  • Новость часаПутин поручил обеспечить скидку 50% на авиабилеты детям
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп исказил историю о краже гиперзвукового оружия
    ВС России уничтожили окруженных солдат ВСУ в Часовом Яре
    Читатели Le Figaro выразили обеспокоенность после заявления Путина о переговорах
    Власти обратились за помощью в задержании актера Смольянинова
    Группировка «Центр» нанесла поражение семи украинским бригадам
    Рогов: Гарнизон ВСУ в Великой Новоселке блокирован с юга и севера и рассечен
    ВС России нанесли удары по аэродрому в Староконстантинове
    Мексика отказала США в приеме самолета с мигрантами на борту
    Пленный прокомментировал видео подготовки ВСУ в Британии для нападения на Суджу
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русское государство многонациональным не стало, а всегда было

    Наднациональный или, если угодно, имперский вектор развития русского государства возник не из-за очарованности русских князей византийским православием и блеском константинопольского двора. И не в результате знакомства с государственной практикой Золотой Орды. Главное было заложено ещё во времена Рюрика.

    4 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов По миру расползается кризис обиды

    Шесть из десяти респондентов в странах Запада испытывают обиду на правительство и богатых, ссылаясь на то, что институты сознательно продуцируют неравенство, создавая несправедливые преимущества «своим» и причиняя вред «простым людям».

    2 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Как история Кавказа связала русских и черкесов

    Тема «геноцида» времен Российской империи продвигается Западом с целью распространить так называемые деколонизационные нарративы в рамках гибридного противостояния с Россией.

    5 комментариев
    25 января 2025, 13:34 • Новости дня

    Путин поручил обеспечить скидку 50% на авиабилеты детям

    Путин поручил обеспечить предоставление скидки в 50% на авиабилеты детям до 12 лет

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по введению скидок на авиабилеты для детей до 12 лет, которые должны составлять не менее 50% от стоимости.

    Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

    Согласно поручению, скидка должна распространяться как на внутренние, так и на международные воздушные линии, если перелет осуществляется над территорией России. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин. Доклад о принятых мерах должен быть представлен президенту до 1 февраля 2025 года.

    Ранее министр транспорта России Роман Старовойт сообщил, что с 10 января 2025 года все российские авиакомпании начнут предоставлять 50-процентные скидки на перелеты для детей до 12 лет по России. 21 декабря вице-премьер Виталий Савельев заявил, что правительство намерено обеспечить 50-процентную скидку на авиабилеты для детей до 12 лет.

    Напомним, Путин ранее поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

    24 января 2025, 18:04 • Новости дня
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    Путин: Если бы у Трампа не украли победу в 2020 году, кризиса на Украине могло и не быть
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    В беседе с журналистом Павлом Зарубиным он отметил, что согласен с Трампом в том, что если бы у него не «украли победу», ситуация могла бы быть иной, передает ТАСС.

    «Не могу не согласиться с ним в том, что если бы он был президентом, если бы у него в 2020 году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022 году», – сказал глава государства.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что президент России Владимир Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявлял, что президент США Дональд Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

    Коментарии (35)
    24 января 2025, 16:56 • Новости дня
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    Путин не поверил словам Собянина о средней зарплате в Москве
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    На заседании попечительского совета МГУ президент России Владимир Путин выразил удивление, узнав, что средняя зарплата в Москве составляет 160 тыс. рублей, а не больше.

    В своем выступлении на заседании попечительского совета МГУ Путин заявил: «Заработная плата, условия труда, в том числе молодых специалистов, должны соответствовать статусу ведущего вуза страны». При этом говоря о ситуации со средней зарплатой в вузе, президент посетовал, что она «все-таки отстает немножко от среднего по Москве», передает ТАСС.

    В связи с этим Путин задал вопрос о зарплатах в столице мэру Москвы Сергею Собянину. Тот ответил, что средняя зарплата в городе составляет 140- 160 тыс. рублей. «Да ладно? Больше!» – переспросил глава государства

    Собянин подтвердил, что это действительно средний уровень зарплат в Москве. В ответ Путин, обратившись к ректору МГУ Виктору Садовничему, заметил, что университет выполнил нормативы, но необходимо продолжать фокусировать внимание на этом вопросе, чтобы не отставать.

