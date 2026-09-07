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    Игорь Караулов Игорь Караулов На Чукотке сразу чувствуешь себя как дома

    Зачем нужно побывать на Чукотке? Чтобы преодолеть стереотипы. Например, «Чукотка – суровая земля суровых людей». Однако на героев анекдотов чукчи совсем не похожи. Это красивый и умный народ.

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Тарифная схема Трампа оставила США без денег

    Тарифная война, задуманная как инструмент принуждения, превращается в катализатор деглобализации, которая бьет по самим Соединенным Штатам сильнее, чем по их оппонентам. Американский бизнес теряет позиции на внешних рынках, а внутренний потребитель платит за ошибки экзальтированного президента.

    4 комментария
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Русские жители Украины напоролись на то, за что боролись

    Придется Каменских, Потапу, Данилко, а вместе с ними еще миллионам русскоязычных людей на Украине напомнить: сколько бы они ни старались, они никогда не станут своими для тех, кто любит Бандеру и желает всех украинизировать. Ни-ког-да!

    26 комментариев
    7 сентября 2026, 14:05 • Новости дня

    Щукин доложил Путину о ликвидации последствий паводков в Дагестане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщили в пресс-службе Кремля.

    В ходе рабочей встречи президент обсудил ситуацию в регионе с врио руководителя Дагестана, сообщила пресс-служба в Max.

    Щукин доложил главе государства о ходе работ по устранению последствий весенних паводков. Стихийное бедствие обрушилось на республику в конце марта – начале апреля текущего года.

    Отдельное внимание на встрече было уделено вопросам оказания необходимой помощи жителям региона, пострадавшим от наводнения.

    Президент поинтересовался у врио главы региона о том, как обстоят дела в Дагестане. «Напряженно, но очень интересно», – сказал Щукин, передает ТАСС.

    «Конечно, такая республика, такие люди красивые», – сказал Путин.

    В начале мая президент России назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Позже глава государства распорядился обеспечить социальные гарантии пострадавшим от весенних паводков жителям республики.

    В июне строители начали возведение новых жилых домов для лишившихся крова семей.

    6 сентября 2026, 18:10 • Новости дня
    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»

    Американист Дудаков: Подарок Уиткоффа Путину говорит о реализме в политике Трампа

    Американист объяснил, зачем Уиткофф привез в Москву монету «Мир через силу»
    @ Yunashev_Live

    Tекст: Олег Исайченко

    Подаренная американской делегацией президенту России Владимиру Путину монета свидетельствует о намерении Белого дома договариваться с Москвой по украинскому кризису. Но на пути этих планов стоят европейская «партия войны» и украинские лоббисты, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее российскому лидеру подарили монету с надписью: Peace through strength («Мир через силу»).

    «В американском политическом лексиконе «Мир через силу» является лозунгом тех деятелей, которые выступают за больший реализм во внешней политике и за отказ от участия в бесконечных войнах. В этой концепции страна не прекращает наращивать военный потенциал, но он рассматривается именно как элемент сдерживания», – пояснил американист Малек Дудаков.

    В связи с этим, заметил эксперт, подарок Уиткоффа Путину может означать, что Белый дом не против договариваться с Москвой по деэскалации украинского кризиса. «Администрация Трампа опасается прямого вовлечения в украинский конфликт США и своих европейских союзников», – детализировал собеседник.

    «Белый дом пытается активно перезапустить переговорный процесс в канун промежуточных выборов. Но вряд ли за два месяца можно сделать то, чего не получалось достичь полтора предыдущих года. В США сохраняется много противоречий. Кроме того, европейская «партия войны» и украинские лоббисты все менее охотно следуют повестке Трампа», – отметил спикер.

    Если говорить о Москве, то ее переговорные позиции еще усилятся к лету 2027 года, спрогнозировал политолог. «Украину ждет тяжелая зима, особенно если Россия продолжит поражать объекты энергетической инфраструктуры. Экономика украинского государства полностью зависит от внешних заимствований», – напомнил он.

    «Через год Москве будет проще «дожимать» Киев в рамках переговорного процесса. Полагаю, об этом российские официальные лица сказали американским переговорщикам в рамках вчерашних бесед», – резюмировал Дудаков.

    Спецпосланник главы Белого дома Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер во время визита в Москву подарили президенту России Владимиру Путину сувенирную монету, на одной стороне которой написана фраза: Peace through strength («Мир через силу»). Об этом сообщил корреспондент Александр Юнашев в своем канале в Max.

