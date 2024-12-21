Кабмин решил обеспечить скидку 50% детям на авиаперелеты

Tекст: Вера Басилая

Правительство России приняло решение обеспечить скидку в 50% на авиаперелеты для детей до 12 лет. Это решение, как сообщил вице-премьер Виталий Савельев, будет реализовано к 14 января, передает ТАСС.

Савельев заявил журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, что ранее авиакомпании могли минимизировать скидку, используя специальные тарифы.

«Мы сейчас это все поправим, с авиакомпаниями разговор проведен», – отметил Савельев.

В настоящее время скидочные программы на перевозку детей варьируются от 15% до 50% от стоимости взрослого билета, однако новые меры позволят зафиксировать скидку на уровне 50%.

Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству найти решение проблемы дорогих авиаперелетов для многодетных семей до 14 января.

В ходе прямой линии в четверг потребовал от авиакомпаний прекратить практику отказа от предоставления льгот на билеты через манипуляции с тарифами.