    Ранее сообщалось, что прогнозируемые зарплаты курьеров в Москве достигли 300 тыс. рублей. Как писала газета ВЗГЛЯД, медианная зарплата курьеров с января по ноябрь 2024 года достигла 115,6 тыс. рублей, превысив заработки врачей и IT-специалистов, согласно обзору hh.ru и ПЭК.

    Коментарии (6)
    25 января 2025, 11:43 • Видео
    Новый глава Госдепа – опасный тип

    Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    Коментарии (0)
    24 января 2025, 18:17 • Новости дня
    Путин выразил сомнения, что Трамп примет наносящие ущерб экономике США решения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин выразил сомнение в том, что новый президент США Дональд Трамп будет принимать решения, которые могут нанести ущерб американской экономике.

    Отвечая на вопрос журналиста о последних заявлениях Трампа, в том числе о возможном обвале цен на нефть, Путин отметил, что Россия и США – сейчас одни из крупнейших производителей нефти в мире, но также и крупнейшие потребители энергоресурсов. «А это значит, как для нашей, так и для американской экономики и слишком высокие цены плохо, и слишком низкие цены тоже плохо, потому что это подрывает инвестиционные возможности возможности энергетических компаний», – пояснил президент.

    Всвязи с этим он выразил сомнение в том, что Трамп может принять решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. «Я сомневаюсь, что [Трамп] будет принимать такие решения, которые будут наносить вред самой американской экономике. Он не только умный, но и прагматичный человек, – подчеркнул российский лидер. – Я с трудом себе представляю, что будут решения приняты, наносящие ущерб самой американской экономике», передает ТАСС.

    Кроме того, Путин выразил желание встретиться с Трампом для обсуждения различных тем, представляющих взаимный интерес для обеих стран. «Действительно, нам лучше встретиться, опираясь на реалии сегодняшнего дня, поговорить спокойно по всем тем направлениям, которые представляют интерес как для США, так и для России. Мы готовы. Но это прежде всего, конечно, зависит от решений и выбора действующей американской администрации», – уточнил глава государства, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

    Ранее Путин выразил мнение, что победа американского лидера Дональда Трампа на президентских выборах в 2020 году могла бы предотвратить нынешний кризис на Украине.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Путин готов к переговорам с американским президентом Дональдом Трампом, однако Кремль пока ожидает сигнала от США для начала диалога.

    Напомним, Трамп заявил о возможности ужесточения санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (7)
    24 января 2025, 15:42 • Новости дня
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    Путин вручил МГУ орден «За доблестный труд»
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова награжден орденом «За доблестный труд», награду вручил президент России Владимир Путин.

    Торжественная церемония состоялась в атриуме Фундаментальной библиотеки МГУ, передает ТАСС.

    «МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, растить настоящих лидеров для отечественной науки, промышленности, системы образования и управления, обеспечить интеллектуальную основу для дальнейшего развития и процветания нашего Отечества, ответить на сложнейшие вызовы, с которыми сегодня столкнулась Россия», – сказал Путин на церемонии. Его слова приводятся в Telegram-канале Кремля.

    Указ о награждении вуза глава государства подписал еще в феврале 2024 года. Отмечается, что МГУ награжден за «большой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов, развитие отечественной науки и образования».

    Напомним, президент в пятницу прибыл в Московский государственный университет имени Ломоносова на заседание попечительского совета вуза.

    Коментарии (3)
    24 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Путин присвоил экс-президенту Киргизии Акаеву звание заслуженного деятеля науки России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный деятель науки РФ» бывшему президенту Киргизии и профессору Московского государственного университета (МГУ) Аскару Акаеву.

    В документе отмечается, что Акаев был удостоен звания «за заслуги в подготовке высококвалифицированных специалистов, научно-педагогической деятельности и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС.

