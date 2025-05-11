В Госдуме предложили размещать детей в бизнес-залах аэропортов при задержке рейсов

Tекст: Дарья Григоренко

Парламентарий подчеркнул: «Считаю, что в случае задержки рейса более чем на два часа администрация аэропорта совместно с перевозчиком должны обеспечить пассажирам с детьми место для отдыха, такое как капсульные отели или бизнес-залы. Думаю, никому не надо объяснять, что маленьким пассажирам намного тяжелее быть терпеливыми, особенно в случае непредвиденной ситуации», передает ТАСС.

Антропенко также подчеркнул, что установка фонтанчиков с питьевой водой во всех аэропортах страны повысила бы комфорт пассажиров. По его словам, многие родители сталкиваются с трудностями при необходимости получить воду для ребенка, и привел пример, когда женщине пришлось заплатить 70 рублей за полстакана кипяченой воды, чтобы дать ребенку лекарство.

Он добавил, что в любой ситуации важно проявлять заботу друг о друге и обеспечивать достойные условия для всех пассажиров, особенно для семей с детьми.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила, что несколько самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи ввели утром 6 мая. Днем 7 мая работу аэропорта Казани также ограничили. Причиной массовых задержек стали ограничения в работе ряда аэропортов, введенные на фоне угрозы атак беспилотников.