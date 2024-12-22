Эрдоган давно – еще с нулевых годов – мечтал замкнуть на себе все альтернативные российским пути поставки углеводородов в Европу с восточного, северного и южного направлений. Причем для Анкары это был не только и даже не столько источник заработка, сколько получение рычага давления на Брюссель. И этот рычаг турки использовали бы куда эффективнее, чем Украина.2 комментария
Путин открыл новые терминалы аэропортов в регионах России
Путин принял участие в открытии терминалов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе
Президент России Владимир Путин открыл новые терминалы аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, улучшив инфраструктуру и увеличив пропускную способность.
Владимир Путин принял участие в церемонии открытия новых терминалов аэропортов в Магадане, Чебоксарах и Ставрополе, передает ТАСС. Мероприятие состоялось в режиме видеосвязи.
Аэропорт Магадана имени Владимира Высоцкого получил новый аэровокзальный комплекс. Здание, построенное в 1961 году, устарело и уступило место современному терминалу, который способен обслуживать до 800 пассажиров в час или один миллион в год. Проект реализован при поддержке ВЭБ.РФ с участием 6,07 млрд рублей, включая льготное финансирование Минвостокразвития.
В Ставрополе обновили аэропорт Шпаковское. Площадь терминала выросла, а пропускная способность увеличилась до 400 пассажиров в час. Вопрос реконструкции аэродромной инфраструктуры будет рассматриваться в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».
Магадан и Ставрополь стали не единственными городами, где обновили воздушные гавани. В Чебоксарах также провели реконструкцию аэровокзала. Площадь здания увеличилась, а пропускная способность выросла в два раза. Капитальный ремонт аэродромной инфраструктуры запланирован на 2025–2026 годы, что позволит увеличить количество мест для стоянки самолетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии новых инфраструктурных объектов. Путин заявил об обновлении дорожной сети в Донбассе и Новороссии. Президент также отметил успешные темпы развития дорожной сети и объявил о дальнейшем развитии трассы М-12 в направлении Екатеринбурга и Тюмени.