    «Так называлась внешнеполитическая концепция Рейгана времен холодной войны. Идея подхода в том, что прочного мира можно достичь только через военное и экономическое превосходство», – добавил автор поста.

    Сама беседа была «содержательной, конструктивной, предельно откровенной и доверительной», рассказал помощник президента России Юрий Ушаков. «Если говорить по существу состоявшихся обсуждений, то с российской стороны были даны четкие и исчерпывающие оценки ситуации, складывающейся в ходе проведения специальной военной операции. В частности, отмечены реальные успехи российской армии в продвижении в зоне боевых действий, выражена уверенность в достижении поставленных целей и, конечно, подчеркнута необходимость устранения всех первопричин конфликта», – указал он.

    «Наш президент подтвердил настрой продолжать совместную с американцами работу по поиску политико-дипломатических развязок. Стив Уиткофф и Джаред Кушнер обещали использовать в ходе завтрашних контактов в Киеве полученные у нас лично от президента России наблюдения и оценки, касающиеся выхода на прочное мирное урегулирование конфликта на Украине», – добавил Ушаков.

    По сообщениям СМИ, после вылета из Москвы Уиткофф и Кушнер прибыли в украинскую столицу. Как сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин приказал прекратить удары по Киеву на трое суток для подготовки и проведения этих контактов, сообщает РИА «Новости».

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    7 сентября 2026, 00:24 • Новости дня
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликованы кадры встречи с тигром в лесу Приморского края, о которой рассказал ранее президент России Владимир Путин.

    Видео опубликовано в Telegram журналиста «Вестей» Павла Зарубина.

    «Поразительные кадры, снятые на телефон Службой Безопасности президента», – сказано в сообщении. В комментарии к записи на видео Зарубин отметил, что кадры сняты из салона президентской машины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с диким хищником.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал это событие хорошим знаком.

    Народный артист России Эдгард Запашный с юмором поздравил тигра с редкой удачей.

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    6 сентября 2026, 14:48 • Видео
    Трамп вдохновил Милея на раздел Британии

    Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с гневной речью в адрес Великобритании и Израиля, потребовав вернуть Мальвинские острова (они же Фолкленды). Его вдохновил на это президент США Дональд Трамп, который, судя по всему, готов предать Британию как союзника.

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    6 сентября 2026, 16:58 • Новости дня
    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»

    Политолог Федорова: Каждый участник первой «пятерки» «Единой России» имеет яркую повестку

    Эксперт назвала уникальные качества первой «пятерки» «Единой России»
    @ Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Каждый участник первой «пятерки» партии «Единая Россия» имеет грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно их деятельность во многом строится на народной программе партии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее президент России Владимир Путин провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России».

    «Президент Владимир Путин поддерживает «Единую Россию» и уверен в ее успехе на выборах. Глава государства считает главным отличием партийных лидеров открытость и инициативный поиск решений. Эта характеристика в полной мере применима к федеральной «пятерке» ЕР», – пояснила Анна Федорова, эксперт ЭИСИ.

    В «пятерку» входят глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герои России – журналист Евгений Поддубный и начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.

    Спикер напомнила: каждый из «пятерки» «Единой России» в ходе нынешней избирательной кампании уже поддержал ряд значимых и содержательных инициатив. «У них всех четко сформулирована своя тематика, а также затронута региональная повестка», – продолжила собеседница.

    «Лаврову и Собянину не нужно создавать дополнительных повесток под избирательную кампанию – они просто продолжают работать по своим специализациям. Трое других участников доносят грамотно и четко сформулированные сигналы для разных аудиторий. При этом содержательно деятельность всей «пятерки» во многом строится на народной программе «Единой России», – добавила аналитик.

    Политолог обратила внимание на предложение Львовой-Беловой сделать ставку по семейной ипотеке для многодетных семей на покупку или строительство дома ниже, чем на квартиру. «Путин считает такое предложение правильным. Глава государства также поддержал идею предоставления льгот на покупку мощных вместительных автомобилей для многодетных семей», – напомнила спикер.

    «Со своей стороны Головин рассказал президенту, что прямо во время их встречи в Волгоградской области проходил финал игры «Зарница 2.0». Путин лично посмотрел фрагмент прямой трансляции соревнования. «Зарница» стала возможной благодаря решениям президента. Она объединяет возможности самореализации молодежи и вовлечение ветеранов СВО в работу с новым поколением», – указала политолог.

    Помимо этого, Федорова заметила, что предвыборные документы ряда других политических сил проработаны менее тщательно, чем народная программа ЕР. «В итоге растет электоральный рейтинг «Единой России». Думаю, партия может победить, в том числе и в борьбе за голоса неопределившейся доли электората», – заметила эксперт.

