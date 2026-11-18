Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?5 комментариев
Памятник русским воинам в Польше исписали лозунгами украинских нацистов
Посольство: В Гданьске осквернили памятник русским воинам украинскими лозунгами
Украинские нацистские лозунги нанесли на памятник русским воинам в Гданьске, сообщило российское посольство в Польше.
Дипломатическое представительство узнало об акте вандализма в отношении российского военно-мемориального объекта на территории Польши 13 ноября. В Гданьске неизвестные осквернили памятник русским солдатам, указало посольство в своем Telegram-канале.
Монумент, возведенный в сентябре 1898 года на средства императора Николая II при участии консульства Российской империи в Данциге, исписали лозунгами и символами, связанными с идеологией украинских нацистов.
В связи с произошедшим дипломаты направили обращения в министерство культуры и национального наследия, министерство иностранных дел Польши и воеводе Поморского воеводства. В посольстве призвали ликвидировать последствия вандализма и принять все возможные меры для недопущения подобных инцидентов в будущем.
Российская сторона также потребовала наказать виновного. По данным польских средств массовой информации, правоохранительные органы уже задержали злоумышленника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об утверждении украинской необандеровщины за рубежом через вандализм в отношении мемориалов в Польше.
В прошлом месяце Россия решительно осудила политику Варшавы по насаждению русофобии.
В начале октября российские дипломаты обвинили власти Польши в государственном вандализме из-за планов демонтировать звезду на памятнике советским воинам в Равиче.