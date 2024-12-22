Путин: Дороги в России строятся хорошими темпами

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы собрались для того, чтобы дать старт работе целого ряда новых объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры России. Праздничное мероприятие, можно сказать, и это еще одно свидетельство того, что развитие транспортного каркаса страны, наших регионов, идет последовательно и непрерывно», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Он поблагодарил за огромный труд и профессионализм всех специалистов, задействованных в решении этих задач. «У нас набран высокий, хороший темп развития дорожной сети и ключевых автомагистралей», – указал Путин.

Особое внимание президент уделил трассе М-12, соединяющей Москву и Казань. По его словам, этот участок дороги оказался крайне востребованным, что подтверждается значительным количеством автомобилистов, воспользовавшихся трассой за год. Путин подчеркнул, что более 26 млн человек уже проехали по этой дороге, а общий объем перевезенных грузов превысил 70 млн тонн.

Глава государства добавил, что планируется «и дальше развивать эту значимую магистраль в направлении Екатеринбурга, Тюмени и далее на восток».

В воскресенье Владимир Путин принял участие по видеосвязи в церемонии открытия объектов воздушной и автодорожной инфраструктуры в различных регионах страны.

Ранее Путин призвал обеспечить бесперебойное движение на подъезде к Адлеру, особенно в туристический сезон, чтобы избежать многочасовых пробок. Кроме того, российский лидер заявил о планах строительства кольцевой дороги вокруг Азовского моря, которая станет аналогом трассы «Таврида» в Крыму.