    Ранее президент России Владимир Путин в парке «Зарядье» провел встречу с первой «пятеркой» предвыборного списка «Единой России», передает ТАСС. Глава государства назвал собравшихся людьми, которые «закрыли собой амбразуру».

    В ходе беседы глава государства подчеркнул значимость работы кандидатов в период избирательной кампании. По его словам, их деятельность способствует укреплению российской государственности и решению актуальных задач. Президент охарактеризовал участников встречи как известных и ответственных людей.

    «Нам нужно без всяких сомнений укреплять внутриполитическую ситуацию, устойчивость российской государственности, несмотря ни на какие сложности, несмотря ни на какие угрозы, которые постоянно сыплются со стороны, идти по пути этого укрепления России в соответствии с основным законом российского государства, с конституцией», – сказал Путин.

    «Нужно формировать органы власти, в том числе представительные органы власти, парламент с тем, чтобы в соответствии с законом вовремя принимались [решения], вовремя решались вопросы социального характера, экономического развития, поддержки людей на линии боевого соприкосновения, и чтобы Россия укреплялась, чтобы этот процесс был постоянным и устойчивым», – напутствовал он.

    Кроме того, Путин пообещал обсудить с главой Минобороны Андреем Белоусовым, председателем фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, а также с главой Минздрава Михаилом Мурашко сложности, с которыми могут сталкиваться военные при получении медицинской помощи в некоторых субъектах. С соответствующей просьбой к главе государства обратился Головин.

    В свою очередь, Лавров заявил о продолжении работы по восстановлению конституционных прав жителей Крыма, Донбасса, Новороссии, а также русских остальной территории, контролирующейся Киевом.

    Со своей стороны, Собянин коснулся темы лечения ветеранов спецоперации. «Москва стала крупнейшим медицинским центром не только для гражданского населения, - 800 тыс. человек проходят лечение в Москве [ежегодно], – но и крупнейшим госпиталем страны. Мы оперируем, лечим, реабилитируем, возвращаем <...> к нормальной жизни ребят, участников СВО», – отметил мэр.

    Поддубный заявил, что подразделения войск беспилотных систем, работающие в приграничных регионах России, стоят на первом рубеже защиты российской столицы от беспилотников противника. Он также рассказал об опыте Курской области в формировании ситуационного центра, где обеспечено бесшовное и быстрое взаимодействие между всеми органами, которые задействованы в обороне неба.

    В связи с этим Поддубный предложил президенту масштабировать этот опыт на всю страну, сформировав координационный орган, который сведет воедино всю информационную систему по защите неба.

    «Мне кажется, нужен не координационный орган, нужен командир. Единоначалие должно быть. Но идея сама по себе абсолютно правильная. Я переговорю обязательно и с Александром Евсеевичем [Хинштейном, главой Курской области], и с Генштабом, с Минобороны. Поручение такое дам, чтобы они посмотрели, как это работает, потому что одна из наиболее важных составляющих – это обмен информацией и разведка. Это своевременность принятия решений», – ответил Путин.

    Выборы депутатов Госдумы и совмещенные с ними кампании состоятся в течение трех дней – с 18 по 20 сентября. В Единый день голосования в сентябре 2026 года планируется провести более 2,2 тыс. кампаний различного уровня, по итогам которых заместят 20,7 тыс. мандатов и выборных должностей.

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    7 сентября 2026, 12:08 • Новости дня
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    Путин и Алиев договорились усилить контакты Москвы и Баку
    @ Александр Демьянчук/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели телефонные переговоры, договорившись активно развивать двусторонние связи на различных уровнях.

    В ходе состоявшейся беседы главы государств затронули важные аспекты стратегического взаимодействия двух стран, передает пресс-служба Кремля. Стороны уделили особое внимание дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства.

    Политики «обсудили ряд актуальных вопросов торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества». Кроме того, собеседники условились значительно расширить двусторонние контакты для укрепления добрососедских отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября лидеры двух стран провели краткую неформальную беседу на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    В конце июля главы государств подтвердили по телефону обоюдный настрой на расширение взаимовыгодного сотрудничества.

    В конце прошлого года президенты договорились о дальнейших личных контактах для всестороннего укрепления союзнических отношений.

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    7 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Песков: Путин во время поездки в Приморский край распорядился не мешать тигру

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе визита в Приморский край во время встречи с тигром распорядился не мешать хищнику, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Как рассказал Дмитрий Песков, Путин приказал тигра не трогать и никак ему не мешать», – сообщил автор ИС «Вести» Павел Зарубин в видео, опубликованном в Telegram.