    Аскар Акаев занимал пост первого президента Киргизии, руководя страной с 1990 по 2005 год.

    Ранее Путин присвоил режиссеру Тиграну Кеосаяну почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

    Коментарии (3)
    24 января 2025, 18:32 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил, что украинские власти декретом запретили себе переговоры с Москвой, что делает любые договоренности с Киевом заранее нелегитимными.

    В беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным Путин отметил, что текущая украинская власть запретила сама себе переговоры с Москвой, и это создает риск юридической коллизии, которая может обесценить результаты переговоров с Киевом, передает ТАСС.

    «Если в рамках действующей нормативной базы переговоры начнутся, то они будут, строго говоря, нелегитимными, – указал Путин. – А это значит, что и результат этих переговоров можно будет объявить нелегитимными».

    Путин подчеркнул, что Россия продолжает оставаться открытой для переговоров по Украине, включая обсуждения с США. Однако, как считает президент, именно Киев создает препятствия для начала этих переговоров. Путин напомнил, что ранее президент Украины издал указ, запрещающий проведение переговоров, и это также усложняет возможность диалога.

    Ранее Путин назвал киевские власти узурпаторами, а в МИД посоветовали США применить санкции против нелегитимной власти в Киеве.

    Коментарии (4)
    24 января 2025, 16:40 • Новости дня
    Путин заявил о невыполнении планов по инновационному кластеру МГУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании попечительского совета МГУ заявил, что не все запланированные мероприятия по созданию инновационного кластера и ремонту главного здания университета были выполнены.

    Путин подчеркнул, что лишь московские власти полностью выполнили свои обязательства, построив флагманский кластер «Ломоносов» и обеспечив комплексное благоустройство территории, передает ТАСС.

    В ходе заседания Путин напомнил, что в декабре 2020 года на предыдущем заседании совета было решено завершить формирование инновационной долины «Воробьевы горы» к юбилею МГУ. Однако, по его словам, не все намеченные планы удалось реализовать, включая капитальный ремонт главного здания, учебных корпусов и общежитий.

    Президент также отметил, что проект нового кампуса МГУ требует особого внимания, так как он составляет значительную часть от всей федеральной программы развития университетов. «У нас выделены средства на 25 кампусов, это 617 млрд рублей. Если реализовывать проект по кампусу МГУ, то это практически одна треть выделяемых ресурсов. Это значит, что нужно либо увеличивать финансирование, либо сокращать другие проекты», – добавил Путин

    Ранее Путин выразил надежду на появление дополнительных доходов в федеральном бюджете. Он наградил коллектив Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова орденом «За доблестный труд» и поздравил его с 270-летием.

    Коментарии (0)
    24 января 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин потребовал соблюдать нормативы зарплат преподавателей

    Путин потребовал соблюдать нормативы зарплат преподавателей в России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о необходимости неукоснительно соблюдать все установленные показатели по зарплате профессорско-преподавательского состава и сотрудников научных коллективов.

    Путин на заседании попечительского совета МГУ акцентировал внимание на необходимости строгого соблюдения нормативов по зарплатам преподавателей и ученых, передает ТАСС.

    Он отметил, что руководство МГУ и правительства должны обеспечить выполнение всех установленных показателей по заработной плате профессорско-преподавательского состава и научных сотрудников.

    Президент подчеркнул, что данное требование касается не только МГУ, но и всех вузов страны.

    Напомним, Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня. Он поздравил коллектив вуза с 270-летием университета и вручил орден «За доблестный труд».

    Коментарии (0)
    24 января 2025, 16:33 • Новости дня
    Путин выразил надежду на дополнительные доходы в федеральный бюджет

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин выразил надежду на появление дополнительных доходов в федеральном бюджете.

    На заседании попечительского совета Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Путин высказал надежду на поступление дополнительных доходов в федеральный бюджет в текущем году, передает ТАСС.

