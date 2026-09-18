Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Путин назвал ядерную триаду приоритетом новой программы вооружений
Путин: Новая госпрограмма вооружений определена с учетом ситуации в мире
Президент России Владимир Путин сообщил, что приоритеты новой госпрограммы вооружений включают укрепление ядерной триады с учетом опыта спецоперации и мировых тенденций.
Путин на заседании Военно-промышленной комиссии заявил, что направления новой государственной программы вооружений сформированы с учетом мировых реалий и опыта спецоперации, передает РИА «Новости». «Основные направления новой государственной программы вооружений определены с учетом развития ситуации в мире и опыта специальной военной операции, а также глобальных тенденций развития военных технологий», – сказал он.
По словам Путина, обновленная программа выделяет ядерную триаду в числе главных приоритетов, передает ТАСС. «Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире», – указал президент.
Президент России Владимир Путин заявил о последовательной модернизации ядерной триады.
В конце прошлого года Кремль включил обновление стратегических сил в проект новой госпрограммы вооружения.
Ранее Путин призвал учитывать опыт специальной военной операции при определении приоритетных направлений развития отечественной техники.