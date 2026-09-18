Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.2 комментария
Путин назвал странными попытки представить режим в Киеве защитником демократии
Президент России Владимир Путин назвал странными попытки западных стран представить коррумпированный киевский режим в качестве главного защитника демократических ценностей в Европе.
Путин обратил внимание на то, что попытки Запада представить коррумпированный киевский режим главным защитником демократии в Европе выглядят странно, передает ТАСС.
«Как сегодняшний режим на Украине может защищать демократию, когда он сам уже давно выродился в диктатуру, об этом никто не говорит. И этот насквозь коррумпированный режим, он что, является главным защитником демократии в Европе? Звучит странновато», – подчеркнул российский лидер в ходе заседания Военно-промышленной комиссии.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о желании европейских стран сохранить нацистский режим на Украине.
Президент России Владимир Путин назвал политическую систему на Украине диктатурой, которой выгодно продолжение конфликта для сохранения власти.