    Путин заявил: «Посмотрим, как у нас будут складываться дополнительные доходы федерального бюджета. Надеюсь, что они в этом году тоже будут». Он добавил, что развитие МГУ является одной из приоритетных задач.

    Ранее Путин провел совещание по экономическим вопросам, на котором отметил значительный рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа, а также сообщил о 1,3 трлн рублей нефтегазовых допдоходов в 2024 году.

    Коментарии (0)
    24 января 2025, 15:28 • Новости дня
    Путин прибыл в МГУ на заседание попечительского совета вуза

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М.В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня.

    В ходе визита он вручит коллективу университета орден «За доблестный труд», передает ТАСС.

    Также запланировано заседание попечительского совета университета, в котором Путин принимает участие как его председатель. Среди обсуждаемых тем повестки особое внимание уделят развитию МГУ, его расширению и реализации проектов, направленных на укрепление образовательной базы. В рамках визита Путин осмотрит выставку, посвященную 270-летнему юбилею МГУ, и поздравит учащихся с Днем студента.

    Попечительский совет МГУ, возглавляемый Путиным, включает представителей властных структур, научных и предпринимательских кругов, СМИ и общественных организаций. Под председательством Путина прошло пять заседаний совета – в 2013, 2015, 2017, 2019 и 2020 годах. Последняя встреча прошла в формате видео-конференц-связи.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал визит Путина в МГУ для награждения коллектива орденом.

    Коментарии (0)
    24 января 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин поздравил МГУ с 270-летием

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Московского государственного университета (МГУ) с юбилеем вуза.

    «Искренне рад поздравить коллектив Московского государственного университета им. Ломоносова сразу с двумя важными событиями – с награждением орденом «За доблестный труд» и, конечно же, с юбилеем МГУ», – сказал глава государства, фрагмент его выступления опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

    Путин подчеркнул, что МГУ должен и дальше оставаться главной кузницей кадров, обеспечить интеллектуальную основу развитию России, передает ТАСС. Он также заявил о системообразующей роли МГУ в сфере образования, отметив, что вуз задает вектор развития университетов.

    Напомним, Путин в пятницу прибыл в Московский государственный университет (МГУ) им. М. В. Ломоносова в преддверии Татьяниного дня.

    Коментарии (0)
    24 января 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин посетил Музей истории МГУ накануне Татьяниного дня

    Путин посетил Музей истории МГУ в преддверии Татьяниного дня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин посетил Музей истории Московского государственного университета (МГУ) в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.

    Этот день традиционно посвящен вопросам развития университетской науки, что и стало темой обсуждения для главы государства, передает ТАСС.

    Ректор МГУ Виктор Садовничий пригласил президента осмотреть экспозицию музея, который был открыт 30 лет назад. Он показал главе государства главные реликвии МГУ, в том числе Указ императрицы Елизаветы Петровны от 1755 года об основании университета, говорится в Telegram-канале Кремля.

    В 2005 году коллекции музея переехали в специально спроектированные выставочные залы Интеллектуального центра – Фундаментальной библиотеки МГУ.

    Фонд музея насчитывает 3,5 тыс. экспонатов, среди которых произведения искусства, документальные материалы, награды и личные вещи преподавателей. Также имеется обширная фототека с 10 тыс. негативов, охватывающая различные этапы истории университета.


    Коментарии (0)
    24 января 2025, 18:25 • Новости дня
    Путин призвал МГУ активнее продвигать российское образование за рубежом
    Путин призвал МГУ активнее продвигать российское образование за рубежом
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил необходимость укрепления международного сотрудничества МГУ, подчеркнув важность привлечения иностранных студентов и аспирантов для обучения в России.

    Глава государства отметил, что университет должен оставаться в числе ведущих вузов мира и быть в авангарде науки, сообщает РИА «Новости». «Следует и дальше активно привлекать иностранных студентов и аспирантов для обучения в России, предлагать им все лучшее, что накопила отечественная система классического образования и в области естественных, и, конечно, гуманитарных наук», – заявил Путин.

