  • Новость часаЗдание подразделения компании «Киевстар» поражено в Киеве
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    Украинцы почувствовали себя в Европе нежеланными гостями
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин сравнил вклад стран БРИКС и G7 в прирост мировой экономики
    Лавров назвал статус «Большой семерки» недоразумением
    Песков рассказал о самых необычных подарках Путину от иностранных лидеров
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    Упражнения президента США с раскрашиванием разных стран в цвета американского флага отражает то, над чем ломают голову политические элиты и мыслители современности: что делать с миром, где существует невероятное количество государств?

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему на Украине никого не сажают за коррупцию

    На Украине коррупционные скандалы превратились в ритуал, повторяющийся с утомительной регулярностью. Громкое разоблачение, обыски, слитые в прессу детали, отставка, назначение нового человека. Выход под залог из СИЗО на Украине равен выходу на свободу, так как сами судебные разбирательства не имеют перспектив либо длятся вечно.

    15 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Зачем Христос приходил в Калмыкию после войны

    Анализировать чудеса – занятие крайне неблагодарное. Чудо – на то и чудо, что оно иррационально, алогично и внезапно. Но даже чудеса могут выбиваться из общего ряда. Как, например, чудо явления Христа в Калмыкии в 1946 году.

    43 комментария
    11 сентября 2026, 21:08 • Новости дня

    При столкновении автомобилей в Архангельской области погибли 12 человек

    Tекст: Вера Басилая

    В Холмогорском районе Архангельской области произошло крупное ДТП с участием микроавтобуса, грузовика и легкового автомобиля, по предварительным данным, погибли 12 человек, сообщило МЧС по Архангельской области.

    В МЧС сообщили, что 12 человек погибли в результате столкновения трех транспортных средств в Архангельской области, передает ТАСС. Трагедия произошла в Холмогорском районе.

    Участниками ДТП стали микроавтобус, грузовик и легковой автомобиль. По данным регионального управления МВД, авария привела к человеческим жертвам, при этом точное число пострадавших и погибших уточняется.

    В январе в Холмогорском округе Архангельской области в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали девять человек.

    11 сентября 2026, 11:56 • Новости дня
    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве

    Военный эксперт Кнутов: Удары по украинским дата-центрам заставят ВСУ воевать в XX веке

    Эксперт объяснил значение удара по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Поражение украинских дата-центров увеличивает время обработки противником разведывательной информации и нарушает процесс выдачи целеуказаний фронтовым подразделениям ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС России нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве.

    «Дата-центры на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Комплексы получают информацию, относящуюся к боевым действиям, а также данные прослушивания определенных гражданских мобильных телефонов, донесения разведки и диверсионных групп», – объяснил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, основная цель таких объектов, как пораженный в Киеве дата-центр «Би-мобайл», – контроль ситуации на поле боя с помощью человеческих и машинных решений.

    «Согласно концепции разработчиков, весь фронт делится на сектора, на каждом из которых помещается морской контейнер с вычислительными мощностями и другим современным оборудованием. Они получают информацию от подразделений ВСУ и направляют ее в дата-центры в глубине украинской территории. Туда приходят данные ряда европейских стран», – объяснил спикер.

    «Дата-центры обрабатывают информацию и выдают резюме, сделанное с помощью технологий искусственного интеллекта. Руководствуясь этими совокупными данными, командование выдает целеуказание подразделениям ВСУ на фронте, принимает решения по изменению конфигурации войск и перегруппировке», – отметил собеседник.

    Эксперт отметил: по замыслу Вашингтона и Киева, разработки Palantir призваны повышать эффективность устаревшей советской и европейской техники, доводить ее до современного уровня по ряду технических характеристик. Он также напомнил, что система уже применялась американскими специалистами для планирования военных операций в Венесуэле и Иране.

    Таким образом, российские удары по расположенным на Украине дата-центрам перерезают каналы связи пунктов управления ВСУ с фронтовыми подразделениями, отметил Кнутов. «Кроме того, поражение объектов увеличивает время обработки Киевом разведывательной информации, нарушает процесс выдачи целеуказаний. На некоторое время, пока противник восстанавливает систему, мы отбрасываем украинскую армию в XX век», – резюмировал собеседник.

