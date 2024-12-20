Важнейшая вещь, которую выделил президент в ходе «Итогов года»: России не нужно перемирие, России нужен прочный и устойчивый мир. В стране много дел, после заключения мира нам предстоит решать свои текущие вопросы. «О доме надо думать!» – вот ключевая фраза, которая многим запомнилась больше всего.0 комментариев
Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей
Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей к январю
Президент России Владимир Путин поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.
На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, глава государства подчеркнул, что многие семьи сталкиваются с трудностями при покупке билетов на самолет, передает РИА «Новости».
«Для многих семей покупка билетов стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть на море и в других местах нашей страны», – сказал Путин.
В связи с этим президент поручил правительству найти пути решения этой проблемы до 14 января. Он отметил, что необходимо сделать авиабилеты более доступными, чтобы семьи могли свободно путешествовать по стране и отдыхать на ее курортах.
В ходе прямой линии в четверг Путин настоятельно потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от предоставления льгот на билеты через манипуляции с тарифами.