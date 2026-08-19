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    Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о записи сознания на диск.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как русские выиграли последний бой Второй мировой войны

    18 августа 1945 года советские войска начали высадку на остров Шумшу. Это был самый близкий к Камчатке остров Курильской гряды. Ему предстояло стать ареной последнего сражения Второй мировой войны.

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    Василий Авченко Василий Авченко Какая из двух Японий победит

    Премьер-министр Такаити заявила, что поездка российского лидера на Итуруп «осложнила нормализацию отношений между Японией и Россией». Это называется перевалить с больной головы на здоровую: если что-то и осложняет нормализацию отношений, то прежде всего поддержка Японией режима Зеленского. А Курилы, напомним, вернулись в состав России по итогам Второй мировой войны.

    8 комментариев
    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    18 августа 2026, 17:44 • Видео
    Мерц опять пробил дно

    Рейтинги одобрения и неодобрения канцлера Германии Фридриха Мерца обновили рекорды. Новый скандал вокруг него косвенно связан с движением «Талибан», но лишь косвенно: немцам не нравится то, что их руководство плохо во всем.

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    17 августа 2026, 00:12 • Новости дня
    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа авианосца Abraham Lincoln

    Глава СЕНТКОМ оценил душевное состояние экипажа Abraham Lincoln

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Центрального командования ВС США Брэд Купер посетил авианосец USS Abraham Lincoln, моряки которого, как писали СМИ, то и дело пытались выпрыгнуть за борт с суицидальными мотивами.

    Адмирал Брэд Купер после визита на авианосец USS Abraham Lincoln заявил, что его пребывание на авианосце было вдохновляющим и он желал бы каждому американцу побывать на нем, чтобы испытать гордость и восхищение.

    «У ВМС США 11 действующих авианосцев, количество связанных с душевным здоровьем случаев на Lincoln сейчас одно из наименьших», – сказано в заявлении Купера, выложенном в аккаунте CENTCOM в соцсети Х.

    Он отметил, что длительное пребывание в море могут переносить не все, так как у всех разная реакция на стресс.

    Как сообщила Wall Street Journal, визит адмирала Купера состоялся на фоне сообщений о плохих условиях жизни на авианосце Abraham Lincoln, который готовится вернуться домой после длительного боевого развертывания.

    Визит командующего Центральным командованием адмирала Купера завершил 10-дневную поездку, в рамках которой также состоялись визиты в Бахрейн, Ирак, Израиль, Иорданию, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты, сообщило командование.

    «Остановка на борту «Линкольна» состоялась на фоне сообщений о плохих условиях проживания и проблемах с психическим здоровьем у некоторых членов экипажа после девятимесячной командировки без посещений портов», – пишет Купер в колонке для газеты.

    По его словам, многое, о чем писали СМИ, «вчерашний день», так как проблемы давно разрешены. Состояние экипажа он оценил как усталое, но способное работать в полную силу.

    «На борту «Линкольна» я выяснил, что многие аспекты этих историй – это вчерашний день. Вопросы, связанные с продовольствием, горячей водой и другими проблемами, которые поднимались несколько месяцев назад, были рассмотрены и разрешены руководством», – приводит выдержку из его статьи ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, газета Military Times узнала о попытках суицида у моряков авианосца США Abraham Lincoln. Сенатор США потребовал отчет от Пентагона о проблемах на авианосце. Центральное командование ВС США  развернуло авианосную ударную группу на Ближнем Востоке в январе.

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    17 августа 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом ради Ким Чен Ына

    Трамп поручил Хегсету сократить объем военных учений с Сеулом

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп вспомнил о своих «очень хороших» отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном и решил оперативно сократить объем военных учений США с Южной Кореей, чтобы не посылать Пхеньяну «враждебный сигнал».

    «Исходя из моих очень хороших отношений с Ким Чен Ыном из Северной Кореи, я недоволен тем фактом, что США давно согласились участвовать в совместных военных учениях с Южной Кореей», – написал он в Truth Social.

    Трамп отметил, что эти учения не только дорогостоящи, так как большую часть расходов оплачивают США, но и «посылают совершенно неуместный и враждебный сигнал стране, которая, пока Дональд Дж. Трамп был президентом, вела себя безобидно и уважительно».

    «Поэтому, поскольку отменить их уже поздно, я поручил министру обороны Питу Хегсету существенно сократить объем совместных военных учений!» – сообщил он.