    Ранее Россия нанесла групповые удары по украинским предприятиям промышленности, логистическим площадкам, морским портам, а также судам, задействованным для помощи украинской армии. Кроме того, в Киеве был поражен дата-центр «Би-мобайл», хранящий, обрабатывающий и передающий разведданные. Также на объекте работает сетевое оборудование в интересах ВСУ.

    В Киевской, Хмельницкой и Днепропетровской областях были поражены логистические центры «Гостомель», «Новая почта» и «Днепр», используемые для хранения БПЛА и комплектующих к ним. Помимо этого, удар пришелся по одесскому заводу автомобильных агрегатов, где ремонтируется военная техника.

    Также в порту Черноморска были атакованы два сухогруза с товарами военного назначения, катер и резервуары с ГСМ. На переходе морем в порт Одессы поражено судно с грузом для ВСУ, говорится в сообщении Минобороны в Max.

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    10 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге

    Die Welt: ФРГ отказалась раскрывать данные о связи России с дроном в Лейпциге

    Берлин отказался предоставить доказательства связи России с дроном в Лейпциге
    @ REUTERS/Axel Schmidt

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти Германии отказались предоставлять оппозиционным партиям доказательства связи России с инцидентом с беспилотником в аэропорту Лейпцига, сославшись на незавершенное расследование, пишет Die Welt.

    Правящая в ФРГ коалиция ХДС/ХСС и СДПГ отклонила требование оппозиции предоставить доказательства причастности России к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпциг/Галле. Представители правящих партий, отвечающие за внутреннюю политику, подчеркнули, что федеральное правительство не обязано раскрывать имеющиеся данные, сообщает Die Welt.

    Представитель фракции СДПГ Себастьян Фидлер переадресовал вопрос прокуратуре, указав на незаконченное расследование. «Они должны быть представлены позже в суде», – заявил политик, отметив, что публикация доказательств может помешать следствию. Он также призвал Бундестаг доверять позиции правительства.

    По словам Фидлера, если канцлер или министр внутренних дел заявляют о причастности России без сомнений, значит, так оно и есть. В свою очередь представитель ХДС/ХСС Александра Трома обвинила оппозицию в игре по сценарию российских властей. Депутаты от «Зеленых», «Левых» и «Альтернативы для Германии» настаивают на недостаточном информировании парламента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Германии обвинило Москву в причастности к инциденту с беспилотниками в аэропорту Лейпцига.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления абсолютно безосновательными.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров охарактеризовал бездоказательные выпады Берлина началом настоящей войны.

    Комментарии (12)
    11 сентября 2026, 20:20 • Видео
    На Мерца подали в суд за «этнические чистки»

    После триумфальной победы на одних выборах и в преддверии других партия «Альтернатива для Германии» подает в суд на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за слова об этнических чистках. Сам Мерц подал 5000 подобных исков. Расплата пришла?

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    11 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay

    Глава РФПИ сообщил о заключении банковского соглашения по платежной системе BRICS Pay

    Глава РФПИ объявил о создании платежной системы стран БРИКС – BRICS Pay
    @ Sipa USA/ТАСС

    Страны БРИКС достигли банковского соглашения по BRICS Pay, которая фактически станет платежной системой для государств объединения. Об этом сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Мы фокусируемся именно на финансовом треке. Мы возглавляем группу по взаимодействию по финансовым вопросам, и здесь очень важны вопросы платежей. И мы сегодня объявим о банковском соглашении по BRICS Pay, фактически платёжной системе для стран БРИКС», – заявил Дмитриев, передает Telegram-канал Yunashev_Live.

    Помимо развития платежных инструментов, страны объединения намерены расширять сотрудничество в инвестиционной сфере. «И также многие другие вопросы, это вопросы совместных инвестиций и так далее», – отметил глава РФПИ.

    Дмитриев подчеркнул, что развитие БРИКС должно сопровождаться созданием конкретных экономических и финансовых механизмов, которыми смогут пользоваться входящие в объединение государства. «Главная задача – это то, чтобы БРИКС был не просто геополитически мощным объединением, а чтобы были практические инвестиционные и финансовые решения, которые объединяют все страны Брикса», – заявил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров рассказал о проработке трансграничной платежной инициативы. Замглавы МИД Сергей Рябков заявил о прохождении точки невозврата в дискуссиях о создании независимой финансовой структуры. Участники Делового форума БРИКС в Москве протестировали промо-карты будущей платформы BRICS Pay.

