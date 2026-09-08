Песков: Путин и Моди обсудят экономическое сотрудничество в закрытом формате

Tекст: Елизавета Шишкова

О планах обсудить экономику на встрече Владимира Путина с Нарендрой Моди рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийской прессы, передает ТАСС.

Он подчеркнул: «Прежде всего, как и всегда, двусторонняя повестка – торговля и экономическое сотрудничество в самом широком разрезе». По его словам, разговор лидеров намечен на пятницу.

Песков указал, что конкретные направления экономического сотрудничества не будут раскрыты публично, чтобы недружественные страны не смогли помешать их развитию. Он отметил, что некоторые государства «пытаются вставлять палки в колеса» совместным проектам Москвы и Нью-Дели.

Представитель Кремля добавил, что обсуждение этих вопросов пройдет в закрытом формате. При этом он заверил, что диалог по чувствительным темам будет вестись в «очень конструктивном ключе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на встрече с Моди в Бишкеке заявил о росте товарооборота между Россией и Индией за первые шесть месяцев 2026 года на 2,6%.

Песков подчеркнул стратегический характер партнерства с Индией и ведение диалога даже в самых чувствительных областях.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее объяснил задачу выработки механизмов экономического сотрудничества России и Индии, устойчивых к внешнему давлению.