    Трамп добавил, что недавно спросил главу Южной Кореи, хотели бы они присоединиться к США в процессе денуклеаризации Ирана, на что в Сеуле ответили: «Нет, спасибо!».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ким Чен Ын в 2025 году ответил на призывы о денуклеаризации КНДР. Трамп в 2023 году оценил умы Путина, Си Цзиньпина и Ким Чен Ына. Пхеньян назвал военные маневры США репетицией масштабной войны.

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    17 августа 2026, 13:31 • Новости дня
    Американский эсминец четыре дня дрейфовал без электричества из-за поломки

    Американский эсминец Benfold четыре дня дрейфовал в Южно-Китайском море

    Tекст: Мария Иванова

    Ракетный эсминец ВМС США Benfold провел несколько дней в Южно-Китайском море без электроснабжения и возможности маневрировать из-за серьезной поломки оборудования.

    Американский ракетный эскадренный миноносец в июле был обездвижен на четыре дня без электричества и с неработающими системами на борту, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в Южно-Китайском море.

    «Американский ракетный эскадренный миноносец в прошлом месяце провел четыре дня с неработающими туалетами, кухней и кондиционерами в условиях палящей жары Южно-Китайского моря после того, как корабль лишился электроэнергии», – говорится в сообщении CNN.

    По словам командующего Седьмым флотом США Мэтью Комера, на корабле Benfold вышло из строя оборудование, включая генераторы. В результате судно утратило способность к маневрированию.

    Корабль отбуксировали в бухту Субик на Филиппинах, где 30 июля энергоснабжение было восстановлено. Ремонтные работы полностью завершились 7 августа, после чего эсминец направился в японский порт Йокосука. Отмечается, что в мае аналогичный инцидент произошел с эсминцем Higgins, который также остался без электричества на несколько часов.

    Военно-морской флот США регулярно сталкивается с техническими проблемами. Так, новейший авианосец «Джеральд Форд» после 11-месячного похода встал на ремонт из-за значительного износа. Кроме того, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя в первые недели конфликта с Ираном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, десантный корабль USS Boxer вышел из строя из-за поломки двигателя.

    В мае на эсминце USS Higgins возникла техническая неисправность электросети.

    В том же месяце авианосец «Джеральд Форд» вернулся на базу после серии серьезных технических сбоев.

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    17 августа 2026, 13:23 • Новости дня
    США и Южная Корея начали масштабные совместные военные учения

    США и Южная Корея приступили к проведению летних военных учений

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield, которые продлятся до 27 августа.

    Южная Корея и Соединенные Штаты в понедельник дали старт ежегодным совместным летним учениям Ulchi Freedom Shield (UFS), передает РИА «Новости».

    Маневры, которые продлятся до 27 августа, включают совместные операции во всех сферах и направлены на повышение боеготовности союзников.

    «Южная Корея... продолжает подчеркивать, что учения UFS проводятся исключительно в целях обороны Корейского полуострова», – отмечает агентство. В этом году запланировано проведение 14 полевых учений батальонного уровня Warrior Shield, что меньше по сравнению с 17 маневрами в 2025 году. Снижение масштабов подготовки связано с усилиями администрации южнокорейского президента Ли Чжэ Мена по снижению напряженности в отношениях с КНДР.

    В ходе учений также будет оцениваться готовность Южной Кореи к передаче Сеулу оперативного командования войсками в военное время. При этом в текущем году не предусмотрена тренировка по передаче функций командующего Объединенным командованием вооруженных сил южнокорейскому представителю, что может свидетельствовать об осторожности США в этом вопросе. КНДР уже осудила предстоящие маневры, назвав их подготовкой к конфронтации и пригрозив ответными мерами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь высказался о планах Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Несколькими днями ранее Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Российские дипломаты обратили внимание на риски эскалации из-за регулярных учений союзников возле демилитаризованной зоны.

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    17 августа 2026, 13:43 • Новости дня
    Мирный житель пострадал при атаке украинского беспилотника под Белгородом

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки украинского беспилотника на коммерческий объект в селе Таврово Белгородской области мирный житель получил осколочные ранения живота и голени.

    Оперштаб региона сообщил о ранении мирного жителя при атаке беспилотника ВСУ в селе Таврово Белгородской области, передает оперштаб региона в своем канале в Max.

    «В Белгородском округе в селе Таврово беспилотник атаковал коммерческий объект. Мужчину с осколочными ранениями живота и голени скорая помощь транспортирует в городскую больницу № 2 города Белгорода. Повреждены остекление здания и автомобиль», – говорится в сообщении оперштаба.

