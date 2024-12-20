Путин поручил решить проблему доступности авиаперелетов для многодетных семей к январю

Tекст: Валерия Городецкая

На заседании Госсовета, посвященном поддержке семей, глава государства подчеркнул, что многие семьи сталкиваются с трудностями при покупке билетов на самолет, передает РИА «Новости».

«Для многих семей покупка билетов стала большой проблемой. Далеко не все могут себе позволить полететь на самолете в отпуск, отдохнуть на море и в других местах нашей страны», – сказал Путин.

В связи с этим президент поручил правительству найти пути решения этой проблемы до 14 января. Он отметил, что необходимо сделать авиабилеты более доступными, чтобы семьи могли свободно путешествовать по стране и отдыхать на ее курортах.

В ходе прямой линии в четверг Путин настоятельно потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от предоставления льгот на билеты через манипуляции с тарифами.