    Президент отметил, что университет выполняет особую миссию по продвижению российского образования, русской культуры за рубежом, по укреплению дружеских и деловых связей с иностранными научно-образовательными партнерами.

    «На современном этапе [МГУ] необходимо наращивать эту работу с учетом наших планов по расширению международного сотрудничества с государствами Азии, Африки, Латинской Америки, нашими партнерами, разумеется, из СНГ, ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС», — сказал российский лидер в ходе заседания попечительского совета МГУ.

    Президент призвал и дальше расширять возможности для граждан из дружественных стран изучать русский язык и историю. Для этого, по его словам, необходимо улучшать качество работы, содержания образовательных программ зарубежных филиалов МГУ. «Они являются настоящими форпостами российского образования в мире. И эта высокая миссия требует большой ответственности», – подчеркнул Путин

    Ранее Путин поздравил коллектив Московского государственного университета (МГУ) с юбилеем вуза, коллектив университета был награжден орденом «За доблестный труд».

    Путин также посетил Музей истории МГУ в преддверии Татьяниного дня и 270-летия вуза.

    Коментарии (0)
    25 января 2025, 13:10 • Новости дня
    Путин поручил проработать увеличение материнского капитала

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России поручил правительству рассмотреть увеличение материнского капитала в зависимости от очередности рождения ребенка к декабрю 2025 года.

    Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в России 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству РФ совместно с комиссией Государственного совета РФ по направлению «Семья»:... проработать вопрос и представить предложения о совершенствовании действующей программы материнского (семейного) капитала, в том числе об увеличении размера материнского (семейного) капитала в зависимости от очередности рождения ребенка», – говорится в перечне поручений.

    Срок исполнения данного поручения установлен на 1 декабря 2025 года. Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и губернатор Новгородской области Андрей Никитин, возглавляющий комиссию Госсовета по направлению «Семья».

    Кроме того, президент поручил правительству внести изменения в законодательство, чтобы с 1 января 2025 года женщины, удостоенные с 2022 года звания «Мать-героиня», получали такие же социальные гарантии, как и Герои Труда Российской Федерации. Исполнение данного поручения должно быть завершено к 15 апреля 2025 года, ответственным назначен Михаил Мишустин.

    Ранее глава Минтруда России Антон Котяков сообщил, что с 1 февраля материнский капитал повысится на 9,5% – и сумма сертификата на первого ребенка достигнет 690 тыс. рублей.

    Коментарии (0)
    25 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Путин поручил повысить пособие по беременности студенткам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить увеличение размера пособия по беременности и родам студенткам очной формы обучения до прожиточного минимума, установленного в регионе проживания.

    Соответствующий перечень поручений по итогам заседания Государственного совета по вопросам социальной поддержки семей в РФ 20 декабря 2024 года опубликован на сайте Кремля.

    «Правительству РФ обеспечить внесение изменений в законодательство РФ, предусматривающих... повышение размера пособия по беременности и родам женщинам, обучающимся по очной форме обучения в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях, до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте РФ по месту их жительства (пребывания) или фактического проживания», – говорится в перечне поручений.

    Срок выполнения поручения установлен 15 апреля 2025 года, ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

    Кроме того, российский лидер поручил правительству представить предложения по расширению программы неонатального скрининга, включая молекулярно-генетическое исследование будущих родителей. Эти меры направлены на выявление риска возникновения орфанных и других заболеваний. Исполнение этого поручения ожидается к 15 мая 2025 года.

    «Минздраву России в целях профилактики нарушений репродуктивного здоровья обеспечить актуализацию порядков проведения профилактических медицинских осмотров и диспансеризации детей и взрослых, предусмотрев в том числе определение перечня и кратности обследований и консультаций для раннего выявления заболеваний репродуктивной сферы, включая инфекционные, и диагностики факторов риска их возникновения и развития», – говорится в документе.

    Срок исполнения – 15 апреля 2025 года, ответственный – глава Минздрава России Михаил Мурашко.