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    11 сентября 2026, 02:33 • Новости дня
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    Депутаты немецкой СДПГ обсудили вопрос об изменении политики в отношении России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    На фоне успеха «Альтернативы для Германии» на региональных выборах депутаты Социал-демократической партии Германии начали дискутировать о возможности пересмотра отношения к России и украинскому конфликту, пишет Welt.

    Во фракции Социал-демократической партии Германии нарастают споры вокруг внешнеполитического курса страны. В понедельник парламентарии провели жаркую дискуссию о дальнейшей поддержке Киева, пишет Welt.

    «Соотношение сил составляет 90 к 10», – оценил ситуацию один из членов фракции. Около 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается.

    Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых популистов. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Альтернатива для Германии» одержала крупную победу на выборах в парламент Саксонии-Анхальт.

    Правая политическая сила получила более 44% голосов избирателей.

    После поражения консерваторов депутаты от СДПГ отказались поддерживать программу реформ канцлера Фридриха Мерца.

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    11 сентября 2026, 12:36 • Новости дня
    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины

    Политолог Рар: Элиты Германии формируют образ двух главных угроз – России и АдГ

    Рар рассказал о разногласиях в Германии по вопросу поддержки Украины
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    В Германии нарастает дискуссия о стратегии поддержки Украины. Так, в рядах СДПГ все активнее звучат голоса «голубей», критикующих текущий курс. Впрочем, позиция «ястребов» в партии остается влиятельной, а разногласия внутри социал-демократов пока не меняют общего вектора немецких властей, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар.

    «Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) всегда тяготела к пацифистским позициям. И сейчас, когда встал вопрос об эффективности дальнейшей поддержки военных действий на Украине, «голуби» в рядах фракции стали высказываться активнее», – отметил германский политолог Александр Рар.

    При этом, добавил собеседник, одним из ключевых представителей СДПГ остается глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. «Его можно охарактеризовать как главного «ястреба» в нынешнем немецком политическом ландшафте. В своих выступлениях он говорит о гибридной войне, которую якобы Москва ведет против Берлина, и призывает готовиться к войне с Россией», – уточнил эксперт.

    По его словам, в других системных партиях ни о каком смягчении курса по поддержке Украины речи не идет – наоборот, тенденция усугубляется. «Власти последовательно формируют образ двух главных угроз: России и правой партии «Альтернатива для Германии». Борьба с одной из них фактически увязывается с противодействием другой», – детализировал Рар.

    Он напомнил, что в руководстве ХДС, СДПГ и «Зеленых» звучат призывы к немедленному запрету АдГ и наращиванию военной помощи Киеву. «Властные элиты Германии действуют по принципу: чего не может быть, на деле не должно быть», – указал политолог.

    Говоря о положении канцлера ФРГ Фридриха Мерца, собеседник подчеркнул: «Судя по всему, он чувствует, что во внутренней политике стремительно теряет весь свой авторитет». «Чтобы вернуть поддержку общества, Мерц стремится продемонстрировать «силу» на внешнеполитической арене и укрепить имидж канцлера. Но вместо умелой дипломатии он лезет на баррикады, проявляет непримиримость по отношению к Владимиру Путину, ссорится с Китаем из-за поддержки Пекином Москвы и бодается с Дональдом Трампом, в том числе из-за симпатий последнего к АдГ», – заключил Рар.

    Ранее стало известно, что результаты выборов в германской земле Саксония-Анхальт спровоцировали дискуссии в проигравших партиях о пересмотре внешнеполитического курса. Как сообщает Welt, в понедельник депутаты входящей в правящую коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) провели жаркую дискуссию по поводу политики в отношении России и поставок оружия Украине.

    Пока 90% депутатов хотят придерживаться прежней линии, но число сторонников альтернативного подхода увеличивается, отметило издание. Одним из лидеров этой группы социал-демократов является внешнеполитический эксперт СДПГ Ральф Штегнер. Противники нынешнего курса считают, что трата миллиардов на вооружение при одновременном сокращении социальных расходов становится энергетическим напитком для правых сил. По их мнению, партия совершила ошибку, уступив тему мирного урегулирования оппонентам.