    Кадры с тигром снял сотрудник службы безопасности главы государства, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на Восточном экономическом форуме поделился историей о неожиданной встрече с тигром во время поездки по приморским лесам.

    Опубликовано видео встречи Путина с тигром в лесу в Приморском крае.

    Губернатор Приморского края Олег Кожемяко назвал эту встречу хорошим знаком.

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    7 сентября 2026, 13:28 • Новости дня
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    Путин пригласил Пашиняна в Москву
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Армянский премьер-министр Никол Пашинян в скором времени совершит официальную поездку в столицу России по приглашению президента Владимира Путина, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Была достигнута договоренность, что в ближайшее время состоится визит господина Пашиняна в Москву», – сказал Песков, передает ТАСС.

    Он добавил, что Путин сам пригласил главу армянского правительства, и тот принял предложение. Точные даты поездки будут определены по дипломатическим каналам, исходя из рабочих графиков политиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, армянский премьер-министр анонсировал визит в Москву для продолжения диалога с руководством России.

    Лидеры двух стран встретились на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    На этой встрече в Бишкеке армянский премьер подтвердил готовность Еревана к дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества.

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    7 сентября 2026, 09:17 • Новости дня
    Путин поздравил Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поздравил бразильского лидера Луиса Инасиу Лулу да Силву с Днем независимости, отметив успешное развитие стратегического партнерства двух стран.

    «Уважаемый господин президент, дорогой друг, примите самые теплые поздравления по случаю национального праздника Бразилии – Дня независимости», – говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

    Российский лидер отметил успешное развитие двусторонних отношений в духе стратегического партнерства. Государства активно взаимодействуют в различных сферах и координируют свои действия на площадках ООН, БРИКС и «Группы двадцати».

    Глава государства выразил уверенность в продолжении конструктивной совместной работы по укреплению взаимовыгодных связей.

    «И мы, несомненно, продолжим конструктивную совместную работу по дальнейшему упрочению всего комплекса взаимовыгодных российско-бразильских связей. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения нового – более справедливого, многополярного миропорядка», – говорится в телеграмме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе лидеры двух стран обсудили по телефону глобальную повестку.

    Глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о росте товарооборота между Москвой и Бразилиа.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о развитии двусторонних отношений в русле стратегического партнерства.

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    7 сентября 2026, 13:19 • Новости дня
    Песков назвал встречу Путина с эмиссарами США шагом к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Встреча президента России Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Прошедшая в субботу встреча президента России Владимира Путина с представителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию, передает ТАСС.

    «Безусловно, любые попытки более или менее эффективны, это один маленький шаг в сторону мира», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он также добавил, что в Кремле высоко оценивают миротворческие усилия американских переговорщиков.

    При этом Песков отказался раскрывать детали переговоров. В частности, он не стал уточнять, чем именно предложения Уиткоффа и Кушнера отличались от договоренностей, достигнутых в Анкоридже в 2025 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп анонсировал визит своих спецпосланников в Москву с предложением об окончании конфликта.

    В субботу российский лидер Владимир Путин принял американских делегатов в Кремле.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал прошедшую беседу содержательной и предельно откровенной.

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    7 сентября 2026, 13:37 • Новости дня
    Песков: Путин признателен Трампу за стремление к миру

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин признателен президенту США Дональду Трампу за его усилия по достижению мира и приверженность переговорному процессу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    Россия высоко оценивает работу американских переговорщиков, передает ТАСС.

    «Мы действительно очень высоко ценим миротворческие усилия американских переговорщиков. Путин лично говорил, что высоко ценит усилия президента Трампа и что он признателен президенту Трампу за приверженность ориентации на мир», – подчеркнул Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина с американскими эмиссарами Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером стала небольшим шагом к мирному урегулированию.

    Двумя днями ранее российский лидер поручил прекратить удары по Киеву на трое суток из-за визита делегации США.

    В июле Дмитрий Песков подтвердил готовность Дональда Трампа прислушиваться к позиции Москвы.

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    7 сентября 2026, 13:24 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с врио главы Дагестана Щукиным

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин проведет в Кремле рабочую встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Путин в Кремле. Идет сегодня относительно спокойный рабочий график. Нет крупных публичных мероприятий», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

    По его словам, у российского лидера запланированы обычные рабочие встречи, одной из которых станет беседа с руководителем региона.

    В мае Путин назначил Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Тогда же полномочный представитель президента в СКФО Юрий Чайка официально представил нового руководителя депутатам народного собрания республики.

