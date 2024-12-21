Полигамия (когда у человека больше одной жены) считается законной в исламе, и восходит к примеру его основателя. Современные мусульмане не могут отменить эту практику – а могут только ее как-то регулировать. Вопрос в том, как нам, всем остальным, на это реагировать.13 комментариев
Кабмин решил обеспечить скидку 50% детям на авиаперелеты
Правительство обеспечит 50-процентную скидку на авиабилеты для детей до 12 лет, сообщил вице-премьер Виталий Савельев.
Правительство России приняло решение обеспечить скидку в 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет. Это решение, как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, будет реализовано к 14 января, передает ТАСС.
Савельев заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что ранее авиакомпании могли минимизировать скидку, используя специальные тарифы.
«Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями разговор проведен», – отметил Савельев.
В настоящее время скидочные программы на перевозку детей варьируются от 15% до 50% от стоимости взрослого билета, однако новые меры позволят зафиксировать скидку на уровне 50%.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.
В ходе прямой линии в четверг потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от предоставления льгот на билеты через манипуляции с тарифами.