    Напомним, на прошедших 6 сентября выборах в Саксонии-Анхальт «Альтернатива для Германии» набрала 43,8% голосов, Христианско-демократический союз (ХДС) – 17,2%, СДПГ – 9,3%. «Зеленые» набрали 8,9%, «Левые» – 8,6%. В ландтаг прошла также партия «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ), у нее 5,3%. Канцлер Фридрих Мерц, комментируя итоги, отметил, что страна столкнулась «с тектоническим сдвигом» в партийной системе. Он исключил сотрудничество с АдГ.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто сформирует правительство в ключевом регионе ФРГ.

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    11 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев

    Глава ФСИН Гостев: В российских тюрьмах находятся 16 граждан США

    ФСИН раскрыла число находящихся в российских колониях американцев
    @ Сергей Метелица/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Директор ФСИН России Аркадий Гостев назвал количество иностранных граждан, отбывающих наказание в исправительных учреждениях страны? в том числе граждан США.

    В российских пенитенциарных учреждениях содержится около 25 тыс. иностранных граждан, рассказал Гостев в ходе 11-го заседания совета руководителей пенитенциарных служб государств-участников СНГ, проходящего в Казани, передает РИА «Новости».

    «Если брать страны СНГ – 18,5 тыс. примерно у нас содержится, 4,5 тыс. – в следственных изоляторах, где-то 14,1 тыс. – в колониях. В целом порядка 25 тыс. иностранцев», – заявил глава ФСИН.

    По словам руководителя ведомства, среди отбывающих наказание в виде лишения свободы на территории России числятся 16 граждан Соединенных Штатов Америки.

    Ранее Федеральная служба исполнения наказаний зафиксировала сокращение общего числа российских заключенных до 282 тыс. человек.

    Министерство внутренних дел отметило существенное снижение уровня преступности среди мигрантов за первое полугодие текущего года.

    Президент России Владимир Путин запретил выдавать гражданство иностранцам с судимостью.

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    11 сентября 2026, 17:36 • Новости дня
    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов

    Минюст признал иноагентом экс-знатока телеигры «Что? Где? Когда?» Мереминскую

    Экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминскую внесли в реестр иноагентов
    @ leuconoen

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший знаток популярной телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская пополнила список иностранных агентов из-за распространения недостоверной информации о решениях российских властей.

    Министерство юстиции России включило бывшего знатока популярной телеигры «Что? Где? Когда?» Екатерину Мереминскую в список иностранных агентов. «11 сентября 2026 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены… Е. О. Мереминская», – говорится в официальном сообщении на сайте Минюста.

    По данным министерства, Мереминская участвовала в создании и распространении материалов иноагентов и нежелательных организаций, а также распространяла недостоверную информацию о решениях российских властей. В настоящее время она проживает за пределами России.

    Кроме того, в обновленный реестр вошли проект «Пермь-36», информационный ресурс «Канал визионера», политический деятель Ринат Мухаметов и активистка Елена Матвеева.

    В июле столичный суд оштрафовал бывшую участницу телеигры на 10 тыс. рублей за сотрудничество с нежелательной организацией.

    Неделей ранее Министерство юстиции включило в реестр иностранных агентов интернет-издание «Новая газета».

    Летом Минюст пополнил этот список именем политика Бориса Надеждина.

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    11 сентября 2026, 18:21 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН

    Ушаков: Требование Японии изменить новую карту мира ООН является чепухой

    В Кремле отреагировали на протест Японии из-за карты ООН
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал «чепухой» требование Японии исправить новую карту мира Организации Объединенных Наций, на которой Курильские острова обозначены российской территорией.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал реакцию японских властей на новую карту ООН необоснованной, передает РИА «Новости». На вопрос журналистов о претензиях Токио он ответил: «Чепуха какая-то, просто чепуха».

    Накануне правительство Японии потребовало от ООН исправить официальную карту мира. Поводом для протеста стало изображение Курильских островов как территории России. В связи с этим японское правительство потребовало внести изменения в документ.