    Помимо этого, в поселке Октябрьский удар FPV-дрона повредил объект инфраструктуры. В селе Никольское беспилотник сдетонировал возле частного дома, посечены забор и кузов машины. В селе Отрадное огнем частично поврежден автомобиль в результате удара дрона.

    В поселке Малиновка беспилотник атаковал машину, повредив переднюю часть кузова. В поселке Дубовое при ударе дрона повреждены окна и фасад многоквартирного дома. В самом Белгороде атака FPV-дрона привела к повреждению оборудования коммерческого объекта.

    В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа взрыв беспилотника вызвал возгорание частного дома, которое было оперативно потушено. В городе Шебекино от атаки FPV-дрона пробита кровля корпуса на территории предприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне число пострадавших при атаке украинского беспилотника на автобус под Белгородом выросло до десяти человек.

    В тот же день в селе Ржевка Шебекинского округа в результате удара дрона по легковому автомобилю погиб мирный мужчина.

    Неделей ранее в селе Веселая Лопань местный житель получил осколочные ранения лица из-за налета вражеского аппарата.


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    18 августа 2026, 12:27 • Новости дня
    Студент московского вуза отправился на СВО вслед за отцом

    Tекст: Вера Басилая

    Учащийся Российского университета транспорта принял решение пойти добровольцем в войска беспилотных систем, вдохновившись примером своего отца.

    Молодой человек с позывным «Фил» служит оператором-сапером 71-го отдельного полка беспилотных систем, сообщает проект «Герои спецоперации Z».

    О ситуации на Украине он узнавал от родных и близких, однако решающим фактором для подписания контракта стал уход отца на передовую.

    «Его решение удивило семью, но было обдуманным и взвешенным», – отмечает парень.

    Недавно военнослужащий принял участие в телемосте с преподавателями и студентами родного университета. Во время общения он поделился историей своей службы. Настоящим сюрпризом для добровольца стало внезапное появление на видеосвязи его матери.

    Студент Донецкого государственного университета стал оператором дронов по специальному контракту.

    Второкурсник Югорского госуниверситета заключил аналогичный договор для службы в войсках беспилотных систем.

    Техник-сапер Денис Мавлютов назвал службу отца в соседнем батальоне важным мотивом для участия в спецоперации.

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    17 августа 2026, 11:18 • Новости дня
    МИД Китая поддержал решение Трампа сократить военные учения

    В МИД Китая прокомментировали планы США сократить военные учения с Сеулом

    Tекст: Денис Тельманов

    Стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе остается приоритетом на фоне планов Вашингтона пересмотреть масштабы совместных маневров с южнокорейской армией.

    Официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Линь Цзянь высказался о ситуации в регионе, передает РИА «Новости».

    Дипломат отреагировал на поручение президента CIF главе Пентагона Питу Хегсету урезать масштаб совместных тренировок американских и южнокорейских военных.

    «Поддержание мира и стабильности на Корейском полуострове и продвижение политического урегулирования корейского вопроса отвечают общим интересам всех сторон», – подчеркнул Линь Цзянь.

    17 августа стартуют маневры Ulchi Freedom Shield с участием десятков тысяч солдат. Власти КНДР ранее назвали эти мероприятия репетицией агрессивной войны и выразили готовность дать жесткий ответ.

    Пхеньян считает, что военное сотрудничество Вашингтона, Сеула и Токио превращается в ядерный альянс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп поручил сократить объем военных учений с Южной Кореей.

    За несколько дней до этого Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону моря у восточного побережья полуострова.

    Ранее МИД выразил озабоченность непрекращающимися американо-южнокорейскими маневрами.

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    17 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Власти Румынии заявили о создании кораблей для Черного моря

    Румыния сообщила о строительстве четырех военных судов концерном Rheinmetall

    Tекст: Мария Иванова

    Бухарест планирует создать новые суда на проблемной верфи Мангалия совместно с немецким концерном Rheinmetall для усиления безопасности в черноморской акватории.

    Румынское военное ведомство намерено усилить присутствие в Черноморском регионе за счет современных судов, передает РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности министра обороны Раду Мируцэ раскрыл подробности предстоящего проекта.

    «Румыния и румынская армия не допустят, чтобы Черное море стало уязвимым местом для Румынии, Европейского союза или НАТО. Министерство разработало проект, в рамках которого на верфи Мангалия будут построены четыре новых корабля для румынской армии с использованием новых технологий», – заявил Мируцэ журналистам.

    Возведением судов займется немецкая компания Rheinmetall. По словам главы ведомства, реализация остальных оборонных контрактов с этим производителем невозможна без выполнения данного соглашения.

