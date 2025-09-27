В Италии обнаружили крупнейшую подпольную табачную фабрику

Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.2 комментария
Крупнейшую подпольную фабрику сигарет обнаружили в Италии
В провинции Анкона пресечена деятельность крупнейшей в истории Италии подпольной сигаретной фабрики, где в тщательно замаскированном подземном бункере обнаружили более 300 тонн продукции.
Крупнейшую в истории Италии подпольную фабрику по производству контрафактных сигарет обнаружили в провинции Анкона, передает РИА «Новости».
По данным Финансовой гвардии страны, предприятие располагалось в тщательно замаскированном подземном бункере площадью более 1,6 тыс. кв. метров. Вход на фабрику был оборудован сложным гидравлическим устройством, скрывавшим доступ в бункер.
На нелегальном заводе действовали три производственные линии по переработке табака и упаковке сигарет, а также хранилось более 150 тонн контрабандных сигарет известных марок. В ходе операции сотрудники Финансовой гвардии нашли и свыше 170 тонн прекурсоров и современное оборудование для производства. По технической оценке, мощности фабрики позволяли выпускать до 2,7 млрд сигарет в год, или около 7,2 млн в день.
Годовой оборот подпольного предприятия мог составлять примерно 900 млн евро, стоимость самого завода оценивается в 1,7 млн евро. В результате операции изъяты активы на сумму более 53 млн евро.
Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшим летом сотрудники ФСБ изъяли на Кубани контрафактный табак на сумму около 1 млрд рублей.
Ранее Роспотребнадзор изъял крупную партию контрафактных сигарет на территории России.