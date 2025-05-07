АТОР порекомендовала туристам готовиться к массовым задержкам рейсов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Рекомендации были озвучены в связи с массовыми задержками и отменами рейсов, сообщает ТАСС. Туроператоры советуют вылетающим за границу и тем, кто возвращается в Россию, иметь запас наличных денег мелкими купюрами и оплаченный роуминг в телефоне. В ассоциации предупредили, что задержки рейсов могут быть веерными, затрагивая и обратные направления, поэтому пассажирам, возможно, придется долго ждать в аэропорту.

Причиной массовых задержек стали ограничения в работе ряда аэропортов, введенные на фоне угрозы атак беспилотников. Это коснулось Москвы, Сочи, Казани и других городов России, что повлияло на более чем 350 рейсов и нарушило планы по меньшей мере 60 тыс. пассажиров, включая тех, кто летит через стыковочные пункты, такие как Стамбул и Дубай.

Эксперты подчеркнули, что проблемы с расписанием могут сохраняться даже после снятия ограничений из-за особенностей планирования авиакомпаний. Самолеты, не прибывшие вовремя в пункт назначения, задерживают и другие рейсы по цепочке, в том числе и по другим направлениям.

Туроператоры советуют будущим покупателям билетов учитывать возможные задержки и отмены, особенно по коротким маршрутам, которые отменяются в первую очередь. Также рекомендуется приобретать билеты на стыковочные рейсы у одного перевозчика одной маршрутной квитанцией – это позволит избежать потери стыковки за свой счет, если первый перелет отменят или задержат. Путешественникам советуют внимательно отслеживать изменения в расписании своих рейсов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация сообщила, что несколько самолетов, следовавших в Москву, были перенаправлены в другие аэропорты. Временные ограничения на работу аэропорта Сочи ввели утром 6 мая. Днем 7 мая работу аэропорта Казани также ограничили.