    Ранее правительство выставило верфь Мангалия на продажу из-за серьезных финансовых трудностей. Долги предприятия составляют 196 млн евро, а ликвидационная стоимость оценивается в 87 млн евро. Власти надеются, что масштабный оборонный заказ поможет спасти завод.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Румыния решила усилить военное присутствие в Черном море за счет кредитов Евросоюза.В

    июне турецкая сторона передала румынскому флоту корвет собственного производства.

    Ранее директор военно-промышленного комплекса Romarm потребовал отдать под суд министра обороны Раду Мируцэ из-за контрактов с немецкими предприятиями.

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    17 августа 2026, 09:45 • Новости дня
    Nikkei: Rakuten вооружит армию Японии немецкими ударными дронами

    Nikkei: Rakuten поможет внедрить ударные дроны Helsing в армию Японии

    Tекст: Мария Иванова

    Японская корпорация Rakuten Group намерена стать партнером немецкого стартапа Helsing для поставок ударных беспилотников с искусственным интеллектом японским сухопутным силам самообороны.

    Японская компания Rakuten Group планирует заключить соглашение с немецким оборонным стартапом Helsing. Цель партнерства заключается во внедрении ударных беспилотников в сухопутные силы самообороны Японии, передает РИА «Новости».

    Ожидается, что Rakuten выступит посредником для Helsing на японском рынке. Немецкий стартап занимается разработкой автономных ударных дронов с искусственным интеллектом, которые в настоящее время поставляются на Украину. Опыта работы в Японии у компании пока нет.

    В дальнейшем предполагается проведение испытаний беспилотников в японских сухопутных силах самообороны. Японской стороне также будет предоставляться информация о новых моделях для возможных закупок. Кроме того, рассматривается возможность локализации производства на территории Японии.

    В конце октября ожидается первый визит канцлера Германии Фридриха Мерца в Японию. Развитие беспилотных технологий может стать одной из ключевых тем на его переговорах с премьер-министром страны Санаэ Такаити.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство обороны Германии заказало у стартапа Helsing боевые беспилотники на 536 млн евро.

    Ранее эта немецкая фирма поставила украинской армии тысячи дронов-камикадзе с искусственным интеллектом.

    Весной российский МИД выразил протест послу Японии из-за сделки токийской корпорации с киевским производителем военных аппаратов.

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    18 августа 2026, 06:23 • Новости дня
    Корабль «Адмирал Пантелеев» провел противолодочные учения в Японском море

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелев» отработал поиск и уничтожение подводной лодки условного противника в Японском море, сообщили во флотской пресс-службе.

    «Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Пантелеев» ТОФ провел противолодочное учение в акватории Японского моря. Экипаж БПК «Адмирал Пантелеев» на переходе морем отработал задачи по поиску подводных лодок условного противника», – пояснили в ТОФ, передает ТАСС.

    В ходе поиска подводных угроз во взаимодействии с вертолетом Ка-27ПЛ морской авиации была обнаружена субмарина условного противника, которая пыталась уйти от преследования.

    После обнаружения цели моряки успешно атаковали ее, произведя залп торпедами. Роль вражеской субмарины исполнила одна из дизель-электрических подводных лодок проекта «Варшавянка».

    Ее экипаж, в свою очередь, тренировался скрытно преодолевать противолодочные рубежи и уходить от преследования.

    В начале августа силы Тихоокеанского флота провели масштабное развертывание в Японском и Охотском морях.

    Президент Владимир Путин проинспектировал эти маневры с борта крейсера «Варяг».

    Весной малые противолодочные корабли «Метель» и «Советская Гавань» уничтожили условную субмарину на аналогичной тренировке.

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    17 августа 2026, 07:55 • Новости дня
    «Северяне» разгромили три штурм-группы ВСУ на Сумском направлении

    ВС России разгромили штурм-группы ВСУ на Сумском направлении

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на стратегических направлениях и разгромили несколько штурм-групп ВСУ на Сумском направлении, пытавшихся провести контратаку.

    «Штурмовыми группами 47 омбр и 68 оаэмбр враг предпринял две безуспешные контратаки на позиции наших войск в районе села Садки. В результате комплексного огневого воздействия все украинские националисты уничтожены», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    Они добавили, что около Могрицы на Сумском направлении была вскрыта попытка группы штурмовиков ВСУ выдвинуться в направлении позиций «Северян».

    «По живой силе противника нанесено огневое поражение – большая часть националистов уничтожена, остальные бежали в обратном направлении», – сообщили они.

