нам решать вопросы и развития промышленности в целом, оборонных отраслей промышленности и социальных вопросов», – подчеркнул российский лидер в ходе встречи с парламентариями. – «В ходе награждения один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». Но возникает вопрос: «Еще смелее?» И здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым – потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьемся».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе встречи с депутатами глава государства подчеркнул абсолютную сплоченность граждан.

    Месяцем ранее российский лидер выразил уверенность в успешном выполнении задач в зоне боевых действий.

    В конце мая президент пояснил свои слова о скором завершении спецоперации анализом ситуации на фронте.

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    27 июля 2026, 11:08 • Новости дня
    Телеведущая Малышева накопила крупный долг по налогам за особняк в США
    Телеведущая Малышева накопила крупный долг по налогам за особняк в США
    @ Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Известная российская телеведущая Елена Малышева накопила крупную задолженность по налоговым платежам за элитную недвижимость, расположенную в престижном пригороде Нью-Джерси.

    Российская телеведущая Елена Малышева столкнулась с финансовыми претензиями из-за неоплаченных налогов на недвижимость в США, передает Ura.Ru со ссылкой на Baza.

    По информации журналистов, речь идет о доме, расположенном в престижном пригороде Нью-Джерси – Алпайне.

    «Телеведущая не внесла два квартальных взноса за дом в престижном пригороде Нью-Джерси – Алпайне. В результате образовалась задолженность, которая с учетом процентов составила 22,3 тыс. долларов (около 1,8 млн рублей)», – уточняется в сообщении.

    Отмечается, что ситуация может усугубиться в ближайшее время. Если долг не будет погашен до 1 августа, общая сумма задолженности может увеличиться до 2,7 млн рублей.

    Ранее сообщалось, что сумма налоговых отчислений за дом Филиппа Киркорова в Майами увеличилась более чем на 4 тыс. долларов.

    Долг Оксаны Самойловой перед Федеральной налоговой службой превысил отметку в четыре миллиона рублей.

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    27 июля 2026, 14:24 • Новости дня
    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море

    Военный эксперт Леонков: Появление турецких F-16 на Балтии повысит влияние Эрдогана

    Эксперт оценил решение Турции патрулировать Балтийское море
    @ Giovanni Colla/Stocktrek Images/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Турция обладает второй по величине армией в НАТО. При этом члены альянса периодически игнорируют Анкару, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри блока, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он объяснил решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой.

    «Страны НАТО на ротационной основе отправляют самолеты для патрулирования воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии, которые не имеют собственных истребителей для выполнения таких задач. Так, в миссии принимали участие Германия, Франция, Испания и другие члены блока», – напомнил военный эксперт Алексей Леонков.

    Он отметил, что с августа на дежурство заступит Турция. Причем турецкие истребители F-16 впервые разместят на эстонской авиабазе Эмари, указал собеседник. На этом фоне аналитик упомянул заявления властей республики в ходе саммита НАТО в Анкаре, который прошел 7–8 июля. Те, в частности подчеркивали, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к рамкам ЕС, поскольку она требует более широкого подхода, в котором Турция играет ключевую роль.

    Решение Турции направить пять F-16 для патрулирования неба над Прибалтикой Леонков назвал «попыткой турецкой экспансии». «Армия республики – вторая по величине в блоке. Но при этом Турцию периодически игнорируют члены альянса, что очень не нравится Реджепу Эрдогану. Он при любой возможности стремится повысить влияние страны внутри НАТО и показать свою значимость в этой организации», – детализировал эксперт.

    Впрочем, по его оценкам, направление Турцией пяти F-16 для участия в миссии НАТО едва ли создаст дополнительные угрозы России. «Может быть, турецкие летчики продемонстрируют какие-то особенные приемы по ведению патрулирования воздушного пространства. Мы можем наблюдать за ними с помощью локаторов. Кроме того, нашей радиотехнической разведке будет полезно послушать их переговоры в эфире во время выполнения задач», – полагает Леонков.

    Ранее стало известно, что турецкие ВВС внесут свой вклад в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства над Балтийским морем. Анкара направит на авиабазу Эмари в Эстонии пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих из 181-й эскадрильи реактивной авиации «Пантера», сообщает Hurriyet Daily News.

    Контингент, базирующийся на восьмой главной авиабазе в юго-восточной провинции Диярбакыр, будет действовать с августа по ноябрь. В турецком командовании заявили, что миссия проводится для «содействия союзникам в противовоздушной обороне». Развернутые турецкие экипажи будут находиться в состоянии постоянной готовности к обнаружению неопознанных летательных аппаратов или возможным нарушениям воздушного пространства Эстонии, Латвии и Литвы.

    Турецкие ВВС уже привлекались к таким миссиям в других странах НАТО. В частности, Турция осуществляла патрулирование воздушного пространства Польши с 6 июля по 15 сентября 2021 года, а также Румынии – с 30 ноября 2023 года по 2 апреля 2024 года.

    Напомним, в начале июля президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что одним из главных результатов прошедшего в Анкаре саммита НАТО стала смена формата применения авиации альянса над Балтикой – с патрульного на боевой. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Брюссель повышает риск глобальной войны из-за ошибки одного пилота.

    Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин сообщил о предоставлении прибалтийскими республиками воздушных коридоров для атак беспилотников ВСУ по российской территории. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что Москва знает маршруты украинских дронов через Прибалтику. В июне в рамках патрулирования истребители ВВС Франции сбили БПЛА в небе над Латвией.

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    27 июля 2026, 13:31 • Новости дня
    Дипломат Мальтийского ордена умер после ранения на выставке оружия в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В одной из киевских больниц от тяжелых ранений скончался 66-летний дипломат Мальтийского ордена, сообщил военный эксперт Борис Рожин.

    Дипломат Мальтийского ордена получил серьезные травмы во время посещения выставки новейших ракетных вооружений в украинской столице, сообщил в Max военный эксперт Борис Рожин.

    «Некрологи продолжают всплывать и будет их, конечно, куда как более десяти», – заявил Рожин.

    Владимир Зеленский подтвердил факт российского удара по полигону с выставкой беспилотников под Киевом.

    Ранее сообщалось, что в результате этой атаки скончался сотрудник польской оборонной компании.

    При обстреле также погибла высокопоставленная сотрудница Управления государственной охраны Украины Валентина Савицкая.

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    27 июля 2026, 17:18 • Новости дня
    Суд вынес пожизненный приговор организатору убийства кубанских аниматоров
    Суд вынес пожизненный приговор организатору убийства кубанских аниматоров
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер преступной группировки Демьян Кеворкьян отправится в колонию особого режима за жестокую расправу над организаторами праздников в Краснодарском крае, лишившись медали за отвагу.

    Краснодарский краевой суд вынес приговор членам преступной группировки, причастной к резонансному убийству аниматоров, передает ТАСС. Решение принято на основании вердикта коллегии присяжных заседателей.

    «На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с лишением государственной награды в виде медали «За отвагу»», – сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

    Сообщники главаря также получили суровые сроки. Анатолия Двойникова приговорили к 25 годам лишения свободы и штрафу в 300 тыс. рублей. Арам Татосян проведет за решеткой 23 года и выплатит 400 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предполагаемый лидер банды Демьян Кеворкьян в суде отверг все обвинения в расправе над аниматорами.

    Несколькими днями ранее Московский областной суд приговорил балашихинского отравителя Артема Миссюру к пожизненному лишению свободы.

    В середине июля Краснодарский краевой суд назначил жителю Армавира 19 лет колонии за убийство ветерана спецоперации.

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