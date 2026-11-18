Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Подпольный цех по производству взрывчатки обнаружили в Италии
Финансовая гвардия Италии: У подпольных оружейников изъяли 600 кг взрывчатки
Сотрудники итальянских правоохранительных органов обнаружили в городах Латина и Вероли нелегальную лабораторию и склад, где производились и хранились кустарные взрывные устройства.
В ходе оперативных мероприятий силовики выявили подпольный цех, оборудованный в гараже одного из жилых домов, сообщает Финансовая гвардия Италии. В результате обысков было изъято около 600 кг взрывчатых веществ.
Среди обнаруженного арсенала оказались почти 2 тыс. самодельных взрывпакетов, более 770 кустарных шашек и 75 кг готовой пороховой смеси.
Выяснилось, что злоумышленник сбывал взрывчатку не только лично, но и через электронные торговые площадки, отправляя заказы курьерскими службами. Кроме того, на складе нашли медицинские препараты, не разрешенные к обороту в стране и Евросоюзе, которые также продавались через интернет.
Владелец нелегального производства арестован по обвинению в незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ, суд уже подтвердил законность его содержания под стражей.
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