    Бойцы уточнили, что в Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Уланово и в районе Вольной Слободы. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Также бои идут в Писаревке, Марьино, Храповщине, посёлке Хотень и окрестностях, в лесных массивах южнее Иволжанского.

    На Харьковском направлении «Северяне» ведут стрелковые бои в районе Гоптовки. На Волчанском направлении штурм-подразделения продвинулись за сутки на шести участках до 300 метров.

    Стрелковые бои бойцы идут в селе Василевка, около Шевченково и Петропавловки, в лесных массивах Волчанского района, в районе села Ольховатка, а также западнее Устиновки на Великобурлукском направлении.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 260 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 110 в Харьковской областях)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России освободили Кудиевку в Харьковской области. Группировка «Север» уничтожила 121 дрон ВСУ за ночь. Боевики украинского полка связи оказались в окружении в Сумской области.

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    18 августа 2026, 10:37 • Новости дня
    США собрались развернуть производство морских дронов в Европе

    Американская Saildrone открыла штаб-квартиру в Копенгагене для выпуска дронов

    Tекст: Мария Иванова

    Производитель беспилотников из США Saildrone планирует увеличить выпуск аппаратов в европейских странах, разместив новые заказы на судоверфях в Нидерландах и Норвегии.

    Фирма Saildrone запустила главный офис в столице Дании для координации деятельности в регионе, передает ТАСС. Организация намерена существенно нарастить мощности по созданию беспилотных надводных аппаратов.

    «Мы рады анонсировать не один, а сразу три больших проекта. Первый дрон Saildrone Spectre европейского производства будет производиться на судоверфи Van Der Valk в Нидерландах. Следующее поколение дрона Saildrone Surveyor будет производиться на верфи Umoe Mandal в Норвегии», – заявил глава предприятия Ричард Дженкинс.

    Модель Surveyor также начнут собирать на польском заводе новозеландской корпорации Southern Spars. Инвестиции обеспечат базу для развертывания и управления техникой в интересах местных заказчиков.

    Оборудование предназначено для охраны критической инфраструктуры и наблюдения за активностью в Балтийском море. Аппараты также способны контролировать рыболовный промысел в Атлантике и отслеживать перемещение судов в Средиземноморье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной компания Saildrone представила беспилотный ракетный корабль Spectre для американских ВМС.

    Немецкий концерн Rheinmetall совместно с британскими партнерами запустил сборку надводных дронов в Гамбурге.

    Министерство обороны Литвы выделило средства на закупку водных беспилотников для Балтийского моря.

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    18 августа 2026, 09:21 • Новости дня
    Ударный дрон «Провод» уничтожил склад боеприпасов ВСУ на расстоянии 40 км

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные поразили на расстоянии 40,4 км тыловой пункт и склад боеприпасов украинских войск в Сумской области с помощью беспилотника на оптоволокне «Провод», сообщил пилот-испытатель дронов с позывным Святой.

    Операторы БПЛА применили дрон на оптоволокне «Провод», уничтожив склад боеприпасов ВСУ на расстоянии 40,4 км, передает РИА «Новости».

    По словам пилота-испытателя с позывным Святой, бойцы работали в режиме «свободной охоты».

    «На днях мы с расчетом установили рекорд дальности боевого применения для дронов на оптоволокне. Работали в Сумской области. Была пройдена дистанция в 40 км 400 метров и поражен склад с боеприпасами противника», – рассказал военный. Он отметил, что расчет успешно преодолел антидроновую защиту противника, обнаружив замаскированную дорогу в лесу.

    Пилот добавил, что дрон продемонстрировал высокую маневренность благодаря новой конструкции оптоволоконной катушки. В результате удара склад был уничтожен вместе с находившимся рядом личным составом, что подтверждается кадрами объективного контроля.

    Беспилотник «Провод» относится к семейству тульских ударных аппаратов «Овод» и применяется в зоне спецоперации на Украине с января 2026 года. Базовая модель способна нести до 4,5 кг полезной нагрузки на расстояние до 30 километров. Компания-производитель находится под санкциями Евросоюза, а на ее главного конструктора Андрея Черезова в конце июля было совершено покушение. Представители компании возложили ответственность за нападение на украинских террористов.

    Евросоюз внес компанию-производителя беспилотников «Овод» в санкционный список.

    Представители предприятия заявили о причастности украинских террористов к недавнему покушению на разработчика этих аппаратов Андрея Черезова.

    Ранее новые тяжелые FPV-дроны «Провод» успешно поразили около тысячи различных целей ВСУ.

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