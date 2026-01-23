В «Единой России» сообщили о планах подключить 250 тыс. домов к газу в 2026 году

Tекст: Валерия Городецкая

Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, газифицировано более 1,1 миллиона домовладений, сообщается на сайте партии.

«Таким образом, миллионы наших граждан смогли значительно повысить комфорт проживания в сельских населённых пунктах и сэкономить на энергоресурсах», – сообщил он.

На сегодняшний день по всей стране принято около 1,7 млн заявок на догазификацию, из которых 1,46 млн уже исполнены – газ подведен к границам участков. Среди регионов-лидеров по количеству подключений – Липецкая, Пензенская, Тамбовская, Ленинградская области, Чеченская республика, а также Башкортостан, Марий Эл и Мордовия.

В 2025 году от граждан принято более 299 тыс. заявок, заключено 311 тыс. договоров, исполнено 288 тыс. договоров, а выполнено 337 тыс. подключений. Программа социальной догазификации, инициированная президентом и реализуемая в рамках народной программы «Единой России», предусматривает дополнительное финансирование, что позволит подключить ещё 11 тыс. домохозяйств.

За последние пять лет впервые газ получили жители 2,15 тыс. населенных пунктов, создав условия для подачи газа в 335 тыс. домовладений и квартир. К газовым сетям также подключено более 7,4 тыс. котельных, что способствует развитию инфраструктуры теплоснабжения.

Гендиректор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов подчеркнул, что за время реализации программы была полностью цифровизирована процедура подключения, а также приняты новые законы, упрощающие газификацию. К 2026 году стоит задача подключить еще 250 тыс. домов, и только за первые две недели января газ получил почти 7 тыс. домовладений.