    Также в перечень поручений вошел анализ пилотного проекта по стимулированию рождаемости и выработка предложений по модернизации законодательства. Важной частью указаний стало обеспечение полноценных условий для пребывания родителей с детьми в социальных учреждениях, таких как комнаты матери и ребенка.

    Президент поручил Минздраву разработать единые подходы для обеспечения полноценным питанием беременных женщин и детей раннего возраста. Крайний срок исполнения этого поручения также намечен на 15 апреля 2025 года.

    Кроме того, глава государства поручил кабмину до 5 марта представить предложения по использованию рекламы для популяризации образа многодетной семьи.

    Путин рекомендовал Общероссийскому общественному движению «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» обеспечить мониторинг реализации решений, касающихся поддержки многодетных семей. Доклад по реализации поручений должен быть подготовлен до 15 мая 2025 года и далее обновляться ежеквартально.

    Также президент поручил совместно с Агентством стратегических инициатив создать рейтинг российских компаний с учетом числа детей дошкольного возраста у сотрудников. Ответственными назначены Мишустин и директор АСИ Светлана Чупшева. Доклад необходимо представить до 15 апреля 2025 года.

    В четверг глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что размер пособия по беременности для студенток и аспиранток планируют увеличить до уровня регионального прожиточного минимума, что в некоторых регионах позволит повысить выплаты в десять раз. Газета ВЗГЛЯД сообщала, что в Госдуме рассказали об усовершенствовании мер социальной поддержки в 2025 году.

    Коментарии (0)
    Главное
    Спецпредставитель Трампа по Украине заявил о больших потерях Украины
    В Кремле назвали позицию Японии очевидно недружественной
    USAID приостановило финансирование проектов на Украине
    Названа сумма общих затрат НАТО на Украину
    У Галины Польских диагностировали онкологию
    Российский летчик уничтожил транспортный самолет с техникой ВСУ
    Умер актер Владимир Фоменко

    Трамп разрушает «зеленую повестку» в пользу России

    Решение нового президента США Дональда Трампа выйти из Парижских соглашений по климату нанесло колоссальный удар по всей «зеленой повестке», которую коллективный Запад насаждал последние годы. Как борьба против глобального потепления стала гигантским бизнес-проектом Запада, почему она в итоге проваливается – и каковы в данной ситуации интересы России? Подробности

    Перейти в раздел

    «Доктрина Донро» очертила планы Трампа в новом переделе мира

    Начавшаяся с приходом Дональда Трампа к власти эпоха получила название «доктрина Донро». Она созвучна с «доктриной Монро», которая оговаривала лидерство США в Западном полушарии почти 200 лет. В американской прессе «доктриной Донро» называют притязания Трампа на Канаду, Гренландию и Панамский канал. По мнению экспертов, Россия должна взять на заметку новую «доктрину», потому что геополитика теперь будет строиться на принципиально иных условиях. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп бессилен раскрыть «секреты убийства Кеннеди»

    «Это большое событие, многие ждали его годами, десятилетиями. И все будет раскрыто». Такими словами Дональд Трамп объяснил свой указ, который действительно кажется сенсационным – он намерен полностью рассекретить все документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. Почему на самом деле никакой сенсации из этого не получится? Подробности

    Перейти в раздел

    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Новый глава Госдепа – опасный тип

      Новым госсекретарем и четвертым человеком во властной иерархии США стал Марко Рубио – «ястреб» и враг России, который на первый взгляд совершенно не подходит для администрации Дональда Трампа. Не исключено, что это назначение станет роковой ошибкой, и Рубио предаст Трампа первым.

    • Санкции против России доживают последние дни?

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался продлевать санкции Евросоюза против России. Эта процедура проходит раз в полгода, для нее необходимы голоса всех членов ЕС, а теперь Венгрия и примкнувшая к ней Словакия выдвинули Владимиру Зеленскому ультиматум.

    • Трамп начал шантаж России

      Президент США Дональд Трамп выступил со специальным обращением к властям России, потребовав заключить с ним сделку по Украине. В противном случае он обещает обрушить на Россию «налоги, санкции и тарифы». Как это понимать?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............