    Российский посол в Токио Николай Ноздрев назвал южные Курильские острова неотъемлемой частью России.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал Токио серьезные проблемы за попытки оспорить принадлежность этих территорий.

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    11 сентября 2026, 16:08 • Новости дня
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    Путин: Структурные изменения сделали экономику России более сильной и устойчивой
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. Однако эти меры не остановили развитие отечественной экономики – запущенные структурные изменения сделали ее более устойчивой, сильной и мобильной, а темпы роста в течение трех последних лет превышали среднемировые показатели, заявил президент России Владимир Путин на деловом форуме БРИКС в Индии.

    «В отношении России введено более 30 тыс. санкций. Это почти вдвое больше, чем против всех стран мира вместе взятых», – подчеркнул глава государства, передает РИА «Новости». Несмотря на беспрецедентное давление, отечественная экономика претерпела масштабные структурные изменения.

    «В российской экономике запущены структурные изменения. Они сделали ее более сильной, устойчивой и мобильной. В итоге в предыдущие три года экономические темпы в России превышали среднемировые», – сказал Путин в ходе выступления.

    По словам Путина, в то же время страны, инициировавшие рестрикции, сами столкнулись с серьезными трудностями.

    «В условиях жестких внешних ограничений можно ставить амбициозные задачи и решать их успешно. Можно констатировать, что в странах-инициаторах санкционного давления, перед которыми в полный рост встают проблемы бюджетных дефицитов, растущих государственных долгов и промышленного спада, не удается проводить такую политику. Они столкнулись со сложными, тяжелыми для них последствиями», – сказал Путин.

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал о действии порядка 30 тыс. ограничительных мер против страны.

    Президент Владимир Путин указал на неэффективность политики давления на государство.

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    11 сентября 2026, 14:28 • Новости дня
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    Еврокомиссия опровергла обсуждение конфискации активов России
    @ OLIVIER MATTHYS/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью исключила возможность немедленной конфискации российских активов для оказания дальнейшей финансовой поддержки Киеву.

    По словам Пинью, руководство Европейского союза пока не планирует изымать замороженные средства РФ. Брюссель намерен продолжать финансирование соседней страны без использования этих резервов, передает ТАСС.

    «Мы сосредоточены на том, чтобы действительно очень четко работать с Украиной. Сначала мы выполним наши обязательства по своевременному выделению кредита Украине, а затем оценим другие финансовые потребности, прежде чем мы сможем говорить о конкретных возможных инструментах для их удовлетворения», – подчеркнула представитель европейского ведомства на брифинге.

    Группа стран во главе с Германией предложила новый кредит для Киева, обеспеченный замороженными российскими активами, чтобы заменить часть запланированных в бюджете ЕС 100 млрд евро.

    Ранее западные политики разработали план передачи этих заблокированных средств в новую структуру Евросоюза.

    В конце августа власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации замороженных российских активов.

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    11 сентября 2026, 17:42 • Новости дня
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    Минюст исключил историка Понасенкова из реестра иноагентов
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Историка Евгения Понасенкова исключили из реестра Министерства юстиции в связи с утратой признаков иностранного агента.

    Министерство юстиции России исключило Евгения Понасенкова из реестра иностранных агентов. Причиной такого решения стала полная утрата деятелем признаков иностранного агента, следует из сообщения на сайте Минюста.

    «В соответствии с распоряжением Минюста России в связи с утратой признаков иностранного агента из реестра исключен Е. Н. Понасенков», – говорится в официальном заявлении министерства.

    Публицист пополнил данный список весной 2022 года. Впоследствии он неоднократно пытался оспорить присвоенный статус в судебном порядке, подавая соответствующие иски.

    Ранее Верховный суд России отказал Евгению Понасенкову в рассмотрении жалобы на статус иноагента.

    Министерство юстиции обнаружило в публикациях историка идею превосходства европейской государственности.

    В июле текущего года блогер накопил задолженность по налогам в размере 2,3 млн рублей.

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    11 сентября 2026, 14:55 • Новости дня
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    Путин и Моди провели переговоры в Нью-Дели
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Двусторонние переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длились 45 минут.

    Переговоры Путина и Моди продлились 45 минут в конгрессно-выставочном центре «Бхарат Мандапам», передает РИА «Новости».

