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Памятник на месте захоронения солдат Красной Армии снесли в Польше
Памятник на месте захоронения солдат Красной Армии снесли в польском Бытоме
Варшава демонтировала шестиметровый мемориал в виде часовни на месте захоронения более шести тысяч бойцов Красной Армии в Силезском воеводстве в городе Бытом, сообщило посольство России.
«Четвертого сентября без уведомления российской стороны властями Польши был организован снос шестиметрового бетонного четырехгранного обелиска в виде часовни, установленного на участке советских воинов и военнопленных на коммунальном кладбище в городе Бытом (Силезское воеводство). На данном кладбище похоронено более шести тысяч солдат и офицеров Красной Армии», – приводит РИА «Новости» заявление посольства.
Дипломаты пояснили, что Варшава грубо нарушает двустороннее соглашение от 1994 года о местах памяти жертв войн. Документ обязывает стороны обеспечивать сохранность захоронений и надгробий. Уничтоженный мемориал числился в изданном в 2003 году официальном каталоге погребенных на польской территории солдат.
Представители дипмиссии назвали происходящее частью политики по фальсификации истории и вымарыванию памяти об освободителях. Ведомство охарактеризовало снос как акт государственного вандализма, выразило решительный протест и потребовало немедленно восстановить монумент.
Месяцем ранее посольство России выразило решительный протест властям Польши из-за демонтажа памятника советским воинам в городе Пыжице.
Рабочие при помощи тяжелой техники разрушили этот мемориал в конце июля.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила об активизации кампании по уничтожению советского мемориального наследия в Польше.