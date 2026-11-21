Более 60 тыс. румынских пенсионеров подали в суд из-за перерасчета пенсий

Tекст: Дмитрий Зубарев

В 2023 году румынские власти приняли закон о перерасчете пенсий, что привело к уменьшению социальных выплат для многих граждан, передает РИА «Новости».

«С момента вступления в силу Закона № 360 у нас около 60 тыс. судебных исков. Мы не можем препятствовать доступу пенсионеров к правосудию», – заявила Робу. Она добавила, что 40 тыс. дел еще рассматриваются, а около 20 тыс. уже завершены.

На данный момент суды удовлетворили иски 6 тыс. пенсионеров. Руководство пенсионной кассы планирует проанализировать судебные решения и направить территориальным фондам инструкции по корректному применению закона.

Заявления Робу последовали за отчетом Счетной палаты Румынии, в котором были зафиксированы проблемы с перерасчетом пенсий, выплатами умершим и необоснованным предоставлением пособий после внедрения реформы в 2024 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Румыния намерена перейти на евро к 2035 году.

Также президент Румынии Никушор Дан сообщил о потере 770 млн евро из европейских фондов из-за разногласий партий по закону о единой зарплате для бюджетников.

Европейская комиссия заблокировала румынский законопроект о снижении заработной платы бюджетникам.