    Важная двусторонняя встреча состоялась в преддверии 18-го саммита БРИКС, основные мероприятия которого пройдут в индийской столице 12 и 13 сентября.

    Президент России Владимир Путин прибыл в Индию с трехдневным рабочим визитом.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о планах лидеров двух стран обсудить экономическое сотрудничество в закрытом формате.

    В центре Нью-Дели к началу саммита БРИКС появились приветственные баннеры с портретом российского лидера.

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    11 сентября 2026, 15:44 • Новости дня
    МИД Индии анонсировал визит Моди в Россию для участия в двустороннем саммите

    МИД Индии: Моди посетит Россию для участия в двустороннем саммите

    Tекст: Денис Тельманов

    Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина для участия в ежегодном двустороннем саммите, сообщил индийский МИД.

    Моди приедет в Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите, передает РИА «Новости». Точные даты визита будут определены позднее по дипломатическим каналам.

    «Президент Путин пригласил премьер-министра посетить Россию для участия в 24-м ежегодном российско-индийском саммите. Премьер-министр принял приглашение. Даты саммита будут определены по взаимному согласию по дипломатическим каналам», – сообщили в МИД Индии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Индии обсудили ход двустороннего сотрудничества в политической и оборонной сферах.

    Глава Минпромторга Антон Алиханов допустил приезд индийского премьер-министра в Москву до конца текущего года.

    Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о подготовке ряда двусторонних встреч на полях саммита БРИКС.

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    11 сентября 2026, 15:36 • Новости дня
    Набиуллина спрогнозировала возобновление устойчивого снижения инфляции в России

    Набиуллина: ЦБ ожидает возобновления устойчивого снижения инфляции

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина спрогнозировала возобновление устойчивого снижения инфляции в стране при условии сохранения сдержанного спроса.

    По словам Набиуллиной, Банк России ожидает возобновления устойчивого снижения инфляции в стране, передает ТАСС.

    «В базовом сценарии мы ожидаем, что снижение устойчивой инфляции возобновится по мере того, как эффекты от временного сокращения производственных возможностей будут сходить на нет при условии, что рост совокупного спроса будет оставаться сдержанным», – отметила она.

    Ранее ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых.

    Президент Владимир Путин сообщил об успешном предотвращении угрозы гиперинфляции в стране.

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    11 сентября 2026, 15:04 • Новости дня
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    Круглосуточная линия психологической помощи для школьников запущена в России
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство просвещения запустило единую круглосуточную линию психологической помощи «Школа доверия», предназначенную для решения проблемных ситуаций в образовательных учреждениях.

    Теперь ученики, их родители и педагоги могут бесплатно позвонить по номеру 8-800-707-02-01 и сообщить о проблемных ситуациях в образовательных учреждениях, сообщается на сайте Минпросвещения.

    «Министерство просвещения РФ 11 сентября запустило линию психологической помощи «Школа доверия». По единому бесплатному номеру 8-800-707-02-01 школьники, их родители и учителя смогут сообщать о любых проблемных ситуациях, возникающих в образовательных организациях», – говорится в публикации.

    Проект реализован на базе Федерального координационного центра по обеспечению развития психолого-педагогической помощи Московского государственного психолого-педагогического университета.

    Специалисты готовы в режиме онлайн консультировать обратившихся по широкому спектру вопросов. Среди них – трудности адаптации, агрессия, проблемы с успеваемостью, отсутствие мотивации и конфликты со сверстниками. Также квалифицированные психологи помогут разобраться с неразделенной любовью и сложностями во взаимоотношениях семьи со школой.

    Министр просвещения Сергей Кравцов подчеркнул значимость инициативы для предотвращения конфликтов. «Важно не бояться обращаться на линию, это позволит не допустить дальнейшего развития ситуации», – заявил глава ведомства. По его словам, любой участник образовательного процесса сможет задать волнующий вопрос и получить квалифицированную поддержку специалистов.

    Несколькими днями ранее министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал скорый запуск телефона доверия для школьников.

    В середине августа глава ведомства поручил создать во всех образовательных учреждениях комиссии по урегулированию споров.

    В прошлом году министерство совместно с Госдумой сформировало специальную структуру для оказания психологической помощи педагогам.

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