    Выборы главы региона назначили на сентябрь.

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    7 сентября 2026, 14:19 • Новости дня
    Путин заявил о героическом участии дагестанцев в спецоперации

    Путин: Дагестанцы сражаются на СВО героически

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин высоко оценил участие жителей Дагестана в специальной военной операции, отметив их мужество на всех уровнях командования.

    Путин на встрече с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции, передает ТАСС.

    «Героически. Я должен сказать, что и на рядовом уровне, и на уровне командиров среднего и высшего командного звена у нас много дагестанцев, командиров различных подразделений в самых разных группировках», – отметил глава государства.

    По словам президента, представители Дагестана достойно проявляют себя в различных группировках войск, демонстрируя мужество и профессионализм при выполнении боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Владимир Путин назначил Федора Щукина временно исполняющим обязанности главы Дагестана.

    Ранее президент высоко оценил участие жителей республики в специальной военной операции.

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    7 сентября 2026, 14:03 • Новости дня
    Путин поддержал идею создания «Дома ветеранов» в Махачкале

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин одобрил инициативу строительства специализированного центра для помощи участникам специальной военной операции в столице Дагестана.

    Глава государства в понедельник провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным, передает РИА «Новости».

    Руководитель региона представил инициативу открытия в столице республики специализированного центра, объединяющего помощь бойцам специальной военной операции и их близким.

    «Это очень хорошая идея», – сказал Владимир Путин в ходе беседы.

    Президент добавил, что обязательно поручит правительству проработать этот вопрос. Он подчеркнул готовность федерального центра оказать необходимую поддержку проекту создания учреждения для военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, наблюдательный совет фонда «Защитники Отечества» объявил о расширении поддержки ветеранов СВО и их семей.

    Участники форума «Вместе победим» предложили новые меры помощи военнослужащим.

    Президент России Владимир Путин поручил оказывать максимальную поддержку родственникам погибших бойцов.

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    7 сентября 2026, 14:15 • Новости дня
    Путин потребовал помочь пострадавшим от наводнения жителям Дагестана

    Путин поручил оказать помощь пострадавшим от наводнения в Дагестане

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поручил временно исполняющему обязанности главы Дагестана Федору Щукину уделить особое внимание поддержке жителей республики, пострадавших от наводнения.

    Путин провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным в Кремле, передает РИА «Новости». Главной темой обсуждения стала помощь жителям региона, пострадавшим от масштабного наводнения.

    В ходе беседы Федор Щукин доложил о ходе ликвидации последствий стихийного бедствия. Он подчеркнул, что процесс осложняется юридическими трудностями: часть пострадавшего жилья не была оформлена в собственность и не числилась на кадастровом учете.

    «Я вас как раз просил особо обратить на это внимание. Что-то не оформлено. Конечно, нужно все вовремя делать, понятно, но если люди оказались в такой ситуации, надо им помочь», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дагестане началось строительство новых домов для пострадавших от наводнения семей.

    Врио главы республики Федор Щукин назвал ликвидацию последствий стихии главной задачей региональных властей.

    Президент России Владимир Путин призвал помочь с восстановлением жилья владельцам незаконных построек.

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    7 сентября 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин поручил усовершенствовать поддержку участников спецоперации в Дагестане

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с врио главы Дагестана Федором Щукиным потребовал развивать систему помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

    «Система поддержки, она должна не просто поддерживаться, она должна развиваться и совершенствоваться. Прошу вас не снижать к этому своего внимания», – подчеркнул Владимир Путин, передает РИА «Новости».

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал рабочую встречу Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Дагестана Федором Щукиным.

    В ходе встречи Щукин рассказал главе государства о ликвидации последствий паводка.

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    7 сентября 2026, 14:56 • Новости дня
    Путин присвоил имя Ахмата-Хаджи Кадырова железнодорожной станции в Грозном

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин официально переименовал железнодорожный узел чеченской столицы в честь Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Соответствующий документ уже размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

    Глава государства подписал указ о присвоении железнодорожной станции Грозный имени первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, передает ТАСС.

    «Присвоить железнодорожной станции Грозный имя А.А. Кадырова», – говорится в тексте опубликованного распоряжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин записал видеообращение по случаю 75-летия со дня рождения первого главы Чечни.

    Глава республики Рамзан Кадыров сообщил о телефонном звонке российского лидера в день юбилея отца.

    Накануне памятной даты в названном в честь Ахмата-Хаджи Кадырова аэропорту Грозного запустили новую взлетно-посадочную полосу.

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