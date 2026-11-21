19 ноября 2026 года в китайском Шэньчжэне история вынесла Европе свой окончательный приговор. И недооценивать значение этого события означало бы расписаться в неуважении к поколениям русских людей, отдававших свою жизнь в борьбе с этим нашим грозным противником.0 комментариев
Десятки тысяч пенсионеров в Румынии подали в суд из-за снижения пенсий
Более 60 тыс. румынских пенсионеров подали в суд из-за перерасчета пенсий
Председатель Национальной кассы государственных пенсий Валентина Робу сообщила, что свыше 60 тыс. жителей Румынии обратились в судебные органы после перерасчета и снижения пенсий.
В 2023 году румынские власти приняли закон о перерасчете пенсий, что привело к уменьшению социальных выплат для многих граждан, передает РИА «Новости».
«С момента вступления в силу Закона № 360 у нас около 60 тыс. судебных исков. Мы не можем препятствовать доступу пенсионеров к правосудию», – заявила Робу. Она добавила, что 40 тыс. дел еще рассматриваются, а около 20 тыс. уже завершены.
На данный момент суды удовлетворили иски 6 тыс. пенсионеров. Руководство пенсионной кассы планирует проанализировать судебные решения и направить территориальным фондам инструкции по корректному применению закона.
Заявления Робу последовали за отчетом Счетной палаты Румынии, в котором были зафиксированы проблемы с перерасчетом пенсий, выплатами умершим и необоснованным предоставлением пособий после внедрения реформы в 2024 году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Румыния намерена перейти на евро к 2035 году.
Также президент Румынии Никушор Дан сообщил о потере 770 млн евро из европейских фондов из-за разногласий партий по закону о единой зарплате для бюджетников.
Европейская комиссия заблокировала румынский законопроект о снижении заработной платы бюджетникам.