Россия выразила протест Польше из-за памятника воинам Красной армии

Tекст: Катерина Туманова

Власти Польши планируют изменить облик памятника советским воинам на кладбище в городе Равич. С бетонного обелиска планируют снять пятиконечную звезду и заменить надпись о славе освободителям на нейтральную формулировку.

«С возмущением узнали о планах властей Польши изменить внешний вид памятника Героям Красной армии на воинском кладбище в городе Равич, Великопольское воеводство», – приводит РИА «Новости» заявление дипломатов, которые отметили, что польская сторона не информировала посольство об этом решении.

В посольстве назвали действия Варшавы государственным вандализмом и грубым нарушением двустороннего соглашения 1994 года о захоронениях и местах памяти. Документ обязывает стороны содержать мемориалы в надлежащем порядке и обеспечивать их сохранность.

Дипломаты назвали абсурдными заявления о том, что памятник является объектом пропаганды.

Польский город Равич был освобожден Красной армией 23 января 1945 года, на местном кладбище покоятся около 1,5 тыс. советских солдат и офицеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, памятник на месте захоронения солдат Красной Армии снесли в польском Бытоме в начале сентября, а в конце месяца начали снос памятника красноармейцам в польском Жешуве.Захарова

назвала свинством снос памятника красноармейцам в Польше.



